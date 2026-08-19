Il y a un an, le féminicide et double homicide de Corcelles a bouleversé la Suisse. Avec comme priorité la lutte contre les violences domestiques, les autorités neuchâteloises détaillent les mesures prises.

Le féminicide et double homicide de Corcelles a eu des effets politiques

Le féminicide et double homicide de Corcelles a eu des effets politiques

C'était il y a un an

Léo Michoud Journaliste Blick

Le 19 août 2025, un homme tuait sa femme et ses deux fillettes de 3 et 10 ans à Corcelles, sur le littoral neuchâtelois. Ce féminicide et double homicide avait choqué toute la Suisse, en s’ajoutant à trop longue liste d’actes du même ordre.

La police avait découvert une scène d’horreur, au domicile du couple. Un homme, couteau à la main, devant le corps de ses deux fillettes de 10 et 3 ans. Et dans une autre pièce, le corps inanimé de leur mère. Un an plus tard, les conséquences politiques de cette tuerie se font ressentir, développe le quotidien local «Arcinfo».

Mesures concrètes et plan d’action

Les conseillères d’Etat Céline Vara (Les Vert-e-s) et Florence Nater (PS) disent que ce choc a mené à l’accélération de la lutte. Pour la première fois, la lutte contre les violences domestiques, de genre et faites aux femmes est inscrite dans le programme de législature 2026-2029 du gouvernement.

Mais qu’en est-il des mesures concrètes? Le délai de réflexion des victimes avant de décider de porter plainte a augmenté. Plus besoin de donner réponse dès le premier contact avec la police. Les politiciennes expliquent au journal neuchâtelois que «la victime est recontactée quelques jours plus tard» pour des nouvelles, des conseils et une prise de décision, ce qui permet «de décider de la suite en pleine conscience».

Un plan d’action transversal, visant à prévenir les violences en encourageant les victimes à porter plainte, sera dévoilé cet automne. Le Grand Conseil pourrait décider d'obliger les auteurs de violences conjugales de suivre un accompagnement dans le centre dédié. De quoi satisfaire les demandes des proches des victimes et des associations de lutte contre les violences?