Surprise dans la course à la succession de Guy Parmelin: l’UDC ne désignera pas vendredi ses candidats recommandés. La commission de sélection dit avoir besoin de temps, sans préciser les raisons du report.

L'UDC reporte son choix pour succéder à Guy Parmelin

L'UDC reporte son choix pour succéder à Guy Parmelin

Ruedi Studer

Huit candidats briguent le siège de l'Union démocratique du centre (UDC) pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Si le chef du groupe parlementaire, Thomas Aeschi, semble assuré d'obtenir l'investiture officielle, la course aux autres postes reste ouverte.

Le comité de sélection, présidé par l'ancien conseiller national Caspar Baader, avait initialement prévu de se prononcer vendredi sur les candidats qu'il recommanderait pour la nomination. Cependant, ce ne sera plus le cas. «Nous avons reporté la décision à la semaine prochaine», a confirmé Caspar Baader au portail en ligne Watson. Il n'a pas pu préciser la date de cette décision. «Nous en informerons directement la présidence du groupe parlementaire.»

Les raisons restent floues

Caspar Baader reste discret sur les raisons de ce retard surprenant. Une chose est sûre: le comité de sélection examine attentivement les candidatures afin d'éviter toute mauvaise surprise, comme celle survenue en 2011 avec la candidature de Bruno Zuppiger, homme politique de l'UDC aujourd'hui décédé. Il avait dû retirer sa candidature après la révélation de sa mise en examen pour détournement de fonds. Par la suite, Bruno Zuppiger a été condamné par le tribunal de district de Zurich.

Ce report soulève la question suivante: un ou plusieurs candidats actuels ont-ils des choses à cacher? Doivent-ils apporter des preuves du contraire? En interne à l'UDC, on ironisait auparavant sur le fait qu'avec le champ de candidats actuel, l'un ou l'autre pourrait encore se désister avant la date officielle de nomination, le 20 novembre. Il faudra donc suivre la suite avec intérêt.