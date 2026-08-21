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Des infracions en série
Un radar vaudois flashe 10'000 automobilistes en quatre mois

Un radar installé sur l'autoroute A1 à Morges a flashé 10'528 excès de vitesse en quatre mois, dont 306 délits routiers. La vitesse était abaissée à 60 km/h pour protéger les ouvriers d'un chantier.
Publié: 11:16 heures
Un radar installé sur l'autoroute A1 à Morges a flashé 10'528 excès de vitesse en quatre mois. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Un radar installé sur l'autoroute A1 à Morges, dans une zone limitée à 60 km/h en raison de travaux, a flashé 10'528 véhicules entre fin mars et mi-juillet 2026, selon la police vaudoise.
  • La vitesse maximale enregistrée était de 139 km/h, et 306 délits routiers ont été constatés. Ces excès représentent seulement 1% des automobilistes ayant emprunté ce tronçon.
  • Les sanctions incluent des amendes de 300 à 1200 francs et un cumul de 1000 jours-amende avec sursis pour les cas les plus graves, générant potentiellement plus d'un million de francs.
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ATS Agence télégraphique suisse

Un radar a particulièrement brillé de mille feux sur l'arc lémanique. Installé quatre mois à la hauteur du chantier de la réfection du pont autoroutier vers la gare de Morges, il a enregistré en effet plus de 10'000 excès de vitesse dans une zone abaissée à 60 km/h.

La zone du chantier, occupée par de nombreux ouvriers, a été abaissée de 120 km/h à 60 km/h durant la première phase de cet important chantier et a été surveillée par un radar fixe de fin mars à mi-juillet environ. «Au total, 10'528 véhicules ont fait l'objet d'une infraction, dont 306 délits routiers», a indiqué vendredi à Keystone-ATS Alexandre Bisenz, porte-parole de la police vaudoise, confirmant une information du Journal de Morges et de 24 heures.

La vitesse maximale enregistrée a atteint 139 km/h. «Il s'agit d'un des six cas «Via Secura» – le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière – enregistrés», complète-t-il.

«C'est en effet un nombre particulier, mais ce qui est le plus particulier, c'est d'avoir un tronçon autoroutier où la vitesse est réduite à 60 km/h. Et l'on constate d'ailleurs plus d'infractions que par rapport à un abaissement à 80 km/h, plus habituel», explique M. Bisenz. Il rappelle que c'est l'Office fédéral des routes (OFROU) qui fixe ces limitations lors de travaux autoroutiers.

Seulement 1% des automobilistes

Le porte-parole de la police cantonale tient aussi à souligner que tous ces excès de vitesse et infractions «ne représentent que 1% des automobilistes» ayant traversé cette zone durant les travaux. «Le 99% restant respecte la vitesse et joue le jeu», dit-il.

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Selon les deux médias, le Ministère public a déjà prononcé un cumul de 1000 jours-amende entre 30 et 80 francs pour une vingtaine de cas, avec sursis toutefois. Ces cas totalisent des dépassements, après déduction de la marge d'erreur, entre 35 et 54 km/h. Les amendes, elles, vont de 300 à 1200 francs, et ne concernent à ce jour que les 20 premiers dossiers sur les 306, selon un document qu'ils ont pu consulter. Le retrait de permis menace en parallèle des dizaines d'automobilistes contrevenants.

Les deux médias se sont aussi amusés à faire un rapide calcul. Sachant qu'un écart de 11 à 15 km/h est sanctionné à hauteur 120 francs, ils estiment que la barre du million de francs a des bonnes chances d'être franchie. Un joli pactole pour un seul radar.

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