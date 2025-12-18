DE
Projet ambitieux pour 2026
L'entreprise Trump Media se lance dans la fusion nucléaire

La maison mère de Truth Social, fondée par Donald Trump, s'allie avec TAE, spécialiste de la fusion nucléaire. Les sociétés prévoient de construire en 2026 la première centrale de fusion industrielle mondiale de 50 MW électriques.
Publié: il y a 52 minutes
AFP

La maison mère du réseau Truth Social, fondé par Donald Trump, va s'allier avec la société américaine TAE, qui développe une technologie de fusion nucléaire, dans un contexte d'explosion des besoins en énergie. Trump Media and Technology Group (TMTG), également active dans les services financiers et les cryptomonnaies, va fusionner avec TAE pour créer «l'une des premières entreprises de fusion nucléaire cotées en bourse», ont annoncé les sociétés dans un communiqué commun jeudi.

Elles indiquent aussi prévoir de construire en 2026 «la première centrale de fusion à l'échelle industrielle au monde», d'une capacité de 50 mégawatts électriques. La fusion, technologie décarbonée, dégage quatre fois plus d'énergie que la fission actuellement utilisée dans les centrales nucléaires, et génère peu de déchets nucléaires.

Plusieurs entreprises lancées

Plusieurs dizaines d'entreprises se sont lancées dans cette technologie à l'international, alors que les besoins en énergie explosent avec le développement de l'intelligence artificielle.

«Les centrales de fusion devraient fournir une électricité économique, abondante et fiable qui aiderait l'Amérique à remporter la révolution de l'IA et à maintenir sa domination économique mondiale», fait valoir le communiqué.

A la clôture de l'opération, qui devrait être finalisée mi-2026, les actionnaires de TMTG et de TAE détiendront respectivement 50% de la nouvelle entreprise valorisée 6 milliards de dollars. Celle-ci sera codirigée par Devin Nunes, le PDG de TMTG, et Michl Binderbauer, directeur général de TAE. TMTG, entrée en Bourse en mars 2024, possède Truth Social mais aussi la plateforme de streaming Truth + ainsi que Truth.Fi, qui propose des services de fintech.

