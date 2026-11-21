Pierre Alain Schnegg critique les divisions romandes après son exclusion du ticket UDC pour le Conseil fédéral. Le Jurassien bernois parle d'une «erreur monumentale» de la députation francophone lors des votes.

ATS Agence télégraphique suisse

Non retenu sur le ticket de l'UDC pour le Conseil fédéral, le conseiller d'Etat du Jura bernois Pierre Alain Schnegg déplore les divisions romandes. Le candidat jurassien estime que la députation francophone a commis une lourde erreur stratégique.

Les divisions internes ont empêché la présence d'une candidature de Suisse romande sur le ticket officiel du parti, a estimé Pierre Alain Schnegg dans l'émission Forum de la RTS samedi. Les soutiens de Céline Amaudruz lui ont finalement manqué lors des votes décisifs, estime-t-il. A ses yeux, la députation francophone a commis une «erreur monumentale» dès le début en tentant d'imposer une candidature unique: «Elle a cumulé ce qu'il ne fallait pas faire».

Le candidat écarté refuse pour autant de parler d'un mépris du groupe UDC envers la minorité francophone. Il invite son camp à composer avec la majorité et à préparer les élections fédérales dans le calme. Concernant le duo retenu composé de Michael Graber et Thomas Aeschi, MPierre Alain Schnegg n'est pas si certain que ce dernier sera élu. Il attribue 50% de chances d'accès au gouvernement à chacun.

Le Jurassien bernois a également rejeté toute idée d'une candidature dissidente. «Je crois qu'un candidat hors ticket, sans soutien de son parti, ne peut pas apporter ce qu'il doit au sein d'un gouvernement national. Ça s'est vu par le passé et je crois que c'est important à ce niveau-là d'être très prudent».