DE
FR

Sommet à Pékin
Trump veut que Xi Jinping «ouvre» la Chine aux sociétés américaines

En route pour Pékin où il est attendu ce mercredi, Trump à déclaré vouloir pousser Xi Jinping à ouvrir la Chine aux entreprises américaines. La thématique de la guerre en Iran devrait également occuper une partie des échanges.
Publié: 08:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
1/2
Xi Jinping «est quelqu'un avec qui nous nous entendons bien. Et je pense que vous allez voir de bonnes choses se produire», a déclaré Donald Trump à son départ de la Maison Blanche.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a déclaré sur le chemin de Pékin où il est attendu mercredi soir qu'il demanderait à son homologue Xi Jinping «d'ouvrir» la Chine aux entreprises américaines, lors du sommet à forts enjeux entre les leaders des deux grandes puissances jeudi et vendredi.

Comme pour appuyer son propos, M. Trump a emmené le patron de Tesla et de SpaceX et homme le plus riche de la planète Elon Musk dans l'appareil présidentiel qui le conduisait en Chine. Le patron du géant américain des puces électroniques Nvidia, Jensen Huang, est quant à lui monté à bord lors d'une escale en Alaska.

Le président américain sera accompagné en Chine d'une importante délégation de dirigeants d'entreprise comprenant aussi Tim Cook (Apple) et Kelly Ortberg (Boeing). «Je demanderai au président Xi, dirigeant hors pair, d'ouvrir la Chine afin que ces personnes brillantes puissent opérer leur magie et contribuer à hisser la République populaire à un niveau encore plus élevé!», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Donald Trump et son homologue chinois devraient chercher à prolonger la trêve entre les deux superpuissances, malgré la multitude des antagonismes, du commerce à l'Iran en passant par Taïwan. Il s'agira de la première visite d'un président américain en Chine depuis celle que M. Trump lui-même a effectuée en novembre 2017.

Les sujets de friction abondent

La capitale chinoise est placée sous haute surveillance. Accueil officiel, rencontre bilatérale, banquet d'Etat jeudi, réunion autour d'un thé puis déjeuner: M. Trump devrait passer beaucoup de temps avec M. Xi.

Les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales et la préservation du cessez-le-feu conclu en octobre dans la guerre des droits de douanes devraient occuper le haut de l'agenda.

A lire aussi:
Trump publie un dessin montrant le Venezuela comme le «51e Etat» américain
Repris par la Maison Blanche
Trump publie un dessin montrant le Venezuela comme le «51e Etat» américain
Pour que Marco Rubio puisse partir à Pékin, son nom a été modifié
Aux côtés du président
Pour que Marco Rubio puisse partir à Pékin, son nom a été modifié
Trump se déchaîne sur Truth Social et affole les Internautes
Un nombre de post terrifiant
Trump se déchaîne sur Truth Social et affole les Internautes
L'inflation aux Etats-Unis bondit et fait sursauter Trump
Les midterms approchent
L'inflation aux Etats-Unis bondit et fait sursauter Trump

Mais les autres sujets de friction abondent: restrictions sur les approvisionnements en terres rares ou en semi-conducteurs, intelligence artificielle et propriété intellectuelle, Taïwan.

La guerre avec l'Iran s'y est ajoutée depuis fin février, avec ses retombées mondiales, y compris sur la Chine, et elle devrait projeter son ombre sur le sommet.

«Longue conversation» sur l'Iran

L'administration américaine a indiqué dimanche que M. Trump entendait faire pression pour que la Chine, partenaire stratégique et économique primordial de l'Iran, use de son influence sur ce dernier pour une sortie de crise dans le Golfe.

«Nous aurons une longue conversation à propos de l'Iran», a dit M. Trump aux journalistes venus assister à son départ de la Maison Blanche. Avant de déclarer le contraire un peu plus tard. Le dirigeant républicain, empêtré dans un conflit plus long et complexe qu'il ne le prévoyait, a assuré qu'il n'avait de toute façon «pas besoin d'aide avec l'Iran.»

Il a jugé que la Chine, première importatrice de pétrole iranien, n'avait pas causé de «problèmes» face au blocus imposé par les Etats-Unis aux ports iraniens. Xi Jinping «est quelqu'un avec qui nous nous entendons bien. Et je pense que vous allez voir de bonnes choses se produire», a-t-il promis.

La veille de l'arrivée de M. Trump, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé le Pakistan à «intensifier» ses efforts de médiation entre l'Iran et les Etats-Unis, et exprimé l'intention de son pays de continuer à le soutenir, a rapporté l'agence Chine Nouvelle. Etats-Unis et Chine continuent à se livrer une compétition acharnée, stratégique, technologique ou économique.

«Le sommet aura l'air poli en apparence, mais sur le plan tactique, ce sera un match de rugby lors duquel chaque partie voudra prendre l'avantage», prédit Melanie Hart, spécialiste de la Chine au Atlantic Council.

Farouche guerre commerciale

Etats-Unis et Chine se sont livré en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions globales, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples après le retour de M. Trump à la Maison Blanche.

Trump et Xi ont conclu en octobre une trêve au moins temporaire dont les suites devraient figurer en très bonne place lors des discussions à venir.

Des délégations commerciales chinoise et américaine ont entamé mercredi en Corée du Sud des consultations préludant au sommet des chefs d'Etat, a indiqué l'agence Chine Nouvelle. Un certain nombre d'accords commerciaux pourraient être annoncés au cours de la visite, dans les domaines agricole ou aéronautique, anticipent des experts.

La Chine affiche avec les Etats-Unis un excédent commercial qui horripile Trump. Il veut aussi encourager des investissements chinois aux Etats-Unis.

Des sondages catastrophiques pour Trump

Le sommet survient à un moment difficile pour Donald Trump, qui fait face à des sondages catastrophiques et à une poussée d'inflation aux Etats-Unis, nourrie par la guerre contre l'Iran.

La rencontre est aussi organisée à un moment incertain pour l'économie chinoise, confrontée à une faible consommation intérieure et à une crise de la dette persistante dans l'immobilier.

M. Trump a cherché à mettre fin aux achats de pétrole iranien par la Chine en prenant diverses sanctions, condamnées par Pékin, mais sans que cela ne dégénère en crise diplomatique ouverte.

Un autre sujet de discorde majeur pour les responsables chinois est l'assistance militaire fournie à Taïwan par les Etats-Unis. M. Trump s'est montré prêt à aborder ce sujet épineux avec M. Xi.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus