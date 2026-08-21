Nouvel épisode dans le thriller théâtro-politique de l'affaire Chavrier. La Cour des comptes a dévoilé ce vendredi son audit sur la gouvernance de la Comédie par la Fondation d'art dramatique genevoise (FAD). Résultat: le modèle de gouvernance est dépassé et doit être revu de fond en comble. Pour la magistrate Nathalie Brender, qui a piloté l'audit, le conseil de fondation n'avait pas les compétences de gestion humaine et financière, en somme pas les épaules pour traverser la tempête.
La Cour avait été sollicitée par Joëlle Bertossa, la conseillère administrative de la Ville de Genève chargée du Département de la culture et de la transition numérique (DCTN), pour mener un audit. Dans une salle de la Cour des comptes, où une vingtaine de journalistes étaient amassés, les magistrats ont présenté leur audit, avec ses constats et recommandations, à la presse. Etaient également présents Joëlle Bertossa et, bien sûr, Philippe Juvet, élu à la présidence de la Fondation pour l'art dramatique (FAD) en pleine crise. La Cour dresse différents constats: le cadre légal et réglementaire de la FAD n’est pas adapté à une bonne gouvernance, par exemple, les rôles des différents organes et leurs responsabilités ne sont pas clairement définis.
- 22 octobre 2025: tout comme à cette date, lorsque, dans «La Tribune de Genève», des employés du théâtre dénoncent un «comportement toxique et pervers», des «recrutements arbitraires et dénués de logique», ou encore des «dénigrements au travail».
- 25 octobre 2025: accusée d'avoir utilisé l'acronyme «PPSDM», pour «petites productions suisses de merde», Séverine Chavrier dément fermement ces accusations.
- 28 octobre 2025: la conseillère administrative de Genève, Joëlle Bertossa, saisit la Cour des comptes pour un audit de la Comédie.
- 25 novembre 2025: on apprend que Séverine Chavrier, devenue «persona non grata dans son théâtre», est déchargée de ses fonctions par la Fondation d'art dramatique (FAD).
- Janvier 2026: plusieurs démissions au sein du conseil de fondation, menant par la suite à la nomination de Philippe Juvet à la tête de la FAD.
- 8 mai 2026: la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, est licenciée. La Fondation d'art dramatique met un terme à son mandat, sur fond de tensions et d'audits controversés.
- 19 et 20 mai 2026: le théâtre déborde sur la politique; le parlement de la Ville de Genève débat pendant de longues heures sur la question de la réintégration de Séverine Chavrier dans ses fonctions de directrice à la Comédie de Genève, voulue par le PLR et l'UDC.
- 22 octobre 2025: tout comme à cette date, lorsque, dans «La Tribune de Genève», des employés du théâtre dénoncent un «comportement toxique et pervers», des «recrutements arbitraires et dénués de logique», ou encore des «dénigrements au travail».
- 25 octobre 2025: accusée d'avoir utilisé l'acronyme «PPSDM», pour «petites productions suisses de merde», Séverine Chavrier dément fermement ces accusations.
- 28 octobre 2025: la conseillère administrative de Genève, Joëlle Bertossa, saisit la Cour des comptes pour un audit de la Comédie.
- 25 novembre 2025: on apprend que Séverine Chavrier, devenue «persona non grata dans son théâtre», est déchargée de ses fonctions par la Fondation d'art dramatique (FAD).
- Janvier 2026: plusieurs démissions au sein du conseil de fondation, menant par la suite à la nomination de Philippe Juvet à la tête de la FAD.
- 8 mai 2026: la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, est licenciée. La Fondation d'art dramatique met un terme à son mandat, sur fond de tensions et d'audits controversés.
- 19 et 20 mai 2026: le théâtre déborde sur la politique; le parlement de la Ville de Genève débat pendant de longues heures sur la question de la réintégration de Séverine Chavrier dans ses fonctions de directrice à la Comédie de Genève, voulue par le PLR et l'UDC.
Un manque de compétences au Conseil de fondation
Autre point qui a largement occupé la conférence de presse: le nombre trop important de personnes au Conseil de fondation. De plus, les compétences de ses membres ne sont pas adaptées aux défis. D'autre part, des recrutements posent problème: la Cour note deux recrutements abusifs, dont un n'a pas fait l'objet d'un entretien. La Cour recommande donc de formaliser les processus de recrutement.
L'institution a donc émis 12 recommandations; signe de la crise, la quasi-totalité ont une «priorité» jugée «très élevée» ou «élevée». Ces dernières ont toutes été acceptées par les différents acteurs impliqués.
Développement suit