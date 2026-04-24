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Rapport Meylan
«La confiance avec Valérie Dittli est entamée et sera difficile à rétablir»

Jean-François Meylan a rendu son rapport sur Valérie Dittli. Il répond aux questions posées par l'attribution de deux mandats par la conseillière d'Etat vaudoise. «La confiance avec Valérie Dittli est entamée et sera difficile à rétablir», annonce le Conseil d'Etat.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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Loïck Mauroux et Blicky IA

Le Conseil d’État vaudois a publié aujourd’hui le rapport tant attendu de l’enquêteur Jean-François Meylan sur les mandats attribués à l’ancien président de la Commission foncière rurale I (CFR I). Le document révèle qu’un de ces mandats, d’une valeur de 10’000 francs, faisait partie d’une convention écrite entre cet ancien président et Valérie Dittli, ex-cheffe du Département des finances et de l’agriculture (DFA). Cet accord prévoyait également le retrait d’une plainte pénale déposée par Me Matthey contre Mme Dittli.

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Ce même rapport, commandé le 19 janvier 2026 par le Conseil d’État, précise que la rémunération versée à Me Matthey est jugée «disproportionnée» par rapport à son travail, qui incluait un rapport sur la CFR I. En revanche, un second mandat, concernant un ouvrage sur la LDFR, a été initié par un cadre de la Direction générale de l’agriculture (DGAV) et ne figure pas dans la convention. Le Conseil d’État, qui a transmis le dossier au Ministère public, pointe la difficulté de restaurer la confiance envers Mme Dittli: «La confiance avec Valérie Dittli est entamé et sera difficile à rétablir».

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