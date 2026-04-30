DE
FR

Une extrême volatilité
Après leur pic record, les cours du pétrole retombent

Les cours du pétrole chutent ce jeudi malgré un sommet inédit du baril de Brent à 126,41 dollars, son plus haut niveau en quatre ans, atteignant ensuite 113,80 dollars à 14h50 à Paris.
Publié: il y a 26 minutes
Ambiance à la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 29 avril 2026.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les cours du pétrole sont très volatils jeudi face à une guerre qui s'éternise au Moyen-Orient et rend de plus en plus incertain un déblocage rapide du détroit d'Ormuz, conduisant le Brent à atteindre un sommet avant de retomber.

A lire aussi
Le baril de Brent flambe au-dessus de 126 dollars, un record en quatre ans
Guerre au Moyen-Orient
Le baril de Brent atteint 126 dollars, un record en quatre ans
Un baril à 150 dollars? Le marché pétrolier rattrapé par la réalité d'Ormuz
analyse
Crise historique du pétrole
Bientôt 150 dollars le baril? Les analystes redoutent le pire

Vers 12H50 GMT (14H50 à Paris), le prix du baril de Brent, pour livraison en juin, dont c'est le dernier jour de cotation, perdait 3,58% à 113,80 dollars, après être monté plus tôt en séance à 126,41 dollars, son plus haut depuis le début de la guerre en Ukraine. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, reculait de 2,65% à 104,05 dollars.

Le fait que le contrat de référence pour le Brent arrive à expiration «aura un impact significatif sur le cours affiché à l'écran», qui devrait baisser demain car l'échéance passe à juillet et prendra donc en compte l'espoir que la situation s'améliore d'ici là, précisent les analystes de DNB Carnegie.

«Un changement de rhétorique de Trump»

La forte volatilité peut en effet s'expliquer par le fait que la «liquidité s'est déplacée vers le prochain contrat», a affirmé lors d'une visioconférence sur l'état du marché pétrolier Naveen Das, analyste chez Kpler. La baisse est donc plutôt perçue comme un reflux du marché après le sommet sur le Brent et suivant une forte hausse des prix ces derniers jours.

L'envolée de ces derniers jours est liée à «un changement de rhétorique de Trump» à propos de l'Iran qui ne semble plus pressé d'obtenir un accord, explique à l'AFP Ole R. Hvalbye, analyste chez SEB. Or, tant que la guerre se poursuit, les exportations du Golfe qui passaient via le détroit d'Ormuz sont quasi-paralysées, et le risque d'une reprise des hostilités reste présent.

Selon le média Axios, Donald Trump doit être briefé jeudi sur de possibles nouvelles opérations militaires contre l'Iran. «Une attaque tactique limitée ne provoquerait probablement qu'une hausse de prix de courte durée, une escalade en plusieurs phases risquerait d'entraîner une perturbation structurelle et prolongée de l'offre», résume Norman Liebke, analyste chez Commerzbank.

Par ailleurs, la hausse des prix sur les contrats à terme est aussi le signe d'un rattrapage d'un «retard par rapport au marché physique», résume Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management. Autrement dit, le mirage d'une crise passagère s'est évaporé: les marchés ont cessé de parier sur la fin des hostilités pour s'aligner sur la réalité d'une pénurie durable.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus