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Les 5 infos suisses du jour
Un nouveau rapport sur la FAD pourrait raviver l'affaire Séverine Chavrier

Au programme de ce vendredi 21 août: un rapport lié au cas Séverine Chavrier, le classement des prénoms préférés des Suisses, un potentiel PLR romand à la SSR, un Suisse condamné à de la prison ferme à Bali et, enfin, une soirée enflammée à Pontaise avec Athletissima.
Publié: il y a 40 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
La Cour des comptes de Genève va publier ce vendredi son rapport très attendu sur la gouvernance de la Fondation d'art dramatique.
Photo: KEYSTONE
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Olalla Piñeiro Trigo et ATS Agence télégraphique suisse

Avant de vous souhaiter un bon week-end, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir cette sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 21 août. C'est parti! 

1

Un rapport sur l'affaire Séverine Chavrier

L'affaire impliquant Séverine Chavrier pourrait prendre un nouveau tournant. La Cour des comptes de Genève va publier ce vendredi son rapport très attendu sur la gouvernance de la Fondation d'art dramatique (FAD). Virée de la Comédie de Genève, l'ancienne directrice et la FAD sont en conflit depuis plusieurs mois, sur fond d'accusations de harcèlement moral et de climat de travail «anxiogène».

2

Les prénoms préférés des Suisses dévoilés

Emma, Liam, Matteo? Les paris sont ouverts pour savoir quels sont les prénoms qui ont le plus séduit en Suisse en 2025. L'Office fédéral de la statistique lève aujourd’hui le voile sur le sujet en publiant son traditionnel palmarès des prénoms les plus donnés dans le pays. 

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3

Un mystérieux Romand en lice pour la SSR

Un Romand pourrait rejoindre le conseil d'administration de la SSR, après la démission de Michel Cina. Selon le groupe CH Media, un élu du Parti libéral-radical (PLR) serait dans le viseur du Conseil fédéral pour remplacer Ursula Gut-Winterberger, membre démissionnaire. Si tel est le cas, trois PLR siégeraient au sein de cet organe où la gauche est absente. Pressenti pour la succession, le centriste Martin Candinas a décliné l'offre, précise de son côté la NZZ. 

4

Prison pour un Suisse à Bali

Un Suisse en vacances en Indonésie a voulu tester les limites, et il l'a payé cher. Il a été condamné ce jeudi à un an de prison ferme par un tribunal de Denpasar, à Bali, pour avoir dénigré la fête hindoue de Nyepi. Cette journée sacrée impose notamment de rester chez soi et de renoncer au bruit comme aux divertissements. Le jeune de 26 ans avait provoqué un tollé avec un post sur Instagram: «Allez vous faire foutre avec Nyepi et avec vos règles aussi». La justice a considéré ces propos comme offensants et constituant une atteinte à la foi.

5

Des stars de l'athlétisme à la Pontaise

La capitale olympique accueille ce vendredi soir le meeting de Ligue de diamant de Lausanne, Athletissima. Plusieurs stars suisses fouleront le stade de la Pontaise: la fraîche championne d'Europe du 800m Audrey Werro pour le double tour de piste, Ditaji Kambundji pour le 100m haies et Jason Joseph pour le 110m haies. Angelica Moser s'illustrera quant à elle dans la perche dames, tandis que Simon Ehammer s'alignera en longueur masculine. Et enfin, la Suisse concourra au relais 4x100m dames.

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