A Genève, nouvelle secousse à la Fondation d’art dramatique: son président Philippe Juvet démissionne, après une série de départs. Selon Léman Bleu, la conseillère administrative Joëlle Bertossa pousserait en coulisses au renouvellement du conseil.

Comédie de Genève: le président de la fondation, Philippe Juvet, jette l’éponge

Comédie de Genève: le président de la fondation, Philippe Juvet, jette l’éponge

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Moins d’un an après sa nomination, le président de la Fondation d’art dramatique (FAD), Philippe Juvet, s’en va à son tour, révèle ce mardi Léman Bleu. L’avocat, représentant du Centre, avait pris la tête de l’organe qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche, en succédant à Lorella Bertani, partie de manière inattendue en janvier 2026.

La fondation est dans la tourmente depuis l’affaire Chavrier. Deux autres membres du Conseil de fondation ont aussi démissionné: Kevin Udrisard, d’Ensemble à Gauche, et Vincent Babel, représentant du syndicat des comédiens.

En août déjà, Nicole Valiquer Grecuccio (PS) et Natacha Buffet-Desfayes (PLR) avaient elles aussi quitté le Conseil de fondation. Et d’autres départs pourraient suivre. Selon les informations de nos confrères, la conseillère administrative chargée de la culture, Joëlle Bertossa, exercerait des pressions en coulisses pour vider le conseil.

Des pressions venues de la magistrate?

Dans un courriel interne obtenu par la chaîne genevoise, Damian Veiga, représentant des Vert-e-s, qui n’a pas démissionné, le dit sans détour: «Mme Bertossa invite le Conseil à la démission afin de le faire remplacer par trois administrateur-rice-s.» Il regrette d’être poussé vers la sortie au moment où «le bout du tunnel pointe».

Fin août, la Cour des comptes avait épinglé la gouvernance de la FAD, notamment la place excessive des représentants politiques au sein du Conseil de fondation. Elle recommandait de le réduire à huit membres et d’y associer le Canton. «Je souhaiterais enlever la représentation politique au conseil», affirmait alors Joëlle Bertossa à Blick.

Dans l’intervalle, elle proposait toutefois une composition transitoire de huit membres: quatre représentants des partis, un de la Ville et un du Canton. Les deux sièges restants pourraient par exemple être occupés «par un syndicat ou une faîtière», suggérait-elle.

Contactée par Léman Bleu, Joëlle Bertossa réserve sa communication au Conseil municipal, qui siège ce mardi à 17h30.