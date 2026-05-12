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Les midterms approchent
L'inflation aux Etats-Unis bondit et fait sursauter Trump

Les prix flambent aux Etats-Unis: l'inflation atteint 3,8% en avril, poussée par une hausse de 28,4% des prix de l'essence, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient.
Publié: il y a 35 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Donald Trump dans la roseraie de la Maison-Blanche, le lundi 11 mai 2026, à Washington.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

L'inflation s'est une nouvelle fois fortement accélérée aux Etats-Unis, à 3,8% sur un an en avril, reflétant l'envolée des prix à la pompe consécutive à la guerre au Moyen-Orient mais aussi une nette hausse des courses alimentaires, selon des données officielles publiées mardi.

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Il s'agit du rythme le plus élevé depuis mai 2023. En comparaison, l'indice des prix à la consommation (CPI) progressait de 3,3% en mars et 2,4% en février. L'essence pèse lourdement (+28,4% sur un an), mais les hausses de prix sont répandues dans le reste de l'économie, des courses en supermarché aux loyers.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, semble dans une impasse et les cours du pétrole restent ancrés au-dessus de cent dollars le baril.

Les midterms dans quelques mois

Un gallon (près de 3,8 litres) d'essence ordinaire coûte actuellement en moyenne 4,50 dollars aux Etats-Unis, contre environ 3 dollars juste avant la guerre, selon le dernier relevé de l'association automobile américaine (AAA), qui fait référence.

A quelques mois des élections de mi-mandat, le gouvernement de Donald Trump assure que les perturbations économiques sont temporaires pour les Américains. Le locataire de la Maison-Blanche avait fait de la reconquête du pouvoir d'achat une de ses priorités.


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