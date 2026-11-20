Sans ticket, aucun parti n'élirait pratiquement un candidat UDC au Conseil fédéral. De fausses traditions comme celle-ci façonnent l'élection du Conseil fédéral – et donnent à certains partis davantage de pouvoir qu'ils ne devraient en avoir. Analyse.

En bref Le groupe UDC désigne deux ou trois candidates et candidats pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin

Toute personne qui accepte une élection en dehors du ticket de l'UDC est automatiquement exclue du parti

Le PLR détient deux sièges au Conseil fédéral, tandis que le Vert'libéraux et les Vert-e-s en sont absents malgré 17% des suffrages

Lucien Fluri

Les 246 membres du Conseil national et du Conseil des Etats décideront-ils le 9 décembre qui succédera à Guy Parmelin au Conseil fédéral? Ce n'est que la moitié de la vérité.

En réalité, certains hommes (et quelques femmes) détiennent bien davantage de pouvoir dans ce dossier: les 74 membres du groupe UDC. Ils désignent ce vendredi les deux (ou trois) personnes qui figureront sur le ticket. Seuls ces élus auront une réelle chance, car quiconque accepterait une élection sans cet adoubement serait automatiquement exclu du parti. Cette règle du ticket obligatoire découle de l'éviction humiliante de Christoph Blocher en 2007, lorsque la dissidente Eveline Widmer-Schlumpf avait accédé au Conseil fédéral contre la volonté de l'UDC.

Ce séisme a tellement marqué le parti et le paysage politique suisse que toutes les grandes formations respectent depuis le ticket officiel. Près de vingt ans plus tard, cette pratique semble s'être muée en véritable tradition. De l'éviction de Christoph Blocher, l'UDC n'a pas tiré la leçon qu'il fallait présenter des personnalités capables de travailler en collège.

Sa conclusion a été tout autre: il fallait mieux s'imposer. L'obligation du ticket a permis d'y parvenir. Par la pression, la tactique et l'habileté, l'UDC a ancré cette règle dans les mœurs politiques suisses. Les autres partis s'y plient volontairement et renoncent à leur marge de manœuvre.

Un ticket est bien pratique

Pourquoi? Car une chose est sûre: à un an des élections fédérales, personne ne veut engager un bras de fer avec l'UDC. Et les têtes pensantes du Centre, du PLR et du PS trouvent eux aussi le système très commode, puisqu'ils en profitent également.

Ils gardent mieux le contrôle lorsque les autres partis ne s'en mêlent pas, ce qui évite les mauvaises surprises. Le PS a ainsi pu barrer la route à Daniel Jositsch – devenu depuis dissident – pour installer Beat Jans, plus conciliant avec la gauche.

Il existe trois conséquences pour le pays:

Les membres du Conseil national et du Conseil des Etats ne choisissent plus la personnalité qu'ils jugent la plus compétente, mais un nom figurant sur le ticket (dans le meilleur des cas, les deux coïncident). Les partis désignent davantage des soldats de parti que des figures prêtes au compromis et à l'ouverture.

La question des femmes ne joue guère de rôle actuellement, alors qu'elle devrait être bien plus centrale lorsqu'il revient au premier parti du pays de repourvoir un siège. L'UDC peut pourtant laisser de côté 50% de la population sans provoquer de tollé, personne n'osant vraiment s'immiscer dans ses affaires.

Les Romands? Que le plus grand parti de Suisse tienne compte de la Suisse latine devrait aller de soi, mais rien ne le garantit aujourd'hui. L'UDC peut se le permettre, tant la résistance reste faible.

En Suisse, personne ne peut gouverner seul. Le compromis et la concordance pèsent lourd, bien qu'ils ne soient inscrits nulle part. Le système repose sur des règles et des usages non écrits. Nous avons besoin de récits auxquels nous référer, et quiconque impose le sien gagne du pouvoir.

Formule magique pour cimenter le pouvoir

Cela vaut non seulement pour le ticket obligatoire, mais aussi pour la formule magique. Avec un maigre 14,3% des suffrages, le PLR conserve deux sièges au Conseil fédéral, ce qui est inexplicable. Mais d'habiles tacticiens ont imposé la prétendue tradition selon laquelle les trois plus grands partis ont automatiquement droit à deux sièges chacun. Or, il ne s'agit que d'une tradition supposée. En 1959, la formule magique visait à intégrer toutes les grandes forces politiques, et non à garantir le pouvoir de partis en perte de vitesse.

Cette lecture biaisée de la formule ne rend pas seulement le Conseil fédéral plus bourgeois que le Parlement: un quart de l'électorat n'y est aujourd'hui plus représenté, et le camp climatique (PVL et Verts) en reste totalement exclu malgré 17% des voix.

Les traditions apparentes n'évoluent que lentement, mais quiconque pousse le bouchon trop loin risque de réveiller les réflexes d'un système attaché à l'équilibre. La redistribution des sièges au gouvernement prendra encore du temps, faute d'une offensive suffisamment énergique du PVL et des Verts.

La situation est différente pour le ticket obligatoire, qui pourrait bientôt voler en éclats. Si l'UDC présente en effet deux profils durs de Suisse alémanique (par exemple le duo Aeschi/Graber), le centre-gauche pourrait finalement s'écarter du ticket et miser sur une candidature dissidente. L'ironie de l'histoire voudrait alors que l'UDC ait elle-même enterré sa propre fausse tradition pour avoir voulu trop en faire.