Sept candidats UDC au Conseil fédéral répondent aux questions de Blick sur les grands dossiers. Armée, retraite, pénurie de logements et politique étrangère: tour d'horizon de leurs réponses.

Les candidats UDC passent au gril et s'expliquent sur l'AVS, l'armée et les loyers

Les candidats UDC passent au gril et s'expliquent sur l'AVS, l'armée et les loyers

Sven Altermatt et Lucien Fluri

Sept des huit candidats déclarés de l’UDC ont joué le jeu et répondu aux questions de Blick. Thomas Aeschi, Céline Amaudruz, Marco Chiesa, Jean-Pierre Gallati, Pierre Alain Schnegg, Franz Ruppen et Rémy Wyssmann: tous ont accepté de se prêter à l'exercice. Seul le conseiller national valaisan Michael Graber a décliné l'invitation, affirmant ne pas souhaiter s'exprimer publiquement avant le verdict du groupe parlementaire.

Les élus de l'UDC trancheront le 20 novembre pour désigner leur ticket officiel. L'échéance décisive est fixée au 9 décembre sous la Coupole: l'Assemblée fédérale élira alors le successeur de Guy Parmelin.

Le premier volet portait sur les traités avec l'UE, la politique d'asile et ce qui distingue chaque prétendant de ses concurrents. Voici le second volet, consacré à l'armée, à l'AVS, au logement et aux rencontres diplomatiques.

1 La population doit-elle payer une TVA plus élevée pour financer l'armée? Si non, où la Confédération devrait-elle faire des économies à la place?

Thomas Aeschi (47 ans, conseiller national zougois): «Je rejette par principe toute hausse d'impôts et de taxes, y compris pour l'armée. La Confédération dispose d'un budget de près de 100 milliards de francs. En refusant le paquet d'accords avec l'UE et en menant une politique d'asile plus stricte, nous économiserons plusieurs milliards par an pour financer la défense.»

Céline Amaudruz (47 ans, conseillère nationale genevoise): «Non. A chaque problème, on propose d'augmenter la TVA! Où est donc le courage politique? Le pouvoir d'achat reste prioritaire. Pour renforcer l'armée, il faut faire des choix: économiser dans l'administration et l'asile, et réexaminer certaines aides versées aux pays qui refusent de coopérer lors des renvois.»

Marco Chiesa (52 ans, conseiller aux Etats tessinois): «Non. La défense nationale est une mission centrale de la Confédération et doit être prioritaire au budget. Avant de relever les impôts, il faut passer les dépenses au crible et fixer des priorités. En tant que responsable des finances de la ville de Lugano, j'assume moi-même cette responsabilité.»

Jean-Pierre Gallati (60 ans, conseiller d'Etat argovien): «Non, l'idéal serait de financer l'armée sans hausser les impôts. Comme cette voie ne semble pas réunir de majorité, il faudra sans doute combiner dépenses supplémentaires et mesures d'économie, notamment dans l'aide au développement.»

Franz Ruppen (55 ans, conseiller d'Etat valaisan): «La Suisse a besoin d'une armée bien formée, bien équipée et dotée d'un effectif accru. Ce renforcement ne doit toutefois pas être financé par une hausse de la TVA. Il faut examiner régulièrement les dépenses de l'administration et économiser dans l'asile ainsi que dans l'aide à l'étranger.»

Pierre Alain Schnegg (63 ans, conseiller d'Etat bernois): «Je doute qu'une hausse de la TVA soit la bonne solution, car il ne faut pas surcharger cet impôt.»

Rémy Wyssmann (59 ans, conseiller national soleurois): «Surtout pas de nouveaux impôts! Les primes, l'électricité, les taxes et les loyers pèsent déjà lourdement sur la population. Il faut économiser dans la bureaucratie fédérale, l'aide au développement et l'asile. Qui veut renforcer l'armée doit fixer de vraies priorités!»

2 Devrons-nous travailler plus longtemps à l'avenir pour garantir l'AVS ?

Thomas Aeschi: «Il faudrait d'abord que le plus grand nombre possible de personnes travaillent et cotisent, car trop de gens vivent aux dépens des contribuables. Il faut ensuite rendre le travail au-delà de 65 ans plus attractif. Nous élaborons actuellement un projet en ce sens à la Commission de l'économie afin d'offrir un avantage fiscal à ceux qui poursuivent leur activité.»

Céline Amaudruz: «Non, du moins pas en première intention. Je privilégie une retraite après 44 années de cotisation, en prenant aussi en compte les années avant 21 ans. Les seniors doivent pouvoir continuer à travailler s'ils le souhaitent, grâce à de meilleures offres d'emploi et des incitations financières pour eux comme pour les entreprises.»

Marco Chiesa: «Pas forcément. Ceux qui choisissent de travailler au-delà de 65 ans doivent en tirer un avantage financier, par exemple via des incitations fiscales. Cela ne suffira toutefois pas à lui seul: il nous faut une réforme de l'AVS durable et le courage d'aborder ouvertement les questions difficiles.»

« Maîtrisons d'abord les dépenses de la Confédération et l'immigration avant de parler de l'âge de la retraite »

Jean-Pierre Gallati: «J'espère que non. Mais si la prévoyance vieillesse ne peut être garantie mathématiquement qu'en travaillant plus longtemps, alors oui.»

