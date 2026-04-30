L'inflation bondit aux USA et met Trump sous pression

Les prix à la consommation aux Etats-Unis grimpent de 3,5% en mars, portés par l'explosion des coûts de l'essence liée à la guerre au Moyen-Orient. Une situation compliquée à quelques mois des élections de mi-mandat.

AFP Agence France-Presse

L'inflation s'est fortement accélérée en mars aux Etats-Unis, à 3,5% sur un an contre 2,8% le mois précédent, sous l'effet de la flambée des prix des carburants consécutive à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé jeudi le service statistique BEA.

Cette évolution était attendue par les marchés et la banque centrale des Etats-Unis. Celle-ci vise une inflation limitée à 2%, ce qui n'est pas arrivé depuis cinq ans.

La situation n'est pas près de s'améliorer: les prix à la pompe viennent de dépasser la barre symbolique de 4,30 dollars le gallon (3,78 litres) en moyenne sur le sol national, selon les données de l'Association automobile américaine (AAA), qui font référence.

La guerre dans une impasse

L'essence n'est pas le seul poste de dépense en hausse pour les Américains. L'inflation s'est aussi accélérée en mars hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, à 3,2% (contre 3% en février), rapporte aussi jeudi le BEA.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, semble dans une impasse et les cours du pétrole atteignent un niveau plus vu depuis 2022.

A quelques mois des élections de mi-mandat, le gouvernement de Donald Trump assure que les perturbations économiques sont temporaires pour les Américains. Le locataire de la Maison-Blanche avait fait de la reconquête du pouvoir d'achat une de ses priorités.