La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans la fourchette de 3,5 à 3,75%. Cependant, l'évolution actuelle du marché du travail et de l'économie pose de plus en plus de problèmes à la banque centrale.

Après sa pause dans les taux d'intérêt, la Fed confrontée à un défi

Martin Schmidt

Lors de sa première réunion de l'année, le comité de la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de ne pas toucher au taux directeur. La marge d'intérêt reste au même niveau – 3,5 à 3,75% – comme les analystes l'avaient prévu. Cette décision interrompt une triple baisse des taux d'intérêt.

Cette décision n'était toutefois pas unanime: sur les 12 membres du comité, deux hauts responsables plaidaient pour une baisse. Tout comme Donald Trump, qui a fait pression ces derniers mois sur la banque centrale. Le président américain en a remis une couche jeudi sur sa plateforme Truth Social: «La Fed devrait baisser substantiellement les taux d'intérêt, MAINTENANT!» Il estime qu'il n'y a «absolument aucune raison» pour qu'elle ne le fasse pas.

La politique traditionnelle ébranlée

Aux Etats-Unis, le taux d'inflation général était de 2,7% en décembre. La Fed souhaite qu'il atteigne 2%, raison pour laquelle elle vise un taux d'intérêt plus élevé afin de lutter contre l'inflation. Les experts économiques s'attendent à une légère hausse du taux d'inflation cette année à cause de la politique douanière américaine. C'est pourquoi les économistes s'attendaient à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, et la majorité des membres du comité renoncent à une quatrième baisse consécutive des taux d'intérêt.

La politique traditionnelle de la banque centrale américaine en matière de taux d'intérêt est toutefois de plus en plus ébranlée: en plus de maîtriser l'inflation, le mandat de la Fed comprend aussi la promotion d'un niveau d'emploi élevé et durable. Le taux de chômage est passé de 4% à 4,4% au cours de l'année dernière, et ce malgré une croissance économique extrêmement solide aux deux derniers trimestres.

Jusqu'à présent, la Fed a réussi à booster indirectement l'emploi en baissant les taux d'intérêt. Les entreprises pouvaient emprunter de l'argent à moindre coût, se développer et embaucher du personnel supplémentaire. Mais cela ne semble plus être le cas. La Fed a donc un gros problème: Donald Trump, qui ne cesse de faire pression pour qu'elle baisse nettement ses taux d'intérêt.

La croissance et le marché du travail se dissocient

Les trois baisses de taux d'intérêt de l'année dernière n'ont jusqu'à présent pas eu d'impact sur le marché du travail. La croissance économique est en grande partie due à de nettes augmentations de la productivité grâce à des investissements élevés dans l'intelligence artificielle. Cela explique la forte stagnation du marché du travail l'année dernière.

Les économistes relèvent une dissociation entre la croissance économique et la création d'emplois. Il est donc extrêmement difficile pour la Fed de trouver le taux d'intérêt d'équilibre pour le marché du travail et la croissance économique.