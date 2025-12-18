DE
Mise en garde de Moscou
Lavrov invite Trump à «ne pas commettre une erreur fatale contre un ami» de la Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères dénonce l'aggravation des tensions au Venezuela. Moscou appelle à la retenue pour éviter des conséquences imprévisibles.
Publié: 13:55 heures
Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé jeudi les Etats-Unis à ne pas «commettre une erreur fatale» dans le contexte de la pression grandissante de Washington sur le Venezuela, «pays ami» de la Russie.

«Nous constatons une aggravation continue et délibérée des tensions autour du Venezuela, pays ami», a indiqué le ministère dans un communiqué, au lendemain de l'annonce d'un blocus américain au Venezuela sur les «pétroliers sous sanctions». Le ministère russe a dit compter sur l'administration Trump «pour ne pas commettre une erreur fatale et pour s'abstenir de glisser davantage vers une situation qui menace d'avoir des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'hémisphère occidental».

Destiné à frapper Caracas au portefeuille, le blocus a été annoncé par le président américain Donald Trump, qui a massé depuis l'été dernier une flottille de navires de guerre au large des côtes du Venezuela. L'administration Trump exerce une forte pression sur le pays et son gouvernement depuis des mois, cherchant à pousser au départ le président Nicolas Maduro, que Washington accuse d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic.

«Potentiellement très dangereux»

Les Etats-Unis ont notamment bombardé des embarcations en provenance du Venezuela, tuant au moins 95 personnes sans jamais prouver leur implication dans le trafic de drogue, et ont saisi la semaine dernière en mer des Caraïbes un pétrolier à destination de Cuba qui transportait du pétrole brut vénézuélien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part indiqué jeudi que Moscou considère la «montée des tensions dans la région» comme «potentiellement très dangereux». «Le Venezuela est notre allié, notre partenaire, et nous sommes constamment en contact», a-t-il déclaré lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP, appelant «tous les pays de la région à la retenue afin d'éviter toute évolution imprévisible de la situation».

Le président russe Vladimir Poutine s'était entretenu par téléphone début décembre avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, un fidèle allié, pour lui apporter son «soutien».


