Les Vert-e-s défient l'UDC dans la course à la succession de Guy Parmelin! La formation de gauche a annoncé lundi qu'elle proposait la candidature de Delphine Klopfenstein-Broggini.

Les Vert-e-s proposent la candidature de Delphine Klopfenstein-Broggini au Conseil fédéral

Les Vert-e-s proposent la candidature de Delphine Klopfenstein-Broggini au Conseil fédéral

L'UDC défiée dans la course à la succession de Guy Parmelin

Les Vert-e-s ont choisi de ne pas se laisser faire. Ainsi que le révèle «Le Temps», les écologistes viennent de présenter leur propre candidate, Delphine Klopfenstein Broggini, à l’élection complémentaire au Conseil fédéral, qui se tiendra le 9 décembre.

Cette annonce survient en réaction au ticket de l’UDC, qui proposait vendredi soir le haut-valaisan Michael Graber et le zougois Thomas Aeschi, pour la succession de Guy Parmelin. Un choix «provocateur», selon les Vert-e-s, qui décrivent ces candidats comme deux défenseurs des «positions les plus extrêmes de leur parti.»

Pour rappel, ils ont été sélectionnés parmi huit personnes, dont deux Romands et une seule femme, la Genevoise Céline Amaudruz. «Le ticket UDC n’est qu’une mauvaise blague que les Vert-e-s ne peuvent pas cautionner», affirmaient ces derniers, auprès de nos confrères.

Un premier siège au Conseil fédéral pour les Vert-e-s?

A noter que les Verts n’ont encore jamais siégé au Conseil fédéral, et qu’ils ont plusieurs fois tenté de rafler un siège, dont celui d’Ignazio Cassis. En vain.

Le nom de Delphine Klopfenstein Broggini sera-t-il celui qui marquera l’histoire de son parti? Cette Genevoise de 50 ans, mère de deux enfants et installée à Versoix, est particulièrement engagée pour les questions touchant à la biodiversité et la mobilité douce. Conseillère nationale depuis fin 2019, elle a notamment présidé les Verts genevois entre 2020 et 2024, avant de prendre les rênes de l’association nationale Pro Vélo Suisse.

Au Conseil national, l’élue siège dans la Commission des transports et des télécommunications, ainsi qu’à la Commission des institutions politiques. Sociologue de formation, Delphine Klopfenstein Broggini semble agir sur tous les fronts: son combat principal concerne la biodiversité, mais elle co-préside également plusieurs groupes interparlementaires qui touchent, par exemple, au climat, à la survie des abeilles et la protection de la démocratie.

Les Vert'libéraux décideront après leurs auditions avec les candidats officiels de l'UDC s'ils auditionneront également la candidate verte Delphine Klopfenstein Broggini, a indiqué lundi la cheffe du groupe Corina Gredig (ZH) à Keystone-ATS. Comme déjà annoncé, le PVL entendra les deux candidats officiels de l'UDC le 1er décembre. Le parti décidera ensuite s'il convient d'inviter la candidate des Vert-e-s ou d'autres éventuels candidats et candidates à des auditions. «Nous n'excluons aucune option», a déclaré Mme Gredig.