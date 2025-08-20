10:03 heures

Les victimes sont une mère et ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi

Simon Baechler, chef de la police judiciaire, raconte: «Je vais vous faire part de ce terrible évènement qui s'est passé hier.»

A 21h15, un appel arrive à la Centrale d'urgence. Celui d'un proche qui habite à l'étranger et qui n'a plus de nouvelles de la mère de famille depuis 14h. La police se rend au domicile, une patrouille est envoyée dans cet appartement de Corcelles.

Rien à signaler, mais des contrôles usuels sont faits dans les hôpitaux et via une enquête de voisinage. Vers 22h, décision est prise de forcer la porte. Au moment d'entreprendre de forcer la porte, les policiers remarquent une résistance.

Des corps retrouvés dans une «mare de sang»

Deux corps d'enfants ensanglantées, des fillettes, sont alors retrouvés, un homme debout tient un grand couteau de cuisine «d'une quinzaine de centimètre». Les policiers répètent des sommations. La personne n'obtempère pas, un policier fait usage de son arme et la blesse. Les premiers secours sont apportés à l'homme et aux fillettes, mais celles-ci semblent décédées depuis longtemps. Dans une autre pièce, une autre victime gît «dans une mare de sang». La police a également trouvé dans l'appartement le corps d'un chat, visiblement tué.

L'ex-époux serait le meurtrier présumé

Les victimes sont la mère de famille, une fille de 10 ans et une de 3 ans et demi. Le meurtrier présumé est l'ex-époux de celle-ci et père des deux filles. La famille est de nationalité algérienne. Le couple était annoncé comme en séparation à l'Etat civil depuis le 12 juin.

L'homme arrêté réside au Locle et est au bénéfice d'un permis C. Son état actuel semble stable, il est hospitalisé dans la région. Les coups de feu ont été tirés dans le bas du corps.

Quelles blessures?

«Les premiers constats semblent montrer que les décès sont dus à des coups de couteau», indique le procureur. En cours d'enquête, la qualification juridique de meurtre pourrait être «aggravée» en assassinat, après avoir interrogé l'auteur.