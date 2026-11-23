Céline Amaudruz réfléchirait à quitter l'UDC, parmi d'autres options envisagées, a appris Blick. La vice-présidente de l'UDC a toutefois décliné tout commentaire. D'aucuns la jugent «PLR compatible». Notre enquête.

En bref Après son éviction du ticket UDC au Conseil fédéral, Céline Amaudruz n'exclurait pas de quitter le parti, selon deux sources; elle ne commente pas

La perspective de créer son propre parti, ou celle de créer la surprise par une élection hors ticket semblent désormais peu réalistes

Au PLR genevois, certains la jugent compatible avec leur parti; des élus UDC en doutent et évoquent son maintien ou un retrait de la politique

Myret Zaki Journaliste Blick

Après le sérieux camouflet infligé à Céline Amaudruz par son parti, avec le choix d'un ticket 100% masculin et alémanique pour le Conseil fédéral, la vice-présidente de l'UDC pourrait-elle claquer la porte du parti? Deux sources indépendantes et concordantes suggèrent que c'est le cas. «Ce sont des réflexions qui sont en train de se faire, elle a effectivement évoqué ce scénario, nous confie une des sources. Il y a cette possibilité, et il y a aussi celle d'une élection hors ticket pour le Conseil fédéral, ce sont plusieurs réflexions qui sont en cours.»

Céline Amaudruz murée dans le silence

Nous avons cherché à joindre Céline Amaudruz pour savoir quelle suite elle envisageait à donner à sa carrière politique après cet épisode. Mais la conseillère nationale nous a répondu qu'elle ne souhaite donner aucune interview ni faire de commentaires aux médias. Son message reste seulement qu'elle a «pris acte de la décision du groupe UDC».

Le député UDC Michael Andersen, époux de Céline Amaudruz, serait favorable à ce qu'elle crée son propre parti. Toutefois, nos sources ne croient pas à ce scénario. Par ailleurs, l'hypothèse d'une candidature hors ticket qui créerait la surprise le 9 décembre fait ne fait plus beaucoup d'adeptes, surtout avec la candidature annoncée ce jour de la Verte genevoise Delphine Klopfenstein Broggini.

La candidate reste très discrète depuis l'annonce du ticket alémanique. Vendredi 20 novembre, au soir, elle s'était absentée d'un repas de Guy Parmelin avec les membres du groupe parlementaire UDC au Bernerhof, à Berne. Et samedi 21 novembre au matin, elle était également absente d'une nouvelle rencontre des parlementaires UDC.

Dégâts causés à sa relation avec le parti

Aujourd'hui, un avenir à l'UDC semble difficilement concevable, conviennent nos interlocuteurs. A priori, la suite logique pour Céline Amaudruz serait qu'après le 9 décembre, si le rêve du Conseil fédéral se retrouve rangé dans les tiroirs, elle se présente à sa propre réélection au Conseil national en octobre 2027.

Mais ce serait sans compter les dégâts, possiblement irréversibles, causés à sa relation avec le parti. «Aller siéger pour l'année qui reste aux côtés de gens contre lesquels elle a des griefs, et après de multiples trahisons, sera difficile», estime une source.

Céline Amaudruz a subi des attaques d'une rare virulence de la part d'Alémaniques de son propre parti comme Roger Köppel, le rédacteur en chef de la Weltwoche, qui l'a qualifiée de «poids plume absolu» dès l'annonce de sa candidature au Conseil fédéral, malgré la position senior qu'elle occupe au sein du parti. La candidate aurait alors déjà évoqué l'idée de quitter l'UDC après ces attaques, selon nos informations.

« Sur la plupart des enjeux, elle est compatible avec le PLR Murat Julian Alder, chef du groupe PLR au Grand conseil genevois »

La Genevoise de 47 ans a également manqué de soutien en Suisse romande, avec la candidature concurrente de l'UDC jurassien Pierre Alain Schnegg intervenue une semaine après la sienne, ou le soutien apporté à ses détracteurs alémaniques par certains UDC romands comme le Valaisan Patrick Saegesser.

Le PLR genevois semble lui tendre les bras

A l'inverse, Céline Amaudruz a pu bénéficier du soutien de personnalités UDC romandes comme Jean-Luc Addor, Yvan Pahud ou Jean-François Rime. Mais elle a aussi reçu passablement de soutien de membres du PLR genevois, comme le conseiller national Cyril Aellen, le député Vincent Subilia ou l'avocat Olivier Wasmer.

D'où l'hypothèse suivante: Céline Amaudruz pourrait-elle envisager de rejoindre le Parti libéral radical? «Sur la plupart des enjeux, elle est compatible avec le PLR», nous répond sans hésiter Murat Julian Alder, député et chef du groupe PLR au Grand conseil genevois.

