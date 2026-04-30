DE
FR

Guerre au Moyen-Orient
Le baril de Brent flambe au-dessus de 126 dollars, un record en quatre ans

Le baril de Brent atteint 126 dollars, son plus haut depuis mi-2022, alors que l'impasse géopolitique au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz affolent les marchés.
Publié: 09:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Le baril de Brent atteint 126 dollars, son plus haut depuis mi-2022. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le pétrole s'envole à nouveau jeudi, le baril de Brent ayant flambé de 7,5% et dépassé 126 dollars en Asie, dans un marché affolé par la perspective d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz et de possibles options militaires étudiées à Washington.

Vers 06H30 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 3,13% à 110,23 dollars. A la même heure, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, flambait lui de 5,39% à 124,39 dollars, après avoir grimpé en cours d'échanges d'environ 7,5% à 126,41 dollars.

Il s'agit de son plus haut niveau depuis le début du conflit au Moyen-Orient il y a deux mois, et d'un sommet depuis mi-2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe avait provoqué une flambée des cours. Les cours confortent donc leurs gains après s'être déjà envolés en cours d'échanges – le WTI avait bondi de presque 7% et le Brent de 6%. Le marché est dopé par la perspective d'un blocage prolongé du détroit d'Ormuz – passage stratégique où transite d'ordinaire un cinquième du brut mondial, et déjà paralysé depuis fin février.

Selon un haut responsable de la Maison Blanche, Donald Trump a évoqué une possible prolongation «pendant plusieurs mois» du blocus américain des ports iraniens. Et ce, alors que Téhéran maintient son propre blocage du détroit pour les navires pétroliers voulant en sortir. Jeudi, des informations du média américain Axios ont par ailleurs électrisé le marché: le président américain Donald Trump devrait recevoir jeudi un briefing sur les nouveaux plans d'une éventuelle action militaire en Iran, assure-t-il, citant deux sources proches du dossier.

«Aucun signe d'apaisement»

De quoi raviver les incertitudes sur les perspectives au Moyen-Orient et laisser présager une prolongation durable des perturbations sur l'approvisionnement d'hydrocarbures. «Le contexte géopolitique ne montre aucun signe d'apaisement (...). Les capacités de stockage saturent (dans le Golfe), les exportations sont limitées et le risque ne se limite plus à la simple perte d'approvisionnement, mais englobe désormais la baisse durable de production», avertissait en début d'échanges Stephen Innes, de SPI Asset Management.

A lire aussi
La guerre ravive la crainte d'une flambée des prix du pétrole et du gaz
Pression maximale
La guerre ravive la crainte d'une flambée des prix du pétrole et du gaz
Ce «poison» nuit bien plus à l'économie qu'une hausse de prix du pétrole
Un prof à Lausanne alerte
Ce «poison» nuit bien plus à l'économie qu'une hausse de prix du pétrole

«Lorsque le pétrole brut ne peut plus circuler, les puits ferment, et lorsque cela se produit en situation de crise, la remise en service n'est ni immédiate, ni garantie. C'est ainsi qu'une perturbation temporaire se mue en un problème plus structurel», souligne-t-il. «Le marché ne semble pas encore intégrer pleinement la détérioration potentielle des fondamentaux qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait entraîner», abonde Anthony Kettle, gestionnaire chez RBC Bluebay Asset Management, cité par Bloomberg.

Les Bourses piquent du nez

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a fini en recul de 1,05% à 59.284,92 points. A Séoul, l'indice Kospi a perdu 1,38%. Ailleurs en Asie, Taipei a cédé 0,96% et Sydney 0,24%. L'indice hongkongais Hang Seng lâchait 1,19% vers 06H30 GMT. Déjà sous pression, les indices ont accéléré leurs pertes à mesure que s'envolaient les cours du pétrole. L'Asie est extrêmement dépendante du Golfe pour ses approvisionnements en hydrocarbures. 

La monnaie américaine gagnait 0,11% à 160,59 yens pour un dollar vers 06H30 GMT. Le dollar avait déjà grimpé mercredi, porté à la fois par la perspective d'un long blocage du détroit d'Ormuz, qui fait flamber le pétrole, et par une banque centrale américaine (Fed) peu disposée à baisser les taux dans un avenir proche.

Perçu comme une valeur refuge par les investisseurs, qui ont tendance à l'acheter en cas d'inquiétude, le billet vert se renforce à mesure que les cours du pétrole grimpaient. L'or gagnait lui 0,64% à 4.576 dollars l'once, après un moment de faiblesse.

Par ailleurs, la roupie indienne a chuté à son plus bas niveau historique face au dollar, la hausse continue des prix du pétrole accentuant les inquiétudes concernant le déficit extérieur du pays. La devise a perdu jusqu'à 0,4% jeudi, à quelque 95,26 roupies pour un dollar, dépassant son précédent plus bas atteint fin mars.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus