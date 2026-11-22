Après 13 tours de scrutin, l'UDC a désigné Thomas Aeschi et Michael Graber pour succéder à Guy Parmelin. Entre stratégies politiques et reports de voix, retour sur une soirée mouvementée.

Les coulisses du vote de l'UDC qui a écarté Céline Amaudruz

Les coulisses du vote de l'UDC qui a écarté Céline Amaudruz

En bref Après 13 tours, l’UDC a choisi Thomas Aeschi et Michael Graber pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral

Michael Graber a battu Pierre Alain Schnegg par 42 voix à 29, probablement grâce au report de voix romandes après l’élimination de Céline Amaudruz

Les deux candidats seront auditionnés avant l'élection par l'Assemblée fédérale le 9 décembre prochain

Raphael Rauch

L'attente a été plus longue que prévu. Ce n'est que vendredi soir, vers 20h06, que le président du groupe parlementaire UDC, Thomas Aeschi, et le conseiller national valaisan Michael Graber se sont présentés devant les médias au Palais fédéral. Le scénario du «ticket hooligan», évoqué avant même le scrutin, est devenu réalité.

Contre toute attente, ce n'est pas le duo composé du favori Thomas Aeschi et de la Genevoise Céline Amaudruz qui a été retenu. Pas plus que celui associant Thomas Aeschi au conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg. L'UDC a finalement choisi Thomas Aeschi et Michael Graber, deux hommes qui avaient déjà fait parler d'eux ensemble pour une tout autre raison.

Un choix embarrassant pour le parti

En 2024, Thomas Aeschi et Michael Graber avaient été impliqués dans une altercation avec des agents de l'Office fédéral de la police (Fedpol), trois étages plus bas dans le Palais fédéral. Lors de la visite du président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefantschuk, les deux élus avaient refusé de respecter la fermeture temporaire d'un escalier et s'étaient opposés aux policiers.

Le choix de ces deux candidats offre aujourd'hui un angle d'attaque aux adversaires politiques de l'UDC. Le parti, qui se présente traditionnellement comme un défenseur de la loi et de l'ordre, a en effet désigné deux hommes qui se sont eux-mêmes heurtés aux forces de l'ordre.

Les déclarations de Michael Graber après cet incident avaient également suscité la controverse. Le Valaisan avait notamment estimé que les personnes préoccupées par leur sécurité en Suisse devraient rester dans leur pays d'origine. Il avait aussi établi un parallèle entre les agents de Fedpol et ceux qui, sous le IIIe Reich, auraient obéi aveuglément aux ordres. Michael Graber s'était ensuite excusé pour ces propos.

La désignation de ce duo ne semble toutefois rien devoir au hasard. Thomas Aeschi, fin stratège et membre du premier cercle de l'UDC, avait déjà tenté d'accéder au Conseil fédéral en décembre 2015, avant de s'incliner face à Guy Parmelin. Pour sa deuxième candidature, le Zougois a soigneusement préparé le terrain afin de limiter les risques. Selon plusieurs sources romandes au sein de l'UDC, cette stratégie impliquait notamment d'écarter une concurrente redoutable: Céline Amaudruz.

Marco Chiesa jugé trop modéré

Comment empêcher Céline Amaudruz de figurer sur le ticket? Plusieurs éléments ont joué en sa défaveur. D'abord, pas moins de huit candidats étaient en lice, ce qui a dispersé les voix lors des premiers tours. Ensuite, deux autres prétendants pouvaient également séduire une partie des parlementaires favorables à une candidature issue de la Suisse latine: le conseiller aux Etats tessinois Marco Chiesa et le conseiller d'Etat bernois francophone Pierre Alain Schnegg.

Mais aucun des deux ne faisait l'unanimité au sein du groupe parlementaire. L'ancien président de l'UDC Marco Chiesa est jugé trop modéré et pas assez combatif par certains membres du parti. Pierre Alain Schnegg, de son côté, est considéré comme trop âgé, trop obstiné et trop strict dans ses convictions religieuses.

Les auditions organisées avant le vote ont également révélé des différences entre les candidats. Le conseiller d'Etat valaisan Franz Ruppen aurait notamment livré une présentation très sérieuse et parfaitement préparée, avec une posture digne d'un membre du gouvernement. Il a toutefois dû répondre à plusieurs questions concernant ses divergences avec la ligne officielle de l'UDC. Un problème que Michael Graber n'a pas rencontré. Le conseiller national valaisan s'écarte très rarement des positions de son parti et n'a donc pas eu à se justifier sur ce point.

