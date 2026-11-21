Céline Amaudruz écartée, l’UDC Genève dénonce son absence du ticket pour le Conseil fédéral. La sélection de Thomas Aeschi et Michael Graber provoque aussi des critiques chez d’autres membres romands du parti.

Le ticket UDC Aeschi-Graber provoque la colère des Romands après l’éviction de Céline Amaudruz

Le ticket UDC Aeschi-Graber provoque la colère des Romands après l’éviction de Céline Amaudruz

En bref Le choix de Thomas Aeschi et Michael Graber au détriment de Céline Amaudruz sur le ticket UDC pour le Conseil fédéral suscite des critiques en Suisse romande

L’UDC Genève regrette l’éviction de Céline Amaudruz et dénonce les attaques personnelles dont elle a été la cible

Yvan Perrin dénonce un rejet des Romands, tandis que le Fribourgeois Ruedi Schläfli appelle l’UDC à mieux représenter toutes les régions

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

On savait que la pilule ne serait pas facile à avaler. Mais on dirait que le groupe UDC – et particulièrement les Alémaniques – a tout fait pour que cela devienne une sacrée couleuvre à laquelle on aurait greffé des épines. Le «ticket hooligan» – comme certains l’appellent en référence aux altercations qu’avaient eues Thomas Aeschi et Michael Graber avec les forces de l’ordre du Palais fédéral – peine aussi à passer chez les Latins. Parce qu’il est hardliner, mâle et alémanique. Et qu’en fait, c’est un non-choix.

Celui qui s’égosille le plus sur les réseaux, c’est peut-être Yvan Perrin, l’ancien homme fort des agrariens neuchâtelois. Avant même l’élection, dans un billet intitulé «Il faut tuer Céline», celui qui fut aussi policier écrit: «Un vent de panique souffle du côté de Zurich. Nombreux sont sur les bords de la Limmat ceux qui n’ont toujours pas digéré l’élection d’un UDC romand au Conseil fédéral. Les Welsches sont certes agréables à côtoyer, toutefois, lorsqu’il est question de choses sérieuses, il faut des gens sérieux. [...] On a déjà eu un Vaudois, on ne va pas repartir avec une Genevoise! Genève, c’est déjà la France avec ses manifestations incessantes, sa fonction publique toujours en grève et surtout ses Genfereien démontrant clairement qu’on est au pays de Guignol.» Hier, il parachevait: «Il fallait pire qu’Aeschi sur le ticket, Graber fait l’affaire.»

L’UDC Genève est plus diplomatique, mais pas moins fâchée: «Nous regrettons profondément que la candidature de Céline Amaudruz, dont les compétences, l’expérience et l’engagement politique sont incontestables, n’ait pas été retenue. L’UDC Genève tient à relever que, malgré les attaques personnelles aussi basses qu’injustifiées dont elle a été la cible et qui n’ont pas leur place dans le débat politique, Céline Amaudruz a su tenir bon et mener sa campagne avec courage et dignité, tout en gardant le sourire. La virulence de ces attaques était sans doute à la mesure de la qualité de sa candidature et de la crainte qu’elle inspirait à ses adversaires.»

Sous ces posts, les commentaires des partisans sont à l’avenant. «Céline Amaudruz écartée du ticket UDC: une honte, inacceptable, incompréhensible, l’intelligence et les compétences bafouées par la Suisse allemande!!!!», ajoute l’ancien candidat MCG au National Philippe Morel.

Le député fribourgeois UDC Ruedi Schläfli, qui vient d’être réélu sur la vague d’un parti qui est le premier du canton en termes de voix, ne dit pas autre chose non plus: «On ne peut pas prétendre défendre toutes les régions du pays tout en donnant l’impression que certaines voix comptent moins que d’autres lorsqu’il s’agit de distribuer les cartes au sommet. L’UDC Suisse a une responsabilité d’exemplarité. Etre le premier parti de Suisse, ce n’est pas seulement revendiquer des victoires électorales, c’est aussi incarner les valeurs que l’on défend.»