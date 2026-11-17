Moins d’un an après sa nomination, le président de la Fondation d’art dramatique (FAD), Philippe Juvet, s’en va à son tour, révèle ce mardi Léman Bleu. L’avocat, représentant du Centre, avait pris la tête de l’organe qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche, en succédant à Lorella Bertani, partie de manière inattendue en janvier 2026.
La fondation est dans la tourmente depuis l’affaire Chavrier. Deux autres membres du Conseil de fondation ont aussi démissionné: Kevin Udrisard, d’Ensemble à Gauche, et Vincent Babel, représentant du syndicat des comédiens.
En août déjà, Nicole Valiquer Grecuccio (PS) et Natacha Buffet-Desfayes (PLR) avaient elles aussi quitté le Conseil de fondation. Et d’autres départs pourraient suivre. Selon les informations de nos confrères, la conseillère administrative chargée de la culture, Joëlle Bertossa, exercerait des pressions en coulisses pour vider le conseil.
Des pressions venues de la magistrate?
Dans un courriel interne obtenu par la chaîne genevoise, Damian Veiga, représentant des Vert-e-s, qui n’a pas démissionné, le dit sans détour: «Mme Bertossa invite le Conseil à la démission afin de le faire remplacer par trois administrateur-rice-s.» Il regrette d’être poussé vers la sortie au moment où «le bout du tunnel pointe».
Fin août, la Cour des comptes avait épinglé la gouvernance de la FAD, notamment la place excessive des représentants politiques au sein du Conseil de fondation. Elle recommandait de le réduire à huit membres et d’y associer le Canton. «Je souhaiterais enlever la représentation politique au conseil», affirmait alors Joëlle Bertossa à Blick.
Dans l’intervalle, elle proposait toutefois une composition transitoire de huit membres: quatre représentants des partis, un de la Ville et un du Canton. Les deux sièges restants pourraient par exemple être occupés «par un syndicat ou une faîtière», suggérait-elle.
Contactée par Léman Bleu, Joëlle Bertossa réserve sa communication au Conseil municipal, qui siège ce mardi à 17h30.
- 22 octobre 2025: tout comme à cette date, lorsque, dans «La Tribune de Genève», des employés du théâtre dénoncent un «comportement toxique et pervers», des «recrutements arbitraires et dénués de logique», ou encore des «dénigrements au travail».
- 25 octobre 2025: accusée d'avoir utilisé l'acronyme «PPSDM», pour «petites productions suisses de merde», Séverine Chavrier dément fermement ces accusations.
- 28 octobre 2025: la conseillère administrative de Genève, Joëlle Bertossa, saisit la Cour des comptes pour un audit de la Comédie.
- 25 novembre 2025: on apprend que Séverine Chavrier, devenue «persona non grata dans son théâtre», est déchargée de ses fonctions par la Fondation d'art dramatique (FAD).
- Janvier 2026: plusieurs démissions au sein du conseil de fondation, menant par la suite à la nomination de Philippe Juvet à la tête de la FAD.
- 8 mai 2026: la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, est licenciée. La Fondation d'art dramatique met un terme à son mandat, sur fond de tensions et d'audits controversés.
- 19 et 20 mai 2026: le théâtre déborde sur la politique; le parlement de la Ville de Genève débat pendant de longues heures sur la question de la réintégration de Séverine Chavrier dans ses fonctions de directrice à la Comédie de Genève, voulue par le PLR et l'UDC.
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- 19 et 20 mai 2026: le théâtre déborde sur la politique; le parlement de la Ville de Genève débat pendant de longues heures sur la question de la réintégration de Séverine Chavrier dans ses fonctions de directrice à la Comédie de Genève, voulue par le PLR et l'UDC.