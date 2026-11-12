A l’approche du ticket UDC du 20 novembre pour la succession de Guy Parmelin, sept des huit candidats déclarés ont répondu à Blick sur l’UE, l’asile et leurs atouts. Michael Graber est le seul à avoir refusé l’exercice.

Les candidats UDC passent au gril et s'expliquent sur l'UE et l'asile

Les candidats UDC passent au gril et s'expliquent sur l'UE et l'asile

Sven Altermatt et Lucien Fluri

Sept des huit candidats déclarés de l’UDC ont joué le jeu et répondu aux questions de Blick. Thomas Aeschi, Céline Amaudruz, Marco Chiesa, Jean-Pierre Gallati, Pierre Alain Schnegg, Franz Ruppen et Rémy Wyssmann: tous ont accepté de se prêter à l'exercice. Seul le conseiller national valaisan Michael Graber a décliné l'invitation, affirmant ne pas souhaiter s'exprimer publiquement avant le verdict du groupe parlementaire.

Les élus de l'UDC trancheront le 20 novembre pour désigner leur ticket officiel. L'échéance décisive est fixée au 9 décembre sous la Coupole: l'Assemblée fédérale élira alors le successeur de Guy Parmelin.

Ce premier volet du questionnaire cible les traités bilatéraux avec l’Union européenne, la fermeté en matière d’asile et les atouts personnels que chaque prétendant met en avant pour se démarquer.

1 Qu’est-ce qui vous distingue des autres candidats?

Thomas Aeschi (47 ans, conseiller national zougois): «Je siège au Conseil national depuis 15 ans et je préside le groupe parlementaire UDC depuis neuf ans. A ce poste, je maîtrise tous les dossiers clés et les grands enjeux politiques. S’y ajoute un réseau solide avec les autres formations et l’administration. Je souhaite mettre ce bagage au service du collège gouvernemental. A 47 ans, je dispose d'une pleine énergie.»

Céline Amaudruz (47 ans, conseillère nationale genevoise): «J’allie près de deux décennies d'engagement politique avec un parcours dans la finance, des responsabilités de direction et des mandats de présidence de conseils d’administration. A Genève, place internationale où l’UDC reste minoritaire, j’ai appris à porter mes idées avec cran, à dialoguer avec chaque sensibilité et à faire aboutir des résultats concrets.»

Marco Chiesa (52 ans, conseiller aux Etats tessinois): «J’ai exercé des responsabilités aux niveaux communal, cantonal et fédéral, tant au législatif qu'à l’exécutif. Durant ma présidence de l’UDC Suisse, j’ai appris à fédérer les forces dans l'ensemble des régions linguistiques. J'apporte en outre mon expérience managériale dans le privé et mes compétences de responsable des finances de la Ville de Lugano.»

« Je sais naturellement créer des ponts entre les mentalités et les langues Franz Ruppen »

Jean-Pierre Gallati (60 ans, conseiller d’Etat argovien): «Je réserverai mes explications sur mon parcours professionnel, politique et mes priorités aux auditions menées devant la commission de sélection et les groupes parlementaires, si ma candidature est retenue. Je refuse délibérément toute autopromotion médiatique.»

Franz Ruppen (55 ans, conseiller d’Etat valaisan): «Fort d'un long parcours politique, notamment comme président de commune, conseiller national et aujourd'hui conseiller d’Etat, j’apporte une expérience confirmée des affaires publiques. En tant que Haut-Valaisan au sein d'un canton majoritairement francophone, je sais naturellement créer des ponts entre les mentalités et les langues.»

Pierre Alain Schnegg (63 ans, conseiller d’Etat bernois): «J'affiche une longue pratique du leadership, dans le secteur privé comme au gouvernement cantonal. Diriger exige de ne jamais hésiter à trancher. C’est la ligne que j'ai suivie tout au long de ma vie: d’abord au bénéfice de mes équipes, et désormais pour l'ensemble de la population.»

Rémy Wyssmann (59 ans, conseiller national soleurois): «Mon indépendance totale et ma capacité à convaincre. Je n’exerce aucun mandat rémunéré et j’assumerais cette charge sans attache d'intérêts. En 2025, j’ai fait triompher quatre votations populaires dans mon canton. Un conseiller fédéral ne doit pas seulement porter des dossiers, il doit savoir les faire voter par le peuple.»

2 En tant que conseiller fédéral, défendriez-vous les nouveaux accords avec l’UE?

Thomas Aeschi: «L'accord de 2000 pages avec l’UE est actuellement sur la table du Parlement. Le Conseil fédéral n'a pas à mener campagne, son rôle consiste à informer les citoyens de manière objective. C'est exactement cette mission que j'assurerai.»

