Démissions en rafale
La directrice de ce théâtre genevois aurait fait fuir un employé sur cinq

La Comédie de Genève fait face à une série de démissions depuis l'arrivée de sa directrice, la reconnue metteuse en scène Séverine Chavrier. Les employés du théâtre l'accusent d'être «trop autoritaire» et de privilégier sa propre carrière, révèle la RTS jeudi.
Publié: 12:30 heures
Un employé sur cinq a quitté son poste à la Comédie de Genève depuis l'arrivée de sa directrice, Séverine Chavrier.
Photo: KEYSTONE
Luisa GambaroJournaliste

Les démissions se succèdent au principal théâtre de Genève. Sa directrice, Séverine Chavrier, est accusée par plusieurs de ses employés d'être trop «autoritaire», «violente» et «insultante», révèle la RTS ce jeudi 23 octobre.

Quinze personnes ont démissionné depuis son arrivée en 2024, soit un employé sur cinq. Parmi les démissionnaires se trouve la totalité de l'équipe de production et une partie de l'équipe de communication. Même des techniciens externes refuseraient à présent de travailler pour le théâtre genevois. 

Des accusations balayées

D'après les accusations, la directrice enchaînerait les rendez-vous à l'étranger pour promouvoir ses propres projets professionnels. Ceci au lieu de valoriser le théâtre genevois. La Fondation d'art dramatique a mené une enquête interne, mais le théâtre ne semble pas avoir pris de mesure conséquente.

Séverine Chavrier balaie les accusations et affirme que la plupart des démissions sont dues à un changement de poste plus intéressant pour les employés. Elle assure à présent que «le climat est totalement apaisé» au sein du théâtre.

