Un radar neuchâtelois mal réglé a flashé 3468 voitures par erreur. En cause: une limitation de vitesse inadaptée, fixée à 30 km/h au lieu de 50 km/h.

A Neuchâtel, un radar mal réglé flashe plus de 3000 automobilistes à tort

A Neuchâtel, un radar mal réglé flashe plus de 3000 automobilistes à tort

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Au total, 3468 voitures ont été flashées à tort à Neuchâtel, révèle cette semaine «Arcinfo». Un incident survenu après un changement de limitation de vitesse. Le radar placé sur une route fréquentée, aux abords des Gouttes-d’or, a été réglé sur une limitation de 30 km/h, au lieu des 50 autorisés après des travaux.

Les autorités racontent que le problème est en train d'être réglé. La nouvelle vitesse du radar a été homologuée par les autorités compétentes, tandis qu'un opérateur s'est rendu sur place ce week-end pour désactiver le radar.

Mais plus de peur que de mal: selon la police neuchâteloise, qui a croulé sous les appels, aucune amende n'a été transmise aux automobilistes pincés par erreur.