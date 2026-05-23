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Influenceurs, bébés et chiens sur leur 31
En attendant les stars, les images insolites du festival de Cannes

Deux de nos photographes ont choisi d’immortaliser les dessous de la 79e édition du Festival de Cannes. Entre le Martinez et le Carlton, juste avant la montée des marches, présentation d’une vision atypique d’un monde où fans et influenceurs se côtoient.
Publié: il y a 11 minutes
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Les stars qui montent les marches de Cannes arrivent en limousine. Les influenceuses, elles, longent le boulevard de la Croisette.
Photo: GABRIEL MONNET
Sandrine Spycher
Sandrine Spycher
L'Illustré

«A vous toutes et tous qui tentez de résister ici et ailleurs, bonsoir et bienvenue!» L’actrice franco-malienne Eye Haïdara, révélée au grand public dans Le sens de la fête (2017) du duo Toledano-Nakache, a présidé la cérémonie d’ouverture du 79e Festival de Cannes, le mardi 12 mai. Son discours rassembleur a été salué par des applaudissements nourris. 

C’est la première fois qu’une femme noire est maîtresse de cérémonie sur la scène du Grand Théâtre Lumière. «Ce rôle de maîtresse de cérémonie, cela vous fait regarder le chemin parcouru. Je l’accueille avec surprise, avec joie, je suis honorée. Je m’inscris encore plus concrètement dans le paysage des actrices françaises», confiait-elle au Monde, juste avant de tenir le rôle avec assurance.

Loin des paillettes

Lors de la soirée d’ouverture, le réalisateur Peter Jackson a reçu la Palme d’honneur des mains d’Elijah Wood, l’acteur qui incarnait Frodon dans la franchise «Le Seigneur des anneaux», dont les premières images ont été présentées à Cannes il y a vingt-cinq ans. Lors de la présentation hors compétition du film «Vol de nuit pour Los Angeles» qu’il a réalisé, John Travolta a reçu une Palme d’or d’honneur surprise. 

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C’est la première fois que l’acteur endossait aussi le rôle de réalisateur. Mais loin des strass et des paillettes, notre tandem de photographes a choisi d’immortaliser une faune spectaculaire et parfois en liesse qui, certes, ne monte pas les marches, mais qui compose l’ADN de cette sublime fête du cinéma jamais égalée.

Un article de L'illustré

Cet article a été publié initialement dans le n°21 de L'illustré, paru en kiosque le 21 mai 2026.

Cet article a été publié initialement dans le n°21 de L'illustré, paru en kiosque le 21 mai 2026.

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