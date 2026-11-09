Thomas Aeschi est candidat à la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Le chef du groupe UDC devrait figurer sur le ticket de son parti, mais ses chances dépendront surtout du profil des autres candidats.

Thomas Aeschi se rêve au Conseil fédéral, mais gare aux rivaux

Thomas Aeschi se rêve au Conseil fédéral, mais gare aux rivaux

En bref Le chef du groupe UDC Thomas Aeschi se porte candidat à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin

Malgré son image de jusqu'au-boutiste, Thomas Aeschi bénéficie d'une bienveillance étonnamment grande de la part du PLR et du Centre

La stratégie de l'UDC concernant le ticket pourrait être décisive pour les chances d'élection du Zougois

Sven Altermatt

Thomas Aeschi a longtemps fait durer le suspense. Alors que son parti cantonal zougois l’avait déjà désigné pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin, le chef du groupe UDC a laissé planer le doute pendant des semaines sur ses intentions.

Le suspense est levé: Thomas Aeschi se lance dans la course au Conseil fédéral! Le Zougois l'a confirmé dans une interview accordée à Blick: «Je suis convaincu d'avoir acquis les compétences nécessaires pour exercer cette fonction gouvernementale.» Pour défendre sa candidature, il met en avant ses quinze années au Conseil national, ses neuf ans à la présidence du groupe UDC ainsi que sa longue expérience de conseiller d’entreprise.

Un poids lourd de l'UDC

Thomas Aeschi justifie ses hésitations par sa volonté de ne pas prendre une telle décision à la légère. L'enjeu est de taille pour le Zougois: en 2015 déjà, il avait tenté de décrocher un siège au Conseil fédéral, avant de s’incliner face à Guy Parmelin.

Une chose est sure: Thomas Aeschi devrait figurer sans difficulté sur le ticket officiel de l’UDC. Les échanges avec les membres du groupe le prouvent, tout comme son poids actuel au sein du parti. Depuis des années, il siège dans les instances dirigeantes de l’UDC, s’investit sans relâche et compte parmi les figures les plus influentes qui sillonnent le Palais fédéral. Réputé pour sa vivacité d’esprit, sa maîtrise des dossiers et ses capacités d’analyse, Thomas Aeschi est un travailleur acharné qui creuse les sujets en profondeur.

Un scénario à la Roger Nordmann est-il imaginable? En 2023, le chef de groupe socialiste de longue date avait échoué à décrocher sa place sur le ticket du PS pour le Conseil fédéral. A l’UDC, rien ne laisse présager un tel camouflet.

Les différents visages de Thomas Aeschi

Mais le chemin de Thomas Aeschi vers le Conseil fédéral est loin d’être tout tracé. Avec Martin Pfister, issu du Centre, un autre Zougois siège déjà au gouvernement. Et la ligne politique particulièrement intransigeante de Thomas Aeschi pourrait également lui compliquer la tâche auprès de la gauche et des Vert-e-s. Le chef de groupe UDC est connu pour son tempérament parfois explosif et surtout jusqu’au-boutiste. Reste que défendre fermement la ligne de son parti fait aussi partie du rôle d’un chef de groupe parlementaire.

A Berne, un autre point de vue émerge sur Thomas Aeschi: celui d’un poids lourd de la politique fédérale, expérimenté, dont les positions sont bien connues. Pour lui, l’enjeu sera surtout de convaincre un maximum d’élus du camp bourgeois. Les soutiens officiels se font encore discrets, mais les échanges, en coulisses, avec des représentants du PLR et du Centre révèlent une bienveillance étonnante à son égard.

«Thomas Aeschi peut être un dur, mais il est devenu plus posé», confie un parlementaire influent. «On sait surtout à quoi s'en tenir. Celui qui négocie un compromis avec lui au sein d'une commission peut compter sur lui.»

Un autre parlementaire nuance le portrait: «Ceux qui ont côtoyé Thomas Aeschi loin des caméras ou des apparitions publiques savent qu'il a aussi un autre visage. Il a plus d'humour qu'on ne le pense. C'est un interlocuteur doté d'un large horizon.» Ses auditions devant les autres groupes parlementaires seront donc particulièrement intéressantes à suivre. «Je ne m'attends pas à ce qu'il se renie. Mais c'est là que l'on verra comment il comprend le rôle de conseiller fédéral.»

Un ticket à deux candidats

Le groupe UDC détient lui-même les clés de la composition du ticket officiel, et donc par la même occasion les chances de Thomas Aeschi d’accéder au Conseil fédéral. Selon les recherches de Blick, plusieurs indices suggèrent que les stratèges du parti privilégient cette fois un ticket à deux candidats.

Il est donc imaginable qu'un jusqu'au-boutiste déterminé mais relativement inexpérimenté se présente aux côtés du Zougois. La présence du conseiller national soleurois Rémy Wyssmann sur le ticket serait surprenante. Le Valaisan Michael Graber, lui aussi conseiller national, semble être davantage crédible.

Une telle combinaison comporte un risque: elle pourrait pousser les autres partis à soutenir un candidat sauvage. Mais à l’approche de l’année électorale, peu d’entre eux voudront probablement s’attirer les foudres de l’UDC. Un rapport de force qui pourrait finalement profiter à Thomas Aeschi.

Un candidat moins clivant?

Thomas Aeschi devrait davantage s'inquiéter si l'UDC lui préférait un candidat moins controversé. Deux noms reviennent notamment: le conseiller d’Etat valaisan Franz Ruppen et son homologue bernois Pierre Alain Schnegg.

Le conseiller aux Etats tessinois et ancien président du parti Marco Chiesa aurait également ses chances et serait un candidat de taille pour Thomas Aeschi. A l’inverse, la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz peine à convaincre au sein de l’aile alémanique du parti. Sa présence sur le ticket constituerait donc une surprise. Si elle venait malgré tout à y figurer, difficile de prédire lequel des deux partirait avec le plus de chances auprès du Parlement.

Quant au conseiller d’Etat argovien Jean-Pierre Gallati, sa candidature semble avoir peu de chances de convaincre le groupe parlementaire. Il aurait pourtant toutes ses chances d'obtenir des voix au Parlement. Sa ligne dure durant la pandémie ont laissé des traces au sein du groupe UDC aux Chambres fédérales. Dans son canton, en revanche, il jouit de l’image d’un homme d’Etat posé et prudent.

Le grand jeu des manœuvres ne fait que commencer. Pour Thomas Aeschi, le pari est risqué. Un deuxième échec électoral, après celui de 2015, constituerait un sérieux revers. Mais l’intéressé, lui, affiche un air serein: «C’est la démocratie.»