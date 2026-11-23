L'UDC parviendra-t-elle à faire passer son ticket controversé au Conseil fédéral? Ou une révolte pourrait-elle éclater au Parlement? Le politologue Michael Hermann analyse les chances d'une candidature sauvage et les dangers de jouer le jeu de l'UDC.

«Si le Parlement joue le jeu de l'UDC, il renonce à sa propre dignité»

«Si le Parlement joue le jeu de l'UDC, il renonce à sa propre dignité»

En bref Le politologue Michael Hermann estime que ni Thomas Aeschi ni Michael Graber ne sont éligibles au Parlement

Selon lui, le Parlement pourrait élire Pierre Alain Schnegg, qui ne figure pas sur le ticket de l'UDC

L'UDC menace d'exclure les membres qui accepteraient une élection au Conseil fédéral en dehors du ticket officiel

Rolf Cavalli

Michael Hermann, vous avez dit il y a quelques semaines: la personne qui sera aux côtés de Thomas Aeschi sur le ticket sera élue…

… sauf s'il s'agit de Rémy Wyssmann ou de Michael Graber.

Thomas Aeschi sera donc élu?

En principe, aucun des deux n'est éligible pour le Parlement. Avec leurs antécédents, notamment leur altercation avec la police fédérale à Berne, il est difficile de les imaginer au Conseil fédéral.

Estimez-vous que Thomas Aeschi n'est pas apte à devenir conseiller fédéral?

Sur le fond, Aeschi est tout à fait apte à devenir conseiller fédéral. Il dispose des compétences intellectuelles nécessaires. Mais il est trop clivant. En cas d'élection populaire, il n'aurait aucune chance, comme l'a montré le sondage de Blick.

Les tenants de la ligne dure de l'UDC sont par nature clivants.

Le problème n'est absolument pas les prétendus tenants de la ligne dure. Les huit candidatures de l'UDC sont celles de tenants de la ligne dure, donc alignés sur la ligne de l'UDC. Albert Rösti aussi était un tenant de la ligne dure, mais il était néanmoins apte à devenir conseiller fédéral.

Qu'est-ce qui rend une personne apte à devenir conseillère ou conseiller fédéral?

Albert Rösti est politiquement intransigeant, mais il sait aller vers les personnes de tous les camps et possède une stature présidentielle. C'est pourquoi il a été élu par le Parlement. C'était la stratégie gagnante de l'UDC: présenter une personnalité forte, qui soit alignée sur la ligne du parti, mais qui soit éligible pour les autres.

Avec le duo Aeschi-Graber, l'UDC met-elle ce modèle gagnant en jeu?

Oui. Il ne faut pas oublier que ce système de ticket n'existait pas auparavant. Il s'agit d'un accord informel, rien de plus. Après les évictions chaotiques de Ruth Metzler, puis de Christoph Blocher, les partis se sont entendus sur un compromis: un parti propose plusieurs candidatures, dont au moins une est éligible pour les autres. En contrepartie, les autres partis s'en tiennent à cette proposition. Sauf que le ticket Aeschi-Graber ne remplit pas ces critères.

La direction de l'UDC affirme que le PS a fait la même chose lors de l'élection au Conseil fédéral de 2023 avec Beat Jans et Jon Pult.

La comparaison ne tient pas. Il est vrai que les deux candidats étaient alignés sur la ligne du PS. Mais Beat Jans était conseiller d'Etat, et de nature conciliante, tandis que Jon Pult était un homme de gauche accepté dans les Grisons ruraux. Un ticket composé de Cédric Wermuth et de Fabian Molina, en revanche, ne serait jamais accepté par les autres partis.

Quel serait donc un ticket UDC acceptable pour le Parlement?

Par exemple Thomas Aeschi et Pierre Alain Schnegg, ou Thomas Aeschi et Jean-Pierre Gallati. Les deux conseillers d'Etat sont des politiciens UDC convaincus, mais ils peuvent réunir une majorité.

L'UDC parviendra-t-elle à faire passer son ticket Aeschi-Graber?

C'est la grande question. L'UDC exploite le système à double titre: en restreignant tout d'abord le choix des candidats, et avec sa clause d'exclusion visant les membres du parti qui accepteraient une élection alors qu'ils ne figurent pas sur le ticket. Selon un sondage, la clause d'exclusion est rédhibitoire pour la population. Même la base de l'UDC est divisée à ce sujet.

Est-ce que les élus vont se contenter de se lamenter, ou une candidature sauvage va-t-elle émerger?

Il se trame en tout cas quelque chose. Le Parlement doit en avoir conscience: s'il joue le jeu de l'UDC, il pourrait tout aussi bien laisser au parti le soin de désigner lui-même ses propres conseillers fédéraux. En Suisse, c'est toujours la même chose: à trop vouloir jouer les arrogants, on finit tôt ou tard par s’exposer à un retour de bâton. Et cela pourrait arriver à l'UDC. Mais en fin de compte, tout dépendra de la capacité des autres partis à s'entendre sur une stratégie commune ou s'ils finiront par tout gâcher.

Quel serait un plan réaliste pour contrer le ticket de l'UDC?

Le Parlement pourrait par exemple élire Pierre Alain Schnegg, qui a obtenu le troisième plus grand nombre de voix au sein du groupe parlementaire UDC. Il placerait ainsi l'UDC dans une situation inconfortable. Pierre Alain Schnegg a, certes, lui aussi signé une déclaration refusant une telle élection. Mais l'UDC avait annoncé avant la nomination que les huit candidatures étaient bonnes et éligibles.

Que se passerait-il alors?

Cela renverrait un message clair: que l'Assemblée fédérale n'accepte pas le ticket actuel. L'UDC devrait donc accepter l'élection de Pierre Alain Schnegg à contrecœur, ou alors revoir sa copie et proposer un nouveau ticket.

Ce serait un véritable camouflet pour les stratèges de l’UDC!

Oui. Mais la direction de l'UDC a voulu jouer la provocation. Et elle croit encore qu'elle parviendra à ses fins...

Que se passera-t-il s'il n'y a pas de révolte?

Les conséquences pour la concordance seraient alors considérables. Si le Parlement cède à cette démonstration de force, l’UDC pourrait, à l’avenir, se contenter de désigner elle-même ses représentants au Conseil fédéral. Celui-ci se transformerait alors en un véritable cartel. Quant au Parlement, il renoncerait de fait à sa propre dignité et à son rôle fondamental d’organe électoral, en se réduisant à une simple chambre d’enregistrement.

Si le duel reste le même, quelle est la probabilité que le Parlement élise Graber par vengeance, uniquement pour contrecarrer le plan de l'UDC en faveur d'Aeschi?

C’est évidemment un scénario auquel certains pourraient songer. Je ne crois toutefois pas que nous en arriverons là. La majorité des élus UDC inscriront le nom d’Aeschi sur leur bulletin. Quant aux autres groupes parlementaires, nombreux sont ceux qui ne voient tout simplement pas en Graber une personnalité suffisamment rassembleuse pour codiriger le pays, pour le dire avec diplomatie. Il y a donc de fortes chances que Graber soit écarté avant même le dernier tour de scrutin.