Franz Ruppen convaincant, mais éliminé

La séance du groupe parlementaire s'est transformée en véritable marathon, avec 13 tours de scrutin au total. L'UDC avait même prévu, sur le plan logistique, la possibilité d'en organiser jusqu'à 22. Les rapports de force ont progressivement évolué au fil des votes. Thomas Aeschi a fait la course en tête dès le départ pour décrocher la première place sur le ticket, mais son élection a demandé davantage de temps que prévu. «Thomas Aeschi a eu besoin de plus de temps que nous ne l'avions tous pensé», a confié une personne présente au sein du groupe.

Une fois Thomas Aeschi désigné, les parlementaires ont dû choisir le deuxième candidat. Michael Graber a alors largement profité du soutien des élus qui avaient voté pour le Zougois. Au premier tour de cette deuxième élection, Michael Graber a récolté 20 voix, devant Céline Amaudruz (15), Marco Chiesa (12), Pierre Alain Schnegg (10), Franz Ruppen (7), Rémy Wyssmann (5) et Jean-Pierre Gallati (2).

Après les éliminations successives de Jean-Pierre Gallati, Rémy Wyssmann et Marco Chiesa, la bataille s'est resserrée. Au cinquième tour, Franz Ruppen a été éliminé avec seulement 6 voix. Michael Graber était alors en tête avec 24 suffrages, devant Pierre Alain Schnegg (22) et Céline Amaudruz (19). Mais les voix de Franz Ruppen ne se sont pas reportées sur Céline Amaudruz. Au sixième tour, Pierre Alain Schnegg est passé devant la Genevoise avec 25 voix, contre 27 pour Michael Graber. Céline Amaudruz a été éliminée avec 19 suffrages.

Les voix romandes ont profité à Michael Graber

Le septième et dernier tour a révélé un phénomène intéressant. Tout au long de la soirée, Céline Amaudruz avait pu compter sur un noyau stable d'environ 15 voix romandes, auxquelles s'ajoutaient quatre autres suffrages. Or, une grande partie des parlementaires romands ne souhaitaient vraisemblablement pas soutenir Pierre Alain Schnegg. Selon cette hypothèse, 15 des 19 voix de Céline Amaudruz se seraient donc reportées sur Michael Graber, contre seulement quatre sur le Bernois. Résultat: Michael Graber l'a largement emporté avec 42 voix, contre 29 pour Pierre Alain Schnegg.

Malgré sa réputation de politicien au tempérament parfois explosif, Michael Graber bénéficie d'un solide réseau au sein du groupe parlementaire. Le Valaisan peut notamment s'appuyer sur ses compétences professionnelles. Il est titulaire d'un doctorat en droit et possède un brevet d'avocat zurichois. Son caractère sociable et son charme lui permettent également de rallier des soutiens.

Ses relations avec les élus romands de l'UDC n'ont pourtant pas toujours été simples. Lors de la structuration du parti cantonal valaisan, les sections du Haut-Valais et du Bas-Valais s'étaient régulièrement affrontées dans de vives luttes internes. Les tensions avaient notamment atteint leur paroxysme lorsque Michael Graber semblait assuré d'accéder à la présidence du Grand Conseil valaisan. L'UDC du Bas-Valais avait finalement fait obstacle à son accession à cette fonction.

Après cette longue journée de votes, la direction du parti a cherché à apaiser les tensions et à préserver son unité. Vendredi soir, le président de la Confédération Guy Parmelin a ainsi invité les membres du groupe à partager une salade de pommes de terre et du jambon au Bernerhof. Les parlementaires se sont ensuite retrouvés samedi matin. Une absence a toutefois été remarquée: celle de Céline Amaudruz. La Genevoise, soutenue par une grande partie des élus romands et également favorite de Guy Parmelin, n'a pas participé à ce moment de convivialité.

Markus Ritter souligne leur engagement pour l'agriculture

Pour Thomas Aeschi et Michael Graber, la campagne entre désormais dans sa phase décisive. Les deux candidats devront notamment convaincre la Conférence des parlementaires paysans lors d'une audition prévue le lundi 30 novembre à 11h. Selon Markus Ritter (Le Centre), président de l'Union suisse des paysans, les deux hommes seront interrogés sur leurs positions en matière de politique agricole.

Michael Graber, originaire du Valais, un canton qui bénéficie d'importants soutiens financiers fédéraux, pourrait-il avoir un avantage auprès des milieux agricoles face à Thomas Aeschi, élu de Zoug, connu pour sa fiscalité attractive? Markus Ritter préfère ne pas se prononcer: «Je ne veux pas préjuger de l'audition. Les deux candidats se sont engagés en faveur de l'agriculture.»

De son côté, le conseiller aux Etats schaffhousois Hannes Germann, l'un des parlementaires UDC les plus expérimentés sous la Coupole fédérale, se dit convaincu que le futur conseiller fédéral sera issu du ticket officiel. Il a d'ailleurs déjà fait son choix. «Je voterai pour Thomas Aeschi», a-t-il confié à Blick.