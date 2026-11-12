La candidate UDC au Conseil fédéral a cosigné une interpellation parlementaire évoquant le «grand remplacement». Etonnant: l'affaire sort deux mois après le dépôt du texte, et huit jours avant que l'UDC n'annonce ses candidats officiels.

Myret Zaki Journaliste Blick

A quelques jours du choix des candidats UDC au Conseil fédéral, Céline Amaudruz se retrouve au cœur d'interrogations liées à sa signature, il y a déjà deux mois, d'une intervention parlementaire évoquant le «grand remplacement». Une révélation qui vient conforter son image auprès de l'aile conservatrice de l'UDC, alors que celle-ci lui reproche des positions trop libérales sur les questions de société.

L'expression «grand remplacement», très en vogue dans le contexte de la montée du RN en France, est associée à l'extrême droite et à une théorie complotiste. Interrogée par blue News, Céline Amaudruz assume sa signature, tout en niant adhérer à une quelconque théorie du complot. Fait notable, l'affaire surgit médiatiquement ce 12 novembre, huit jours avant la sélection officielle du ticket UDC, et alors que deux mois se sont déjà écoulés depuis le 14 septembre, date de dépôt du texte en question.

Ce dernier, intitulé «Enfin une véritable politique de natalité plutôt qu'une immigration sans limites?», a été déposé par son collègue de parti, le Valaisan Jean-Luc Addor. Celui-ci demande au Conseil fédéral de promouvoir une politique familiale et nataliste plus ambitieuse, plutôt que de compter sur l'immigration pour compenser le recul de la natalité.

C'est dans sa dernière question que le parlementaire emploie l'expression controversée: «Pouvons-nous nous permettre de nous laisser entraîner toujours plus profondément dans l'hiver démographique et d'accepter le grand remplacement de la population suisse en déclin par des populations venues du monde entier?» Treize parlementaires ont cosigné l'intervention, dont Céline Amaudruz.

Une expression chargée idéologiquement

Popularisée en 2011 par l'écrivain français Renaud Camus, la théorie du «grand remplacement» affirme que les populations blanches des pays occidentaux seraient délibérément remplacées par des populations d'autres origines, avec la complicité des élites.

Interrogée par blue News ce 12 novembre, Céline Amaudruz affirme connaître la portée idéologique de l'expression, tout en prenant ses distances avec cette théorie. «Cela ne signifie en aucun cas que je partage leur idéologie ou que je soutiens une quelconque théorie du complot selon laquelle un remplacement ethnique serait délibérément organisé», assure-t-elle.

La Genevoise explique avoir soutenu l'intervention pour son objectif politique: répondre au recul de la natalité et à la dépendance croissante envers l'immigration pour assurer le renouvellement démographique. «Au lieu de considérer l'immigration comme la seule réponse à nos défis démographiques, nous devons enfin mener une véritable politique familiale et de natalité», déclare-t-elle.

Des gages peut-être, mais aussi une conviction

Cette polémique prend une dimension particulière dans la course à la succession de Guy Parmelin, alors que sa candidature rencontre des résistances au sein même de l'UDC. L'ancien conseiller national Roger Köppel, figure de l'aile dure du parti et rédacteur en chef de la Weltwoche, l'a qualifiée de «poids plume», estimant que sa présence sur le ticket constituerait une «erreur de casting monumentale».

Au-delà de son poids politique, ses positions jugées trop libérales sur les questions de société dérangent également une partie de l'aile conservatrice. Céline Amaudruz s'est prononcée en faveur du mariage pour tous, du don d'ovocytes, de l'égalité salariale ou encore du remboursement de l'avortement par l'assurance-maladie, prenant parfois le contre-pied de la ligne conservatrice de son parti.

La médiatisation de sa signature au bas d'un texte reprenant une expression aussi chargée politiquement intervient à un moment opportun. Il faut cependant rappeler que Céline Amaudruz défend de longue date la ligne restrictive de l'UDC sur l'immigration. Son soutien à cette ligne ne date pas de sa candidature au Conseil fédéral. Elle s'était fortement engagée pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions».

Son soutien au texte évoquant le «grand remplacement», tout en affirmant à blue News ne pas «approuver toutes les interprétations possibles de chacun des mots qui y sont utilisés», révèle néanmoins l'exercice d'équilibriste auquel se livre la Genevoise: convaincre les conservateurs de son propre parti, sans perdre le soutien potentiel des parlementaires plus modérés qui participeront à l'élection fédérale.

Verdict le 20 novembre

Reste à savoir si Céline Amaudruz franchira le premier obstacle, celui de la sélection interne. Seule femme parmi les huit candidatures annoncées pour succéder à Guy Parmelin, elle devra convaincre une commission de sélection présidée par l'ancien conseiller national Caspar Baader, un proche de Christoph Blocher, qui a longtemps défendu la ligne conservatrice du parti.

Ce vendredi 13 novembre, cette commission doit avoir remis ses recommandations. Le groupe parlementaire UDC arrêtera son ticket officiel le 20 novembre. La présence de la Genevoise sur cette liste n'est donc pas encore acquise. Ce n'est qu'ensuite, le 9 décembre, que l'Assemblée fédérale élira la personne appelée à succéder à Guy Parmelin.