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Bactéries fécales concentrées
Genève ferme l'une de ses plages en raison de la pollution du Léman

Concentration en bactéries fécales trop élevée à Genève, dans une partie des eaux du Léman. Ce mardi, les autorités interdisent l'accès au lac par la plage du Vengeron.
Publié: 18:51 heures
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La plage du Vengeron, à l'est de Genève, est temporairement fermée pour cause de pollution de l'eau.
Photo: Keystone
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Léo MichoudJournaliste Blick

La plage du Vengeron, dans le secteur de l’aéroport de Genève, est fermée ce mardi 19 mai. La raison? «Une rupture de conduite a causé un déversement des eaux usées pour une raison que l’enquête devra déterminer», communiquent les autorités.

Située sur les communes de Bellevue et Pregny-Chambésy, la plage est interdite d’accès. «Un suivi de la qualité sanitaire de l’eau est mis en place par l’office cantonal de l’eau, indique l’annonce publique. Dès que les concentrations de bactéries fécales seront à nouveau dans les normes, le service du médecin cantonal pourra lever l’interdiction d’accès.»

Recommandations à la population

La trentaine d’autres accès à l’eau du canton restent «ouverts et librement accessibles au public», rassurent le service du médecin cantonal. En cas de concentration trop élevée de bactéries fécales, il est recommandé d’éviter toute ingestion d’eau ou contact avec la peau, qui comportent «des risques pour la santé: gastro-entérites (vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) ou infections de la peau». Des symptômes qui disparaissent généralement après quelques jours.

Les personnes «qui s’inquiètent de leur état ou qui présentent des symptômes importants ou persistants» sont priées de s’adresser à leur médecin ou d’appeler la Centrale Santé Genève (0800 116 117, numéro gratuit). Il convient également d’éloigner les animaux de l’eau. Toute pollution de l’eau constatée est à signaler au SIS, en appelant le 118.

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