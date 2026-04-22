Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Au total, 3468 voitures ont été flashées à tort à Neuchâtel, révèle cette semaine «Arcinfo». Un incident survenu après un changement de limitation de vitesse. Le radar placé sur une route fréquentée, aux abords des Gouttes-d’or, a été réglé sur une limitation de 30 km/h, au lieu des 50 autorisés après des travaux.
Les autorités racontent que le problème est en train d'être réglé. La nouvelle vitesse du radar a été homologuée par les autorités compétentes, tandis qu'un opérateur s'est rendu sur place ce week-end pour désactiver le radar.
Mais plus de peur que de mal: selon la police neuchâteloise, qui a croulé sous les appels, aucune amende n'a été transmise aux automobilistes pincés par erreur.
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