Qu'en est-il de ses positions au sujet des Bilatérales III, ne constituent-elles pas un obstacle majeur dans un scénario de migration vers le PLR? Pas pour Murat Julian Alder. «Je rappelle que quand le peuple et les cantons suisses ont rejeté l'adhésion à l'EEE le 6 décembre 1992, ceux qui avaient mis sur la table l'alternative d'une voie bilatérale, c'était l'UDC, Christoph Blocher en tête», répond-il. Ainsi, l'UDC qui combat les Bilatérales combat sa propre proposition vieille de 34 ans».

Yves Nidegger conçoit tout à fait que Céline Amaudruz puisse aujourd'hui vouloir quitter le parti. «A l'UDC, on peut imaginer qu'il lui sera difficile de se projeter vers le futur», estime le député UDC au Grand Conseil genevois et membre du comité directeur de l'UDC Genève. Yves Nidegger a côtoyé Céline Amaudruz sur les bancs du Parlement fédéral entre 2011 et 2023. «Si elle devait quitter le parti, je pense que ce serait pour quitter la politique», estime-t-il.

Des listes déjà remplies au PLR

Le stratège influent de l'UDC genevoise ne croit pas à la possibilité d'une élection sauvage surprise par l'Assemblée fédérale, au terme de laquelle Céline Amaudruz serait choisie. Ni à un intérêt pour elle de rejoindre le PLR.

«D'une part, en raison de ses positions sur les Bilatérales, d'autre part, car il y aura foule de candidats pour le Conseil fédéral, et elle n'aurait aucune chance de figurer sur un ticket PLR. Pour être conseillère nationale, le PLR a déjà arrêté ses listes, et c'est Simone de Montmollin qui va au Conseil aux Etats. Les transfuges n'ont pas de succès électoral.» En revanche, Yves Nidegger n'exclut pas que du point de vue du PLR, Céline Amaudruz puisse constituer un «trophée» avantageux, à un an des élections fédérales.

Rester conseillère nationale UDC et viser le Conseil des Etats serait en revanche jouable, estime Yves Nidegger, «si elle peut surmonter l'amertume et revoir des gens qu'elle n'a plus envie de revoir». L'autre option, selon lui, serait d'arrêter la politique.

D'autres voix à l'UDC ne croient pas en un scénario de démission de Céline Amaudruz du parti. «Je ne pense pas que cela puisse en arriver là, estime Marie-Bertrande Rion-Duay, présidente des femmes UDC romandes, qui avait soutenu Céline Amaudruz. Elle s'est investie dans ce parti depuis tant d'années, cela va au-delà des membres du parti, c'est davantage une question de convictions.»

« Je serais à sa place, je claquerais la porte immédiatement après le 9 décembre. C'est une question d'honneur. Olivier Wasmer, ancien député UDC genevois, passé au PLR »

Pour l'avocate valaisanne, l'idée que Céline Amaudruz puisse troquer l'UDC pour le PLR paraît inconcevable. «Elle s'est battue toute sa vie contre l'UE et contre l'immigration, qui sont des thématiques centrales à l'UDC aux antipodes de ce que représente le PLR, et c'est une femme de convictions. Sur ces points centraux je ne vois pas de compatibilité».

PLR et opposé aux Bilatérales, c'est possible

Pourtant Olivier Wasmer, un ancien UDC genevois devenu PLR, voit au contraire un changement de parti de Céline Amaudruz comme une possibilité tout à fait réaliste: «Très honnêtement, je pense qu'elle est 'PLR compatible'», témoigne l'avocat genevois, conseiller municipal PLR et ancien député UDC.

Lui-même député UDC pendant quatre ans, avait ensuite rejoint le PLR. Il dit avoir été perçu comme un «gauchiste à l'UDC», et comme un «gars très à droite au PLR». «Je peine à voir Céline Amaudruz continuer avec l'UDC, après avoir été maltraitée, injuriée, moquée, c'est une question d'honneur. Je serais à sa place, je claquerais la porte immédiatement après le 9 décembre. Je suis convaincu qu'elle ne va pas rester. Si elle rejoignait le PLR, nous en serions tous ravis.»

Pour l'avocat, la question des Bilatérales n'est pas un obstacle: «Je suis PLR et opposé aux Bilatérales III. Je pense même qu'une majorité de PLR à Genève sont contre les Bilatérales III. Elle ne sera de loin pas la seule.»

Aujourd'hui, Céline Amaudruz conserverait une loyauté envers l'UDC Genève, qui l'a soutenue, tout en éprouvant un ressentiment que nos interlocuteurs jugent compréhensible vis-à-vis des Suisse allemands.

La fierté de la reconnaissance de son travail et du soutien des Romands sera-t-il suffisant pour qu'elle continue au sein de l'UDC? «Evidemment qu'elle accuse le coup, mais ce n'est pas non plus un désaveu quand on prend la chose dans son ensemble, estime une source: on a 75% de Suisses-allemands qui nous disent 'on veut récupérer le siège'. Le Tessinois Marco Chiesa, figure influente de l'UDC, a lui aussi été éliminé, et ce avant Céline, alors qu'il a été président de l'UDC Suisse et qu'il parle les trois langues. Il faut relativiser l'élimination de Céline. La seule dont ils avaient peur, c'était elle, elle était l'adversaire principale.»