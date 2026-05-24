La plus longue plage de sable naturel d'eau douce d'Europe ne se trouve ni en Italie ni en Espagne, mais en Suisse. Dans le canton de Vaud, à Salavaux, le dépaysement est total.

Cette plage vaudoise fait souffler un vent de vacances sur la Suisse

Cette plage vaudoise fait souffler un vent de vacances sur la Suisse

Nikolina Pantic

30 degrés à la Pentecôte, un soleil omniprésent et des piscines bondées: l'été semble déjà s'installer en Suisse. Et ceux qui ne veulent pas s'envoler vers la Méditerranée ou les Caraïbes pour profiter d'une journée à la plage pourraient bien être surpris en Suisse romande. A Salavaux (VD), au bord du lac de Morat, se trouverait la plus longue plage naturelle d'eau douce d'Europe, du moins selon la promotion touristique de la région.

Mais peut-on vraiment vivre en Suisse une journée de plage digne de Rimini? Blick en a fait l'expérience.

Le voyage commence à la gare de Winterthour (ZH), mais l'ambiance de vacances s'installe étonnamment vite. En passant par Berne puis Anet (BE), direction Salavaux. Déjà dans le car postal, l'atmosphère change: paysages vallonnés, vignobles et vue scintillante sur le lac de Morat donnent des airs de Riviera à cette journée ensoleillée.

Un décor de vacances au bord du lac

A l'arrivée à Salavaux, en longeant le camping, on découvre des jardins soignés, des chalets rustiques et de petites maisons de vacances. Le chemin vers la plage traverse d'abord une forêt. Puis soudain, les arbres s'écartent et le lac apparaît comme une petite mer. L'horizon semble infini et l'eau scintille paisiblement.

Et très vite, le dépaysement opère. Entendre le clapotis des vagues et sentir le sable sous ses pieds en Suisse paraît presque irréel. Selon l'organisation touristique régionale, cette plage de près de 500 mètres fait partie des plus longues plages naturelles d'eau douce d'Europe. Et en effet, il faut compter une bonne dizaine de minutes pour la parcourir d'un bout à l'autre.

Entre paradis caché et succès populaire

Serviette étendue et crème solaire appliquée: tout semble réuni pour une journée parfaite. Une question demeure cependant, pourquoi cet endroit n'a-t-il pas été pris d'assaut? Naïma Teixeira, 33 ans, connaît bien la réponse. Originaire de Salavaux, elle fréquente cette plage depuis son enfance. Très longtemps, le lieu est resté relativement confidentiel. «Pendant le Covid, beaucoup de gens ont découvert cette plage», explique-t-elle.

Aujourd'hui, l'ambiance a changé. La Vaudoise évite désormais les week-ends, lorsque l'affluence devient trop importante. «Il faut s'adapter», résume-t-elle. La plage a de quoi séduire presque tout le monde. Mais pour réussir une journée au bord de l'eau, le sable et la baignade ne suffisent pas toujours. A un moment, la faim finit par se faire sentir.

Une pause gourmande à Avenches

La plage marque des points avec ses espaces de barbecue, sa nature préservée et son charme paisible. Mais ce jeudi-là, l'offre culinaire à Salavaux peine à convaincre totalement. Un tournage de film se déroule devant le restaurant Chez Rosmarie. Le restaurant L'Equinoxe est bien ouvert, mais l'ambiance vacances tant espérée n'est pas vraiment au rendez-vous. Le véritable point fort gastronomique se trouve plutôt dans la localité voisine.

Quelques minutes de bus suffisent pour rejoindre Avenches (VD), où commence alors une petite escapade urbaine. Au centre du village, l'amphithéâtre romain brille sous le soleil de midi pendant que les habitants profitent de leur pause déjeuner. Devant le Café d'Avenches, un détail attire immédiatement l'attention: le conteneur déborde de cartons à pizza. Un bon signe. Une délicieuse odeur s'échappe du restaurant.

Et effectivement, l'établissement vient parfaitement conclure cette journée estivale. Boissons fraîches, pizza croustillante et glace rafraîchissante dégustées entre amphithéâtre antique et vieux châteaux: de quoi prouver qu'il est tout à fait possible, en Suisse aussi, de vivre une journée qui a un goût de bord de mer.