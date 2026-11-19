La présidente des femmes UDC romandes, Marie-Bertrande Rion-Duay, estime que Céline Amaudruz a toutes les qualités pour figurer ce 20 novembre sur le ticket du Conseil fédéral. Elle souligne l'importance de prendre en compte les sensibilités romandes de l'UDC et le poids de Genève.

Les UDC romandes se mobilisent pour que Céline Amaudruz figure sur le ticket

Les UDC romandes se mobilisent pour que Céline Amaudruz figure sur le ticket

En bref Les femmes UDC romandes voient en Céline Amaudruz une figure romande évidente pour le ticket à deux du Conseil fédéral

Leur présidente Marie-Bertrande Rion-Duay salue à la fois sa sensibilité romande sur certains thèmes, et sa fermeté sur l’immigration et les bilatérales, thèmes chers à l'UDC

L'UDC valaisanne condamne les attaques contre la candidate genevoise et accepte leurs désaccords, notamment sur le mariage pour tous

Myret Zaki Journaliste Blick

«Nous avons appris que l'UDC ferait le choix d'un ticket à deux, qui sera ensuite soumis à l’Assemblée fédérale. Nous soutenons Céline Amaudruz car nous estimons important qu’il y ait une candidate UDC romande et genevoise pour le Conseil fédéral», déclare Marie-Bertrande Rion-Duay à Blick. Présidente des femmes UDC Romandes depuis 2022, la jeune avocate de 30 ans exerce en Valais, en plus d'être conseillère municipale à Martigny (VS) et députée suppléante au Grand Conseil valaisan.

Pour Marie-Bertrande Rion-Duay, c'est une évidence: «Pour l'UDC, plus grand parti de Suisse, il est inconcevable qu’une personne romande ne soit pas représentée au Conseil fédéral. C'est un parti certes plus jeune en Romandie, mais l'UDC a fait ses preuves en gagnant des sièges d’année en année, et en ralliant de plus en plus de membres.»

Lutte contre les violences conjugales prisée

Si les femmes UDC romandes défendent la place de Céline Amaudruz en particulier, c'est aussi pour les mérites personnels de la Genevoise. «Elle est avant tout une figure romande importante. Elle reflète les sensibilités des UDC de ce côté de la Sarine: c'est l'UDC romande qui s’est le plus impliquée, par exemple, dans les violences faites aux femmes», souligne Marie-Bertrande Rion-Duay.

« Nous condamnons toutes les attaques contre Céline Amaudruz, qui s'investit depuis un grand nombre d’années Marie-Bertrande Rion-Duay, présidente des femmes UDC romandes »

Ce thème est-il prioritaire pour l'UDC? «C'est important non pas seulement pour protéger les femmes, mais la société dans son ensemble, car ce sont des comportements inadmissibles, répond la présidente des UDC Romandes. Tout en s'investissant pour renforcer les peines contre le viol et contre la violence domestique, elle a porté fermement des sujets propres à l’UDC, comme l'immigration et la lutte contre les bilatérales.» Pour ses congénères de parti, avec ces positions combinées, Céline Amaudruz a clairement gagné ses galons au sein du parti.

Dans un climat très divisé au sein du parti, surtout entre Alémaniques et Romands, la section réprouve les coups bas portés contre la candidate: «Nous condamnons toutes les attaques qui sont effectuées contre elle, elle ne les mérite pas au vu de son investissement depuis un grand nombre d’années.»

Jalousie ou désintérêt pour la Romandie

Qu'en est-il des positions parfois sensiblement différentes à l'égard de Céline Amaudruz, de la part d'hommes UDC alémaniques, et même parfois romands, qui sont loin de se montrer aussi enthousiastes? «Jalousie, peut-être, répond Marie-Bertrande Rion-Duay. Chez les Suisses allemands de manière générale, la Romandie est vue comme une minorité et on ne juge pas prioritaire qu’il y ait un Romand au Conseil fédéral.»

Reste que Céline Amaudruz s'est retrouvée en décalage avec le parti en adoptant, par exemple, une position favorable au mariage pour tous. Un sujet qu'à titre personnel, l'élue valaisanne ne soutient pas. «Mais je peux comprendre que certains UDC soient en faveur de ce thème, et je peux vivre avec une UDC au Conseil fédéral qui est pour le mariage pour tous, on peut accepter cela en démocratie.»

Sensibilité UDC spécifiquement romande

De manière plus générale, Marie-Bertrande Duay estime que certaines positions de Céline Amaudruz reflètent surtout les différences de sensibilité entre l'UDC romande et alémanique. «Elle a effectivement soutenu des sujets assez sociaux qui sont propres à la Romandie, et notamment le congé paternité. Toutes les sections cantonales de l'UDC étaient en faveur du congé paternité», rappelle la Valaisanne.

«Chez nous en Suisse romande, le conservatisme s'ancre plus dans la famille, et le congé paternité doit se comprendre dans ce contexte: il a pour but de protéger la famille», plaide Marie-Bertrande Duay. En Suisse alémanique, par contraste, elle relève que le conservatisme se cristallise plutôt dans la vision de protéger la PME, l’entreprise, le libéralisme.

Conservatisme plus familial qu'économique

«L'UDC romande, en faisant une pesée d’intérêt entre le noyau familial et l’intérêt économique, a mis la famille au premier plan. Ce sont des particularités propres à la Romandie, et aussi au Tessin.»

Finalement, les divergences seraient-elles liées à des questions de sensibilité propres à la zone géographique ou au genre? De façon limitée, répond la présidente. «Notre section des femmes UDC romandes a sa raison d’être pour prendre position contre le féminisme de gauche.»

L'aspect régional passe en premier. «Notre volonté de soutenir Céline Amaudruz s'explique d'abord par le fait qu'elle soit une figure romande de l'UDC, et ensuite par le fait qu'elle soit une femme: ce serait un tournant historique, une première, d'avoir une femme UDC au Conseil fédéral, si on met de côté l'exemple Evelyne Widmer Schlumpf. Et d'avoir aussi le canton de Genève qui soit représenté, car il est le deuxième en termes de PIB cantonal.»