Franz Ruppen: «Je suis opposé à un relèvement rigide et automatique de l'âge légal de la retraite. Il faut plutôt étudier un modèle fondé sur la durée de cotisation pour l'AVS. Pour pérenniser l'assurance, il convient de lutter contre les abus, de stopper l'expansion de l'Etat social et de réduire les rentes versées à l'étranger.»

Pierre Alain Schnegg: «Je pars du principe que l'âge de la retraite pourrait être relevé, du moins pour certaines catégories professionnelles, notamment en raison de la forte hausse de l'espérance de vie.»

Rémy Wyssmann: «Non. Maîtrisons d'abord les dépenses de la Confédération et l'immigration avant de parler de l'âge de la retraite. Par ailleurs, ceux qui souhaitent travailler plus longtemps doivent pouvoir le faire sans pénalité et sans payer d'impôts sur ce revenu.»

3 La Suisse s'agrandit, les logements se font plus rares, les loyers augmentent. Que feriez-vous si vous étiez membre du Conseil fédéral?

Thomas Aeschi: «Près de 100'000 personnes immigrent chaque année, ce qui accroît la pression sur les logements, les infrastructures et le paysage. La Constitution prévoit des plafonds et des contingents qu'il faut enfin appliquer. Parallèlement, nous devons veiller à ce qu'il soit plus simple et plus rapide de construire.»

Céline Amaudruz: «Il faut agir à la fois sur l'offre et sur la demande en contrôlant mieux l'immigration et en favorisant la construction. Cela exige des procédures accélérées et moins de bureaucratie, en concertation avec les cantons et les communes. La densification ne doit toutefois pas nuire à la qualité de vie.»

Marco Chiesa: «La forte immigration tire la demande de logements vers le haut, tandis que les procédures interminables et les normes superflues freinent les chantiers. Je régulerais mieux l'immigration, j'accélérerais les procédures et je faciliterais la densification, car moins de bureaucratie permet de bâtir davantage.»

Jean-Pierre Gallati: «L'objectif doit être d'accélérer les procédures d'autorisation et d'alléger les prescriptions. Il faut aussi créer les conditions propices à une densification accrue et à la construction de nouveaux logements abordables.»

Franz Ruppen: «L'immigration alimente aussi la pénurie de logements et la flambée des loyers, car l'offre peine à suivre la croissance démographique continue. Il faut parallèlement déréguler le marché immobilier afin de stimuler l'offre et de renforcer les mécanismes du marché.»

Pierre Alain Schnegg: «Pour créer plus de logements, il faut d'abord des investisseurs et des permis de construire qui ne s'enlisent pas. Durcir sans cesse les normes décourage ceux qui veulent investir. Nous avons besoin de logements abordables, d'infrastructures modernes et d'axes fluides, ce qui exige une vision d'ensemble et des mesures coordonnées.»

Rémy Wyssmann: «Limiter l'immigration. Tout le reste n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois: sans freiner la demande, on construira toujours avec un temps de retard et on finira par bétonner nos dernières terres cultivables.»

4 Quel chef d'Etat aimeriez-vous rencontrer en premier, et que lui diriez-vous?

Thomas Aeschi: «Il faut dire clairement à l'UE que la Suisse souhaite de bonnes relations bilatérales d'égal à égal. Mais nous ne pouvons pas signer un accord aussi déséquilibré, où Bruxelles dicte sa loi, nous fait perdre notre autodétermination et notre démocratie, tout en nous coûtant des milliards.»

Céline Amaudruz: «Je rencontrerais d'abord les chefs d'Etat avec lesquels la Suisse doit régler des dossiers en suspens ou développer ses échanges. Le président américain serait prioritaire pour discuter des droits de douane, de l'énergie et de la cybersécurité, des enjeux clés pour nos PME et le pouvoir d'achat. La Chine compte également.»

Marco Chiesa: «Je n'ai pas de dirigeant précis en tête. L'essentiel n'est pas la première rencontre, mais ce que l'on obtient pour le pays. La Suisse doit rester un partenaire fiable, indépendant et sûr de lui, fort de sa neutralité, de sa liberté et de sa démocratie directe.»

Jean-Pierre Gallati: «Durant la première année, les sommets avec des chefs d'Etat ne seraient pas prioritaires. S'ils avaient lieu, ils serviraient à traiter des dossiers concrets ou à résoudre des problèmes précis.»

Franz Ruppen: «La Première ministre italienne Giorgia Meloni. Je lui dirais que l'Italie doit aussi investir suffisamment dans les infrastructures routières et ferroviaires des régions frontalières avec la Suisse, comme au Simplon et au Grand-Saint-Bernard. C'est essentiel pour le trafic transfrontalier et le tourisme.»

Pierre Alain Schnegg: «Attendons déjà de voir.»

Rémy Wyssmann: «Emmanuel Macron. La France est un pays voisin, un fournisseur d'électricité et un poids lourd de l'UE. Je lui dirais que la Suisse est un partenaire fiable, mais que nous décidons seuls du droit applicable chez nous. Et j'aurais quelques conseils sur le désendettement, puisque notre peuple a adopté le frein à l'endettement.»