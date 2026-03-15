Dans le magasin LANDI de Cossonay, Arnaud Lallemand, le responsable du secteur vert, prépare l’arrivée des beaux jours. Pour lui, réussir la saison commence bien avant la première plantation.

Article rémunéré, présenté par Landi.

Dans la jardinerie du magasin LANDI de Cossonay, les tables sont pleines de couleurs. Pensées, primevères et premiers bulbes fleuris attirent déjà les clients venus préparer le retour des beaux jours. Arnaud Lallemand, 53 ans, est responsable du secteur vert de LANDI Cossonay depuis quatre ans. Mais cela fait vingt-cinq ans qu’il travaille en jardinerie.

Son secteur englobe tout ce qui touche au jardin: les plantes, les terreaux, les engrais, les pots, les outils et les machines. À cette période, les journées s’accélèrent. Il faut garnir les tables pendant que les clients viennent chercher les premières couleurs de la saison et des conseils pour bien démarrer la saison dans leur jardin.

Une passion née dans un jardin

La vocation d'Arnaud Lallemand remonte à ses premiers souvenirs. «J’ai passé mon enfance dans le jardin de mon grand-père. C’est lui qui m’a transmis l’amour des plantes.» Après des études horticoles, il débute comme paysagiste avant de poursuivre toute sa carrière dans le commerce végétal.

Ce qui le fascine encore aujourd’hui, ce sont les nouvelles variétés de plantes et les évolutions des tendances. «Avant, tout était très uniforme, on voyait les mêmes haies partout. Maintenant on cherche plus de diversité.» Le thuya cède ainsi la place au photinia ou à des haies fleuries composées de plusieurs essences d’arbustes. Les jardins deviennent moins monotones, plus variés, plus personnels.

Prêt pour le printemps C’est le moment de remettre le jardin, le balcon et la pelouse en forme. Laissez-vous inspirer dans votre LANDI et préparez-vous au mieux pour la nouvelle saison de jardinage. C’est le moment de remettre le jardin, le balcon et la pelouse en forme. Laissez-vous inspirer dans votre LANDI et préparez-vous au mieux pour la nouvelle saison de jardinage. Ça m'intéresse!

Observer la terre avant de planter

Au magasin, les questions sont souvent les mêmes: quel terreau choisir? À quelle fréquence arroser? Cette plante conviendra-t-elle à cet emplacement précis? En cette période de début de printemps, ce qu’il recommande, c’est de préparer le jardin plutôt que de planter immédiatement.

On peut commencer par la terre, pour autant qu’elle ne soit pas trop gorgée d’eau. Une terre trop humide forme une boule compacte dans la main. Si c'est le cas, «il faut alors attendre que le sol soit ressuyé», précise Arnaud Lallemand, avant de bêcher ou de travailler la terre. Si au contraire elle s’effrite comme du sable, on peut déjà lui apporter du compost ou du fumier. Même autour de plantes déjà installées, en grattant autour.

On peut aussi déjà réaliser des semis en intérieur et désherber. «C'est aussi le dernier moment pour tailler les fruitiers à pépins», rappelle-t-il, tout comme les arbustes à floraison estivale. En revanche, attention ce n'est plus l'heure de tailler les forsythias ou les lilas: leur floraison cette année en serait compromise.

Des choix simples pour plus de plaisir

Avec les années, Arnaud Lallemand a lui-même simplifié son jardin. Il a choisi des plantes adaptées à son environnement et demandant moins d’entretien. «Je me suis facilité la vie», confie-t-il. Une philosophie qui guide aussi ses conseils.

Pour un jardin facile à entretenir, il propose de mélanger vivaces, arbustes et floraisons saisonnières afin d’obtenir des fleurs toute l’année sans multiplier le travail. «Les vivaces restent le plus pratique: comme la lavande, les hémérocalles, le sedum ou le gaura.» Les annuelles, comme les bégonias ou les œillets d’Inde, apportent rapidement de la couleur.

Une plante à éviter toutefois? Oui, les bambous traçants dont l’expansion peut devenir difficile à contrôler dans un jardin.

Pour les débutants, Arnaud Lallemand recommande des plantes robustes et généreuses, capables de pardonner quelques erreurs. Sur un balcon, les aromatiques ou un plant de tomates cerises fonctionnent très bien.

Et si ça ne marche pas, l'important, c'est de ne pas se décourager. «Le jardinage, déclare-t-il, ne s’apprend pas uniquement dans les livres. On apprend aussi par l’échec.» Certaines plantes ne s’adaptent pas à un terrain ou à une exposition donnée.

Un secteur qui change

Le secteur du jardinage évolue constamment: un des grands changement, c'est la disparition des produits chimiques des rayons, qui sont remplacés par des solutions à base d’extraits naturels. «C’est tout un changement d’habitudes», reconnaît-il. Les jardiniers doivent apprendre à observer davantage et à s’adapter.

Mais son plus précieux conseil, c'est sans doute de trouver son compte dans sa façon de jardiner: «Un jardin doit être un plaisir et non une contrainte», conclut Arnaud Lallemand. Avant de commencer les travaux, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce que l’on veut, choisir des plantes adaptées et ne pas se précipiter: cela permet d’éviter bien des déceptions. Et surtout, rappelle-t-il, «la patience reste la meilleure alliée du jardinier».