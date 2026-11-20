Vendredi, le groupe parlementaire UDC décidera qui figurera sur son ticket pour le Conseil fédéral. Selon un sondage représentatif réalisé par Blick, une favorite se dégage déjà clairement auprès des électeurs suisses. Chez les sympathisants de l'UDC, en revanche, un autre candidat sort du lot.

En bref Dans un sondage représentatif de Blick, Céline Amaudruz est la favorite avec plus d'un quart des soutiens

Plus de 60% rejettent Thomas Aeschi au Conseil fédéral, mais il arrive en tête chez les sympathisants de l'UDC

Pour la population, une candidature de Suisse romande est plus importante que le sexe

Joschka Schaffner

Ticket à deux ou une surprise? Une femme ou uniquement des hommes? Le groupe parlementaire UDC doit décider d'ici vendredi soir qui il enverra dans la course pour succéder à Guy Parmelin.

Le chef de groupe Thomas Aeschi sera vraisemblablement retenu. Savoir qui prendra place à ses côtés relève aussi d'une question stratégique: faut-il rendre le conseiller national zougois plus éligible aux yeux de l'Assemblée fédérale, ou une véritable alternative est-elle nécessaire? Au milieu de toute cette agitation, la population suisse n'a pas son mot à dire. A la demande de Blick, l'institut de recherche d'opinion Sotomo a néanmoins pris le pouls des Suisses. Le sondage montre qu'une nette favorite se dégage.

Celine Amaudruz n'est pas le premier choix de l'UDC

Plus d'un quart de la population suisse souhaite voir la Genevoise Céline Amaudruz accéder au Conseil fédéral. Elle devance ainsi nettement ses concurrents. A la deuxième place, on retrouve un trio à égalité: 14% des sondés voient le chef de groupe Thomas Aeschi, le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg ou son homologue argovien Jean-Pierre Gallati intégrer le gouvernement.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les Valaisans ferment la marche: le soutien cumulé pour le conseiller d'Etat Franz Ruppen et le conseiller national Michael Graber reste faible, même lorsqu'on observe le propre camp de l'UDC. Un net fossé apparaît toutefois: au lieu de Céline Amaudruz, les sympathisants UDC préfèrent en effet Thomas Aeschi. Rien d'étonnant à cela, puisqu'ils accordent nettement plus d'importance à la capacité à s'imposer que les autres camps politiques lorsqu'il s'agit des qualités requises pour la fonction.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Sera-t-il le conseiller fédéral le plus impopulaire?

Durant son mandat de chef de groupe, Thomas Aeschi ne s'est pas uniquement illustré de manière positive. Têtu, offensif et n'hésitant pas à en venir à une bousculade avec la police fédérale, il suscite de réelles antipathies en dehors de l'UDC. De plus, il vient du même canton, et même de la même commune, que l'actuel ministre de la Défense Martin Pfister, une situation jugée critique par une nette majorité des électeurs.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Par conséquent, plus de 60% des sondés ne veulent en aucun cas voir le Zougois au Conseil fédéral, ce qui fait de lui le candidat le plus impopulaire, et de loin. Céline Amaudruz, qui provoque surtout des réactions de rejet au sein de son propre parti, suscite moins de la moitié de ce mécontentement.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La question inverse réserve toutefois une énorme surprise. Aux yeux des Suisses, le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg est le candidat le plus acceptable, indépendamment de leur favori personnel. Cet ancien entrepreneur du Jura bernois séduit particulièrement le Centre et le PLR.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les électeurs UDC ne connaissent pas leurs propres candidats

Huit noms sont à disposition du groupe UDC, mais tous ne jouissent pas de la même notoriété auprès de la population. Le plus surprenant est que les candidats sont souvent moins connus auprès de leurs propres électeurs que dans les autres partis.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Alors que l'ancien président de l'UDC Marco Chiesa est par exemple connu de plus de 90% des sympathisants socialistes, près de 30% des partisans sèchent à l'évocation de son nom. Seul l'outsider soleurois Rémy Wyssmann est plus familier aux sympathisants UDC qu'aux autres camps, bien qu'à un niveau faible. Le parti au soleil devra-t-il bientôt organiser des cours de rattrapage?

La question des femmes divise les camps

La candidature de Céline Amaudruz pose-t-elle fondamentalement la question des femmes? Elle serait la première conseillère fédérale officiellement soutenue par l'UDC. Mais le genre seul ne suffit pas: la Genevoise a également essuyé de nombreuses critiques venant de la gauche.

Pour la majorité des sympathisants de la gauche jusqu'au Centre, il importe néanmoins qu'au moins une femme figure sur le ticket. C'est tout l'inverse à l'UDC, où moins d'un quart des partisans se soucient d'une représentation féminine.

Aux yeux de l'électorat, il est encore plus important que la succession du Vaudois Guy Parmelin revienne à une personnalité romande. Sans surprise, c'est sur ce point que le Röstigraben se creuse le plus nettement. Les candidats alémaniques sont ainsi plus appréciés en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, et inversement. La Suisse occidentale s'engage dès lors très fortement en faveur d'un ticket à deux réunissant Céline Amaudruz et Pierre Alain Schnegg.

Parallèlement, les Romands s'opposent bien plus fermement à une élection de Marco Chiesa. Une éventuelle nomination du Tessinois risque donc d'irriter particulièrement la partie francophone du pays, pour une raison évidente: il est perçu comme un concurrent direct à un siège romand sur la proposition du groupe parlementaire.

Le risque d'une candidature surprise

Que se passera-t-il si le ticket de l'UDC ne parvient pas à convaincre l'Assemblée fédérale? Il est en effet très incertain que Céline Amaudruz soit réellement nominée. A gauche, beaucoup souhaitent même qu'une personnalité extérieure à la liste officielle décroche finalement le siège vacant au Conseil fédéral.

Si un candidat sauvage venait à être élu et acceptait la fonction, cela entraînerait des conséquences, pour autant qu'il soit membre de l'UDC. Depuis l'élection choc d'Eveline Widmer-Schlumpf il y a près de vingt ans, les statuts du parti prévoient l'exclusion immédiate de toute personne dans ce cas de figure.

Dans le sondage, le traumatisme de l'époque ne se reflète toutefois que partiellement. Certes, la base de l'UDC est le seul camp politique à exiger à une large majorité le respect strict du ticket officiel lors de l'élection. Mais il n'y a même pas de majorité en son sein pour une exclusion du parti. Autrement dit, les dissidents sont fondamentalement indésirables, mais ils devraient pouvoir demander pardon le cas échéant.

Ce sondage représentatif a été réalisé du 13 au 17 novembre 2026 auprès de 25'839 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande. Les réponses ont été pondérées selon le sexe, l'âge, le niveau de formation, l'orientation politique et la région linguistique. La marge d'erreur est de ± 1,4 point de pourcentage.