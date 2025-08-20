Les victimes sont une mère et ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi
Simon Baechler, chef de la police judiciaire, raconte: «Je vais vous faire part de ce terrible évènement qui s'est passé hier.»
A 21h15, un appel arrive à la Centrale d'urgence. Celui d'un proche qui habite à l'étranger et qui n'a plus de nouvelles de la mère de famille depuis 14h. La police se rend au domicile, une patrouille est envoyée dans cet appartement de Corcelles.
Rien à signaler, mais des contrôles usuels sont faits dans les hôpitaux et via une enquête de voisinage. Vers 22h, décision est prise de forcer la porte. Au moment d'entreprendre de forcer la porte, les policiers remarquent une résistance.
Des corps retrouvés dans une «mare de sang»
Deux corps d'enfants ensanglantées, des fillettes, sont alors retrouvés, un homme debout tient un grand couteau de cuisine «d'une quinzaine de centimètre». Les policiers répètent des sommations. La personne n'obtempère pas, un policier fait usage de son arme et la blesse. Les premiers secours sont apportés à l'homme et aux fillettes, mais celles-ci semblent décédées depuis longtemps. Dans une autre pièce, une autre victime gît «dans une mare de sang». La police a également trouvé dans l'appartement le corps d'un chat, visiblement tué.
L'ex-époux serait le meurtrier présumé
Les victimes sont la mère de famille, une fille de 10 ans et une de 3 ans et demi. Le meurtrier présumé est l'ex-époux de celle-ci et père des deux filles. La famille est de nationalité algérienne. Le couple était annoncé comme en séparation à l'Etat civil depuis le 12 juin.
L'homme arrêté réside au Locle et est au bénéfice d'un permis C. Son état actuel semble stable, il est hospitalisé dans la région. Les coups de feu ont été tirés dans le bas du corps.
Quelles blessures?
«Les premiers constats semblent montrer que les décès sont dus à des coups de couteau», indique le procureur. En cours d'enquête, la qualification juridique de meurtre pourrait être «aggravée» en assassinat, après avoir interrogé l'auteur.
La conférence de presse prend fin
Les autorités neuchâteloises mettent un terme à la conférence de presse et répondent aux questions individuelles des journalistes.
Suivi psychologique à l'école et dans le voisinage
Un service de suivi psychologique a été mis en place dans l'école de l'ainée des deux filles, ainsi que dans le voisinage et pour le serrurier, confronté à l'action.
Le policier qui a tiré
Une procédure de prise en charge et de suivi est en cours. «En l'état, nous n'avons pas de raison de le suspendre ou de le retirer de son service», indique Simon Baechler.
Point sur les heures
Depuis 14h, les tentatives de la proche d'entrer en contact avec la famille. sont restées vaines. Elle a appelé la police à 21h15.
22h30: décision de forcer la porte. Un serrurier doit se déplacer et c'est à 23h30, une heure après, que la police entre et tire des coups de feu. Pas d'indice particulier permettant aux policiers de forcer la porte par eux-mêmes.
Situations de violences domestiques «courantes»
La police judiciaire indique qu'il est «impossible» d'effectuer un suivi spécifique de tous les cas de violences conjugales. «Nous n'avons pas eu d'indices, à la police, d'une situation» qui aurait pu déboucher sur une telle violence.
Qualifier les faits de féminicide?
«C'est un drame d'une lâcheté absolue, sur des enfants, sur des femmes. Moi, je recherche la vérité. Le féminicide est une notion sociale, sociologique. Mais je ne sais pas si je suis celui qui doit qualifier les faits comme tel», répond le procureur.
De son côté, Simon Baechler détaille: «Du point de vue de la police, ce cas ressemble à celui qu'on qualifie dans le langage courant de féminicide.»
Pourquoi ne pas être entré plus tôt dans l'appartement?
Simon Baechler, police judiciaire: «Ce n'est pas commun de forcer une porte sur base d'inquiétudes et de soupçons.»
Procureur Ros: «La personne qui a appelé à 14h va être entendue. Elle ne formulait pas une inquiétude énorme qui aurait permis de penser que cette famille était en danger grave. C'est pour cela que la stupeur des policiers a été grande dans cet événement. Ils ne pensaient pas se retrouver devant un auteur qui mettrait leur propre vie en danger.»
Quelles blessures et coups?
«L'usage de l'arme a été proportionné»
Depuis 2022, plus d'informations quant à des violences, précise Simon Baechler de la police judiciaire.
Le procureur a interrogé les deux policiers qui sont intervenus: «Il semble à première vue que l'usage de l'arme a été tout à fait proportionné.»
Antécédents judiciaires du prévenu
La police est intervenue pour des conflits conjugaux, qui ont débouché sur une condamnation pour dommages à la propriété de l'époux sur des biens de l'épouse. «La situation avant hier n'était pas préoccupante, mais nous allons procéder à une analyse retrospective.»
