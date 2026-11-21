Quelles sont les chances de ce ticket? Comment réagissent les autres partis? Michael Graber est-il uniquement un candidat alibi pour favoriser l'élection de Thomas Aeschi? Blick répond aux principales questions/réponses sur le ticket de l'UDC pour la succession de Guy Parmelin.

Tout ce qu'il faut savoir sur les deux candidats pour succéder à Guy Parmelin

Tout ce qu'il faut savoir sur les deux candidats pour succéder à Guy Parmelin

Janic Urech , Lucien Fluri et Riccarda Campell

Le suspense a pris fin ce vendredi soir: l'UDC se lance dans la course au Conseil fédéral avec son chef de groupe, le Zougois Thomas Aeschi, et le conseiller national haut-valaisan Michael Graber. Vendredi après-midi, les 74 membres du groupe ont placé les deux hommes sur le ticket pour succéder à Guy Parmelin.

Au total, sept hommes et une femme étaient en lice pour briguer le siège du conseiller fédéral démissionnaire. L'élection a duré plusieurs heures et plusieurs tours de scrutin ont été nécessaires. Thomas Aeschi a obtenu la première place après six tours, avec 37 voix sur 74. Michael Graber a quant à lui gagné sa place après sept scrutins, recueillant 42 voix.

Céline Amaudruz, la seule femme dans la course et l'une des rares romandes, n'a pas su convaincre son parti. Les conseillers d'Etat Jean-Pierre Gallati (AG), Pierre-Alain Schnegg (BE) et Franz Ruppen (VS) n'ont pas non plus été retenus. Pas plus que le conseiller aux Etats Marco Chiesa (TI) et le conseiller national Rémy Wyssmann (SO).

Que va-t-il se passer maintenant? Qui a ses chances? Voici les principales questions et réponses sur les deux potentiels futurs conseillers fédéraux:

Que savons-nous des deux nominés?

Thomas Aeschi est l'une des figures les plus en vue de l'UDC. Il est chef de groupe depuis 2017 et appartient au cercle dirigeant restreint du parti. Le Zougois figurait déjà sur un ticket pour le Conseil fédéral il y a plus de dix ans, battu à l'époque par Guy Parmelin. Thomas Aeschi est connu pour maîtriser ses dossiers, son assiduité et sa grande intelligence. Le chef de groupe a toutefois aussi la réputation d'être un leader inflexible. Lors de l'annonce de sa candidature, il semblait tendu, ses mains tremblaient. Le conseiller en entreprise est marié et père d'une fille.

Son rival, Michael Graber, est nettement moins connu. Le Haut-Valaisan siège au Conseil national depuis 2021. Il s'est fait connaître à plus grande échelle en tant que directeur de campagne contre la loi sur la protection du climat. Il est considéré comme un UDC convaincu et bénéficie d'un vaste réseau au sein du groupe. Juriste, il est marié.

En quoi Thomas Aeschi et Michael Graber diffèrent-ils l'un de l'autre?

Dans l'ensemble, les deux hommes ont des profils similaires. Tous deux combattants, ils défendent une ligne dure de l'UDC. Malgré un âge semblable, Thomas Aeschi est plus expérimenté et connu que Michael Graber.

Quelle est la polémique principale de ce ticket?

L'UDC a écarté aussi bien les femmes que la Suisse romande. L'organisation féministe Alliance F critique le choix du parti, le jugeant «incompréhensible et révoltant». En Suisse romande, l'UDC ne marquera pas de points. Le chef du groupe UDC, Franz Grüter, a souligné que les personnalités les plus compétentes avaient été choisies. La langue, l'origine et le genre auraient joué un rôle secondaire.

Quelles sont les points faibles de ce choix?

Avec ce ticket, l’UDC prend un risque. Ses deux candidats sont considérés comme des faucons, ce qui pourrait susciter des résistances au centre et à gauche. Le choix du parti est d’ailleurs perçu comme une provocation. Certains conseillers nationaux pourraient être tentés de se lancer dans la course comme candidats indépendants.

Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu’ils ne souhaitaient même pas auditionner les deux prétendants. Les responsables des autres partis pourraient hésiter à s’opposer frontalement à l’UDC. En cette année électorale, ils risqueraient de lui offrir une visibilité médiatique supplémentaire en alimentant la controverse.

Quelles sont les chances de ce ticket?

Les autres partis pourraient voir l'élection de Thomas Aeschi comme une chance, car il a explicitement indiqué qu'il souhaitait reprendre le Département de la justice. Le dossier sensible de l'asile serait alors entre les mains de l'UDC, qui a par ailleurs vivement critiqué chaque conseiller fédéral qui a occupé ce poste. Le parti devrait explicitement prouver qu'il peut faire mieux que les autres.

S'agit-il d'un ticket «Pro-Aeschi»?

Thomas Aeschi est considéré comme un UDC convaincu, mais également comme un politique fiable. Michael Graber est en revanche en mauvaise posture auprès des autres groupes. Placer Thomas Aeschi et Michael Graber sur le même ticket pourrait donc constituer une stratégie délibérée de l'UDC. Cette combinaison accroît les chances du Zougois, qui a longtemps hésité avant de se porter candidat. Lors de la conférence de presse, Michael Graber a toutefois nié être un candidat alibi. Il estime avoir 50% de chances.

A quel point l'altercation constitue-t-elle une ligne rouge?

En 2024, une altercation a opposé Thomas Aeschi, Michael Graber et un policier fédéral. A ce moment-là, une partie du bâtiment du Parlement était interdite d'accès, compte tenu de la visite du président du Parlement ukrainien. Les deux élus ont voulu passer malgré tout. Cette altercation a fait scandale. Thomas Aeschi n'a pas répondu aux questions à ce sujet lors de la conférence de presse. «Pour moi, l'affaire est close sur le plan juridique et personnel», s'est-il contenté de déclarer. Le Zougois n'a pas non plus voulu répondre à une question sur sa supposée impulsivité. Michael Graber a réagi de son côté avec irritation.

Comment réagissent les autres partis?

Les autres groupes du Palais fédéral critiquent le choix de l'UDC.