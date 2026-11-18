La présidence du groupe UDC veut présenter deux candidats pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Le parti dévoilera son ticket vendredi, avant l’élection par le Parlement le 9 décembre.

L'UDC va proposer un ticket à deux candidats pour succéder à Guy Parmelin

L'UDC va proposer un ticket à deux candidats pour succéder à Guy Parmelin

ATS Agence télégraphique suisse

La présidence du groupe UDC propose un ticket à deux candidats pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Le parti doit dévoiler le nom de ses deux candidats vendredi.

La présidence du groupe suit ainsi la recommandation de la commission de sélection, indique le parti dans un communiqué mercredi. Elle estime que les huit candidats sont éligibles. «Ils ont tous un parcours professionnel et politique remarquable ainsi qu'une expérience en matière de direction.»

Huit personnes se sont portées candidates. Le Zougois Thomas Aeschi est presque sûr de figurer sur le ticket, selon la presse. Les chances de la Genevoise Céline Amaudruz, seule femme candidate à la candidature, seraient plus minces. Parmi les autres candidats, on trouve le Jurassien bernois Pierre Alain Schnegg et le Tessinois Marco Chiesa. Deux Valaisans alémaniques, un Soleurois et un Argovien sont aussi candidats. Le Parlement élit le successeur du Vaudois le 9 décembre.

Les groupes auditionneront les candidats du ticket le premier et le deuxième mardi de la session d'hiver qui débute le 30 novembre. Le Parlement élit le successeur du Vaudois le 9 décembre. Guy Parmelin avait annoncé sa démission au début du mois d'octobre.

Après onze ans passés au gouvernement, le Vaudois avait fait part d'une volonté de laisser la place à des «forces vives en ces temps de grandes incertitudes». «Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'au début», avait-il ajouté devant les médias, excluant toutefois tout problème de santé.