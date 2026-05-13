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Publication reprise par la Maison Blanche
Trump publie un dessin montrant le Venezuela comme le «51e Etat» américain

Publié: il y a 26 minutes
Trump a publié mardi sur Truth Social un dessin montrant le Venezuela aux couleurs des Etats-Unis avec la mention «51e Etat».
Photo: Capture d'écran X
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a publié mardi sur le réseau social Truth Social un dessin montrant le Venezuela aux couleurs des Etats-Unis avec comme légende «51e Etat». Son homologue à Caracas a affirmé que son pays n'avait «jamais envisagé» de devenir américain.

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Le milliardaire républicain se targue régulièrement de contrôler le pays d'Amérique latine, après avoir capturé le président déchu Nicolás Maduro le 3 janvier. Donald Trump, qui a menacé à plusieurs reprises de faire du Canada le «51e Etat américain» durant son mandat, transporte désormais ces velléités sur le Venezuela. En mars, il déjà avait publié un message évoquant cette possibilité: «De bonnes choses arrivent au Venezuela ces derniers temps [...] Etat n°51, quelqu'un?»

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a nié lundi cette possibilité, affirmant que cela n'avait «jamais été envisagé, parce que s'il y a bien une chose que nous, Vénézuéliennes et Vénézuéliens, avons, c'est que nous aimons notre processus d'indépendance, nous aimons nos héros et héroïnes». Elle a ajouté que son gouvernement travaillait à «un agenda diplomatique de coopération» avec les Etats-Unis, après avoir rétabli en mars les relations diplomatiques avec Washington, rompues par Nicolás Maduro il y a sept ans.

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