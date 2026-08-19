Le 19 août 2025, un homme tuait sa femme et ses deux fillettes de 3 et 10 ans à Corcelles, sur le littoral neuchâtelois. Ce féminicide et double homicide avait choqué toute la Suisse, en s’ajoutant à trop longue liste d’actes du même ordre.
La police avait découvert une scène d’horreur, au domicile du couple. Un homme, couteau à la main, devant le corps de ses deux fillettes de 10 et 3 ans. Et dans une autre pièce, le corps inanimé de leur mère. Un an plus tard, les conséquences politiques de cette tuerie se font ressentir, développe le quotidien local «Arcinfo».
Mesures concrètes et plan d’action
Les conseillères d’Etat Céline Vara (Les Vert-e-s) et Florence Nater (PS) disent que ce choc a mené à l’accélération de la lutte. Pour la première fois, la lutte contre les violences domestiques, de genre et faites aux femmes est inscrite dans le programme de législature 2026-2029 du gouvernement.
Mais qu’en est-il des mesures concrètes? Le délai de réflexion des victimes avant de décider de porter plainte a augmenté. Plus besoin de donner réponse dès le premier contact avec la police. Les politiciennes expliquent au journal neuchâtelois que «la victime est recontactée quelques jours plus tard» pour des nouvelles, des conseils et une prise de décision, ce qui permet «de décider de la suite en pleine conscience».
Un plan d’action transversal, visant à prévenir les violences en encourageant les victimes à porter plainte, sera dévoilé cet automne. Le Grand Conseil pourrait décider d'obliger les auteurs de violences conjugales de suivre un accompagnement dans le centre dédié. De quoi satisfaire les demandes des proches des victimes et des associations de lutte contre les violences?
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
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Non—stop
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032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
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- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h