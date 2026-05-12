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Un nombre de post terrifiant
Trump se déchaîne sur Truth Social et affole les Internautes

Donald Trump a publié une avalanche de messages sur Truth Social lundi et mardi, relançant ses attaques contre Barack Obama et ses adversaires politiques, tout en vantant sa santé avant une visite médicale prévue le 26 mai.
Publié: 16:24 heures
|
Dernière mise à jour: 21:17 heures
Donald Trump dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, DC, Etats-Unis, le 11 mai 2026.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Des dizaines et des dizaines de messages, essentiellement des partages de vidéos, des captures d'écran ou des caricatures, confirmant toutes les obsessions du président américain: Donald Trump s'est déchaîné lundi soir et mardi matin sur son réseau Truth Social.

Il est connu pour son activité soutenue sur les réseaux sociaux, mais la cadence et la nature de ses publications ces dernières heures ont frappé les esprits, à l'heure où les interrogations sur sa forme physique et mentale se multiplient.

Rien que lundi soir, le compte de Donald Trump sur Truth Social a diffusé une cinquantaine de messages dont quelques doublons, toujours des partages de vidéos ou des captures d'écran, et non des publications rédigées par lui-même.

Ces contenus portent sur sa conviction, sans aucun fondement, d'avoir remporté l'élection de 2020. Ils illustrent sa rancoeur contre l'ancien président démocrate Barack Obama et témoignent de sa volonté de vengeance contre d'autres adversaires politiques comme Hillary Clinton.

Obama «démoniaque»

Obama est «une force démoniaque», lit-on par exemple lundi soir dans un message republié par Donald Trump. Mardi matin, quelques heures avant de partir pour un voyage très important en Chine, le républicain de 79 ans a recommencé.

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Il a publié entre autres un graphique vantant le niveau record de la Bourse; l'image d'un avion détruit par un laser tiré d'un bateau avec pour légende «Lasers: Bing, bing, y'a plus rien!!!» et une caricature insultante du gouverneur démocrate de l'Illinois (nord) JB Pritzker engloutissant de la «junk food».

Une visite médicale

Le milliardaire a aussi diffusé deux messages dont il est l'auteur: l'un annonçant d'énigmatiques «discussions» avec Cuba, l'autre, très long, défendant avec virulence la réfection d'un grand bassin jouxtant le monument consacré à Abraham Lincoln, l'un des sites emblématiques de Washington. Donald Trump s'en prend en particulier au New York Times, qui a souligné l'attribution peu transparente de ce chantier et révélé que son coût serait bien supérieur aux prévisions.

Le président, ancien promoteur immobilier qui s'est lancé avec passion dans de grands travaux à la Maison Blanche et ailleurs, a diffusé une image générée par intelligence artificielle montrant Barack Obama avec l'ancien président Joe Biden, tous deux baignant dans le bassin en question au milieu des ordures, avec pour légende: «Les débiles démocrates aiment les égouts».

Dans un récent sondage Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% des personnes interrogées jugent que Donald Trump n'a pas les capacités mentales de diriger le pays et 55% qu'il n'a pas la santé physique nécessaire. Le président le plus âgé jamais élu aux Etats-Unis assure être en pleine forme. «Je me sens comme il y a cinquante ans. C'est dingue», a-t-il encore lancé lundi. «Je suis une personne extraordinairement brillante», a-t-il écrit le 22 avril encore sur Truth Social.

La Maison Blanche a annoncé lundi qu'il passerait le 26 mai une visite médicale et dentaire à l'hôpital militaire Walter Reed, proche de Washington. Il s'agira de la troisième visite du genre depuis son retour à la Maison Blanche il y a un an et demi.


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