Céline Amaudruz: «Oui. Le Conseil fédéral a arrêté sa position. Dès lors, par respect strict de la collégialité, je la défendrais publiquement, même si je combats ces accords sur le fond. Au sein du gouvernement, je continuerai à faire entendre mes convictions et la ligne claire de l’UDC.»

Marco Chiesa: «Je m'oppose fermement aux nouveaux accords avec Bruxelles, qui mettent en péril notre souveraineté et nos droits populaires. Le Conseil fédéral en a décidé autrement. En tant que membre du collège, je m'inclinerais devant la décision majoritaire pour la défendre à l'extérieur. C’est le devoir même d'un membre de l'exécutif.»

Jean-Pierre Gallati: «Au nom de la collégialité gouvernementale: oui. J’applique rigoureusement cette règle au Conseil d'Etat argovien depuis 2019. Les membres d’un exécutif défendent loyalement la ligne officielle durant les campagnes de votation. Je m’y tiens à Aarau et je ferai de même à Berne.»

Franz Ruppen: «Ces nouveaux accords soumettent la Suisse à des juges étrangers et imposent la reprise automatique du droit européen. Je les rejette donc catégoriquement. Toutefois, je sais parfaitement qu'au sein d'un gouvernement collégial, il est impératif de soutenir l'avis de la majorité.»

Pierre Alain Schnegg: «J’ai épluché le volet touchant à la santé: on y trouve cinq à six pages de contenu technique pour 80 pages d'exigences et de contraintes juridiques. Dans le monde des affaires, personne ne signerait un engagement pareil.»

Rémy Wyssmann: «Comme conseiller national, je dis non. J’ai étudié les textes dans le détail. Ils érodent nos institutions directes. En tant que conseiller fédéral, je m'alignerais sur la décision du Conseil fédéral pour l'expliquer sobrement. La collégialité est le moteur indispensable pour faire fonctionner un gouvernement.»

3 L’UDC réclame une politique d’asile plus stricte. Quelle mesure concrète voudriez-vous mettre en œuvre?

Thomas Aeschi: «Il faut rétablir des contrôles systématiques à nos frontières pour juguler la migration clandestine et le tourisme criminel. Les personnes sans droit d'asile et les déboutés doivent immédiatement quitter le pays. Nous dilapidons 4 milliards de francs par an dans l’asile: cet argent doit revenir en priorité à notre propre population.»

Céline Amaudruz: «Je préconise la mise en place de zones de transit aux frontières et le traitement des requêtes hors du territoire national. Notre tradition humanitaire doit être préservée pour les vrais réfugiés. En revanche, les requérants déboutés doivent être renvoyés sans délai, grâce à des accords de réadmission réellement appliqués.»

Marco Chiesa: «Les tensions migratoires vécues à notre frontière sud, à Chiasso, restent gravées dans ma mémoire. Les citoyens exigent des actes clairs. J’accélérerais le traitement des dossiers et appliquerais sans faiblir les renvois définitifs, en négociant des accords de réadmission contraignants. Toute décision doit être immédiatement suivie d'effet.»

Jean-Pierre Gallati: «J’ai toujours défendu quatre priorités: raccourcir les procédures, couper l’aide au développement aux Etats refusant de reprendre leurs ressortissants et expulser sans attendre les déboutés. Berne doit activer l’article 55 de la loi sur l’asile pour plafonner les flux en période de crise et s’inspirer du modèle danois. La pagaille vécue depuis près de quatre ans ne peut devenir la norme.»

Franz Ruppen: «L'asile doit être strictement réservé à la personne menacée dans sa chair et dans sa vie pour des motifs politiques. Les faux réfugiés et les migrants économiques doivent faire l'objet de renvois systématiques. Les personnes déboutées ne doivent toucher que l'aide d'urgence minimale, et les délinquants doivent être expulsés immédiatement.»

Pierre Alain Schnegg: «L’intégration rapide reste ma priorité. Dans le Jura bernois et l'Oberland, nos centres de formation apprennent la langue en moins de 20 mois aux réfugiés et leur offrent un brevet d'auxiliaire de santé Croix-Rouge. Mais celui qui refuse nos règles ou vient abuser du système doit repartir sur-le-champ. Les procédures doivent être tranchées vite pour clarifier le statut des personnes attribuées aux cantons!»

Rémy Wyssmann: «Délocaliser systématiquement les procédures à l'étranger et verrouiller la frontière avec des contrôles stricts. Le Conseil fédéral m'a d'ailleurs confirmé par écrit que ces contrôles sont conformes aux accords de Schengen. Il faut également supprimer le statut S et interdire toute admission provisoire.»