Procédure étendue pour assassinat
Le prévenu du féminicide à Corcelles reconnaît sa responsabilité

Le Ministère public neuchâtelois a étendu la procédure pénale à l'encontre du prévenu pour assassinat sur son épouse et ses deux filles. Dans une première audition de ce mardi 26 août, il a reconnu sa responsabilité.
Publié: il y a 33 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Le triple homicide à Corcelles a ému la population.
Photo: Blaise Kormann
Le Ministère public a étendu la procédure pour assassinat à l’encontre de l'auteur présumé du féminicide et du double homicide survenus à Corcelles mardi dernier. Selon les expertises, les victimes avaient déjà perdu la vie avant 17h30, bien avant l’appel à la police.

«L'auteur présumé a reconnu sa responsabilité pleine et entière», ont indiqué mardi le Ministère public et la police neuchâteloise. A la lumière des éléments médico-légaux récoltés en fin de semaine passée, le procureur a étendu la procédure pénale à l’encontre du prévenu pour assassinat sur la personne de son épouse, âgée de 47 ans, ainsi que de ses deux filles de 10 et 3 ans et demi.

Le procureur en charge de l’affaire a procédé à la première audition du prévenu mardi. Ce dernier n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons de son passage à l’acte. «Le prévenu a également admis avoir délibérément foncé, couteau en main, contre le policier intervenu dans le logement familial», peut-on lire dans le communiqué.

