Démission à gauche, rupture à droite

Publié vendredi 24 mars, le rapport Meylan révèle que la conseillère d'Etat a octroyé un mandat à Jean-Claude Mathey, sans en informer le reste de l'Exécutif, qui prévoyait que l'ancien président de la Commission foncière rurale retire sa plainte à l'encontre de l'élue. Un contrat à 10'000 francs de deniers publics, signé par les deux parties.

Depuis, toute la gauche et les Vert'libéraux enjoignent la plus jeune des ministres vaudois à démissionner. A droite, l'Alliance vaudoise – qui a permis son élection en 2021 – s'est désolidarisée de la centriste, estimant que la confiance est rompue.

Le PLR n'appelle pas directement à sa démission, mais annonce déjà qu'il «ne se voit pas mener campagne aux côtés de Valérie Dittli en 2027». Tout comme l'UDC qui, «en l'état actuel» et avant une décision de justice, ne peut «envisager une collaboration avec elle».