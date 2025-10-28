La conseillère administrative de Genève, Joëlle Bertossa, a saisi la Cour des comptes pour un audit de la Comédie. Elle défend toutefois la directrice, Séverine Chavrier, face aux accusations de mauvaise gestion et de favoritisme.

La Ville de Genève exige un audit sur la gouvernance de la Comédie

Joëlle Bertossa a saisi la Cour des comptes pour un audit de la Comédie. Photo: keystone-sda.ch

La conseillère administrative de la Ville de Genève, Joëlle Bertossa, a annoncé mardi au Conseil municipal avoir saisi la Cour des comptes pour demander un audit de légalité et de gestion de la gouvernance de la Comédie. Mais elle a défendu la directrice du théâtre Séverine Chavrier. «Nous allons parler de la tempête qui a eu lieu la semaine dernière. Pas de la tempête Benjamin, mais de celle qui a eu lieu à la Comédie», a annoncé d'entrée Joëlle Bertossa. «J'aimerais rétablir un certain nombre de faits et de chiffres réels, pour que la discussion se fasse de manière apaisée et bienveillante», a continué la magistrate en charge du Département de la culture et de la transition numérique.

Elle est revenue sur des chiffres concernant les montants alloués aux spectacles de la directrice actuelle, comparables aux anciennes directions, selon elle. De même pour les taux de présences de productions suisses et le turn-over du personnel, qui entre dans la moyenne suisse pour les entreprises culturelles de 9,8%, a-t-elle avancé en citant l'office fédéral de la statistique.

Joëlle Bertossa soutient toutefois que les sept démissions qui ont eu lieu depuis juin ne sont pas à prendre à la légère. Mais selon elle, les employés se sont référés à la Commission du personnel, qui s'est elle-même adressée à la Fondation d'art dramatique (FAD). La conseillère administrative assure que le climat s'est apaisé depuis, grâce aux mesures prises par la FAD.

Pas de démission

Depuis mercredi dernier, Séverine Chavrier est sous le feu des projecteurs. Dans des enquêtes de la «Tribune de Genève» et de la RTS, la directrice est accusée de «mépriser» les productions suisses, d'un management délétère et de favoriser ses propres productions au détriment de celles de la Comédie.

En plénière, le conseiller municipal MCG Daniel Sormanni, par ailleurs conseiller national, a aussi soulevé la question des similarités des reproches faits à la directrice lors de son précédent poste à Orléans (F), comme l'a relevé la «Tribune de Genève» mardi. Joëlle Bertossa assure avoir reçu un courrier des membres de l'équipe d'Orléans, qui soutiennent Séverine Chavrier.

Mardi soir, sur le plateau de Léman Bleu, Séverine Chavrier a contesté ces accusations. Interrogée concernant une possible démission, la directrice a répondu que sa priorité était de protéger les équipes, de reconstruire l'image du théâtre et de se défendre.