DE
FR

Joëlle Bertossa défend la directrice
La Ville de Genève exige un audit sur la gouvernance de la Comédie

La conseillère administrative de Genève, Joëlle Bertossa, a saisi la Cour des comptes pour un audit de la Comédie. Elle défend toutefois la directrice, Séverine Chavrier, face aux accusations de mauvaise gestion et de favoritisme.
Publié: 21:14 heures
Partager
Écouter
Joëlle Bertossa a saisi la Cour des comptes pour un audit de la Comédie.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère administrative de la Ville de Genève, Joëlle Bertossa, a annoncé mardi au Conseil municipal avoir saisi la Cour des comptes pour demander un audit de légalité et de gestion de la gouvernance de la Comédie. Mais elle a défendu la directrice du théâtre Séverine Chavrier. «Nous allons parler de la tempête qui a eu lieu la semaine dernière. Pas de la tempête Benjamin, mais de celle qui a eu lieu à la Comédie», a annoncé d'entrée Joëlle Bertossa. «J'aimerais rétablir un certain nombre de faits et de chiffres réels, pour que la discussion se fasse de manière apaisée et bienveillante», a continué la magistrate en charge du Département de la culture et de la transition numérique.

Elle est revenue sur des chiffres concernant les montants alloués aux spectacles de la directrice actuelle, comparables aux anciennes directions, selon elle. De même pour les taux de présences de productions suisses et le turn-over du personnel, qui entre dans la moyenne suisse pour les entreprises culturelles de 9,8%, a-t-elle avancé en citant l'office fédéral de la statistique.

A lire aussi
Zurich, un contre-exemple au cas de Joëlle Bertossa à Cinéforom
Conflits d'intérêt
Zurich, un contre-exemple au cas Joëlle Bertossa à Cinéforom
Cette gauche genevoise aveugle et dépourvue de décence
Commentaire
Par Michel Jeanneret
Cette gauche genevoise aveugle et dépourvue de décence

Joëlle Bertossa soutient toutefois que les sept démissions qui ont eu lieu depuis juin ne sont pas à prendre à la légère. Mais selon elle, les employés se sont référés à la Commission du personnel, qui s'est elle-même adressée à la Fondation d'art dramatique (FAD). La conseillère administrative assure que le climat s'est apaisé depuis, grâce aux mesures prises par la FAD.

Pas de démission

Depuis mercredi dernier, Séverine Chavrier est sous le feu des projecteurs. Dans des enquêtes de la «Tribune de Genève» et de la RTS, la directrice est accusée de «mépriser» les productions suisses, d'un management délétère et de favoriser ses propres productions au détriment de celles de la Comédie.

En plénière, le conseiller municipal MCG Daniel Sormanni, par ailleurs conseiller national, a aussi soulevé la question des similarités des reproches faits à la directrice lors de son précédent poste à Orléans (F), comme l'a relevé la «Tribune de Genève» mardi. Joëlle Bertossa assure avoir reçu un courrier des membres de l'équipe d'Orléans, qui soutiennent Séverine Chavrier.

Mardi soir, sur le plateau de Léman Bleu, Séverine Chavrier a contesté ces accusations. Interrogée concernant une possible démission, la directrice a répondu que sa priorité était de protéger les équipes, de reconstruire l'image du théâtre et de se défendre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus