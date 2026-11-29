La gauche avait accepté de soutenir une hausse de la TVA pour financer sa victoire sociale de mars 2024. Son rejet par la population fragilise désormais sa position dans les négociations sur AVS 2030. Hausse de l'âge de la retraite ou réduction des prestations: les socialistes se préparent à la riposte.

La gauche redoute désormais une offensive de la droite sur les retraites

La gauche redoute désormais une offensive de la droite sur les retraites

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

La bataille pour la 13e rente AVS est loin d’être terminée. Alors que quelque 2,6 millions de retraités s’apprêtent à toucher pour la première fois cette prestation en décembre, les Suisses ont refusé, ce dimanche 29 novembre, de financer une partie de son coût par une hausse de la TVA. Et à Berne, le débat se déplace déjà sur un autre terrain: celui de la prochaine grande réforme du premier pilier, baptisée AVS 2030.

Le PLR n’a d’ailleurs pas attendu longtemps pour tirer les conséquences politiques du scrutin. Dans un communiqué publié dimanche, le parti appelle la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider à revoir sa copie, plaidant pour une réforme qui ne repose pas essentiellement sur une augmentation des recettes.

Pour la gauche, qui avait décroché en mars 2024 l’une de ses plus importantes victoires sociales de ces dernières décennies, l’enjeu est désormais double. Trouver de quoi financer cette avancée et empêcher qu’elle ne se fasse au détriment d’autres acquis.

Le pouvoir d’achat au cœur du problème

«Le non souligne l’acuité de la question du pouvoir d’achat», analyse auprès de Blick le conseiller national socialiste vaudois Benoît Gaillard. La gauche avait pourtant accepté de défendre une hausse de la TVA, un impôt qui pèse proportionnellement davantage sur les ménages modestes.

«Nous avions estimé qu’il valait mieux un financement pas idéal que pas de financement. De toute évidence, ce vote stratégique n’a pas été suivi et il faut en prendre acte.» Le socialiste y voit une raison supplémentaire d’agir sur les loyers, les primes d’assurance maladie et les salaires. Il en veut notamment pour preuve le résultat serré de la votation cantonale en Valais, où près de la moitié de la population s’est prononcée ce dimanche en faveur de l’introduction d’un salaire minimum de 22 francs de l’heure.

Mais c’est surtout la lecture que fera la droite du scrutin fédéral qui préoccupe la gauche. Car si les Suisses ont refusé de mettre davantage la main au porte-monnaie lorsqu’ils consomment, rien ne permet d’affirmer qu’ils sont disposés à travailler plus longtemps ou à renoncer à certaines prestations.

Pas question de reprendre d’une main ce qui a été donné de l’autre

Relèvement de l’âge de la retraite, réduction de certaines prestations, remise en question de l’adaptation des rentes à l’évolution des prix et des salaires sont autant de pistes contre lesquelles la gauche entend se mobiliser.

«Il est exclu qu’on fasse payer la treizième rente aux gens, retraités actuels ou futurs, par des baisses d’autres prestations de l’AVS, prévient Benoît Gaillard. Nous serons mobilisés contre toute tentative dans ce sens.»

Dans sa mouture actuelle, le projet AVS 2030 ne prévoit pas de relever l’âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral privilégie des incitations à travailler au-delà de 65 ans, ainsi que de nouvelles recettes, notamment en modifiant les règles de cotisation de certains indépendants et entrepreneurs.

Mais l’absence de financement de la 13e rente AVS pourrait considérablement durcir les débats parlementaires. Le Conseil fédéral avait anticipé cette éventualité en envisageant, dans son projet de réforme, une hausse de la TVA de 0,9 point de pourcentage ou une combinaison d’augmentations de la TVA et des cotisations salariales. Des solutions auxquelles le PLR s’oppose.

Trois dossiers pour un grand compromis?

Du côté libéral-radical, le conseiller national genevois Cyril Aellen ne ferme toutefois pas la porte à un compromis. «Nous souhaitons que la réforme de l’AVS soit plus ambitieuse que celle qui nous est présentée aujourd’hui et soit entreprise rapidement.»

L’élu invite à ne pas considérer la réforme AVS 2030 de manière isolée. Deux autres dossiers majeurs occupent actuellement le Parlement: l’initiative du Centre visant à supprimer le plafonnement des rentes AVS des couples mariés et la réforme des rentes de veuves et de veufs, initiée par le Conseil fédéral.

Autant de pièces d’un même puzzle qui pourraient permettre de dégager des compromis politiques. Car si le déplafonnement des rentes des couples mariés constitue une amélioration des prestations, il pose lui aussi la question de son financement. Les avantages dont bénéficient par ailleurs les personnes mariées dans le système actuel pourraient être remis en discussion.

«Il faudra savoir ce qu’on peut supprimer et voir combien ça coûte. Qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on enlève?», résume Cyril Aellen. Le Genevois estime que des alliances dépassant les clivages traditionnels sont possibles. «Si on arrive à trouver un compromis d’ici à 2030, c’est très bien. Mais il faut commencer aujourd’hui.»

Reste à savoir sur quoi chacun sera prêt à transiger. En l’espace de moins de trois ans, les Suisses ont réclamé une augmentation de leurs rentes, refusé une initiative visant à relever l’âge de la retraite et rejeté une hausse de la TVA pour financer leur nouvelle prestation. Trois décisions que le Parlement va désormais devoir concilier.