Mes ancêtres sont nés en Chine, ont illuminé les palais des rois et accompagné les réjouissances populaires. Depuis ce dimanche, en Suisse, mon avenir s'assombrit. Laissez-moi vous raconter notre histoire.

En bref Nés en Chine il y a plus de mille ans, les feux d’artifice accompagnent la fête nationale suisse depuis le début du XXe siècle

La Suisse a inscrit l’interdiction des artifices bruyants dans sa Constitution; le législateur en précisera les contours et des dérogations restent possibles pour les grandes manifestations suprarégionales

Les feux d’artifice peuvent causer détresse, accidents, incendies et déchets; les drones sont plus discrets et réutilisables, mais leur bilan écologique doit aussi être examiné

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Je suis une petite fusée. Quelques centimètres de carton, un chapeau pointu et une longue baguette de bois. Une espérance de vie de quelques secondes et, depuis ce dimanche, un avenir qui dépend de la Constitution fédérale. Avouez que c'est beaucoup d'honneurs pour si peu de poudre. Depuis aujourd'hui, les Suisses ne veulent plus de moi. Même dans les communes entourant la prairie du Grütli, patrie de la Suisse et du 1er août, on ne souhaite pas que je puisse continuer à être tirée à titre privé.

Je n'ai jamais prétendu décrocher la Lune. Ma spécialité, c'est de fabriquer des étoiles. Je ne suis pas bien impressionnante à côté de mes cousins, ces grands artifices capables d'illuminer le ciel au-dessus d'un lac. Mais j'ai ma petite fierté: depuis des générations, je fais partie des fêtes de famille. Et quelle famille que la mienne!

Tout a commencé en Chine

Mes plus lointains ancêtres remontent à plus d'un millénaire. A l'époque, en Chine, on utilisait notamment nos détonations pour éloigner les mauvais esprits et attirer la bonne fortune. Les hommes nous prêtaient alors le pouvoir de les protéger. Aujourd'hui, certains cherchent plutôt à se protéger de nous.

Au fil des siècles, ma famille a parcouru le monde. En Italie, notamment à Florence et à Sienne, les hommes ont fait de nos étincelles un véritable spectacle. Nous sommes devenus des artistes. Des artisans ont consacré leur vie à perfectionner nos couleurs, nos formes et nos arabesques. Les hommes avaient appris à fabriquer leurs propres étoiles.

A la table des rois

Mes ancêtres ont ensuite fréquenté les plus grandes cours d'Europe. On les invitait aux mariages royaux, aux célébrations des victoires militaires et aux fêtes somptueuses.

Louis XIV, le Roi-Soleil, avait manifestement un faible pour les éclairages d'appoint. La poudre émerveillait au lieu de détruire. Une assez belle reconversion professionnelle.

Puis nous avons quitté les palais pour rejoindre les places des villages et les jardins des gens ordinaires. Nous sommes devenus populaires. Après quelques siècles à divertir l'aristocratie, nous découvrions les joies de la démocratisation. C'est probablement la partie de notre histoire que je préfère.

Mon petit coin de Suisse

Moi, je n'ai jamais connu Versailles. Mais j'ai connu les 1er août. Les lanternes en papier, les saucisses sur le gril, les drapeaux aux fenêtres et les enfants qui négocient âprement une heure supplémentaire avant d'aller au lit.

Mon histoire d'amour avec la Suisse remonte aux premières années de sa fête nationale. En 1891, les Confédérés allumaient de grands feux sur leurs montagnes. Dès le début du XXe siècle, mes ancêtres rejoignaient les festivités. En juillet 1901 déjà, une papeterie d'Altdorf proposait des fusées, des pétards et des feux de Bengale.

Voilà donc plus de 120 ans que ma famille accompagne les réjouissances helvétiques. Nous étions même là bien avant que le premier août ne devienne un jour férié.

J'en ai vu passer, des présidents de la Confédération! Certains m'ont d'ailleurs laissé des souvenirs aussi éphémères que mon passage dans le ciel. Mais j'ai surtout vu des pères redevenir des gamins. Des grands-pères transmettre à leurs petits-enfants un rituel qu'ils avaient eux-mêmes appris de leurs parents.

Ces dernières années, j'ai même accompli un petit miracle: faire lever la tête à des adolescents qui avaient un téléphone portable à la main. Je ne durais que quelques secondes. Mais, curieusement, certains se souvenaient de moi bien plus longtemps.

Ma famille se disperse

Depuis quelques années, les nouvelles que je reçois de mes cousins à l'étranger ne sont pas toujours réjouissantes. En Irlande, seuls les plus petits artifices de notre famille sont librement accessibles au grand public. A Singapour, il faut une autorisation pour posséder et utiliser des feux d'artifice.

Aux Pays-Bas, mes cousins s'apprêtent à vivre un Nouvel An particulier, sous le régime d'une nouvelle interdiction visant la plupart des feux d'artifice destinés aux particuliers. Et voilà que la Suisse a choisi, à son tour, d'inscrire une interdiction des artifices bruyants dans sa Constitution fédérale. Quelques lignes pour remplacer les gerbes d'étincelles.

Et moi, dans tout cela?

Durant cette campagne, j'aurais aimé que l'on raconte aussi mon histoire. J'ai découvert que j'avais des décibels, une empreinte écologique, un potentiel accidentogène et quelques problèmes de voisinage. Moi qui me croyais simplement festive.

Derrière ces considérations, il y a également un patrimoine, des artisans, un savoir-faire et des souvenirs. Comment mesurer l'émerveillement? Dans quelle unité exprimer la joie d'un enfant? Dans quelle colonne d'un fichier Excel inscrire un souvenir partagé avec son grand-père?

Ces questions ne font pas disparaître les nuisances que nous occasionnons. Elles rappellent simplement que la fête possède aussi une valeur, même lorsqu'elle ne rentre dans aucune case.

Mes nouveaux cousins électroniques

On me parle désormais de spectacles de drones. Des centaines de petits robots lumineux, pilotés par ordinateur, qui dessinent des figures parfaitement synchronisées dans le ciel.

Avouez que, pour remplacer un feu d'artifice, on a trouvé quelque chose de sacrément artificiel. Ces nouveaux venus ont des qualités que je ne possède pas. Ils sont réutilisables, plus discrets et ne dégagent pas les mêmes fumées que mes cousins.

Mais leurs batteries ne poussent pas dans les arbres. Il faut extraire des matières premières, fabriquer leurs composants électroniques, les transporter, les recharger et, un jour, les recycler. Leur bilan écologique mérite donc lui aussi d'être examiné.

Eux ont des logiciels, des batteries et des mises à jour. Moi, j'ai une mèche. Nous n'avons décidément pas grandi à la même époque.

Des chiens et des enfants

Je reconnais que mes relations avec la gent canine n'ont jamais été particulièrement chaleureuses. Je partage d'ailleurs ce triste privilège avec les aspirateurs, les sirènes, les orages et quelques facteurs.

Ces derniers n'ont, à ma connaissance, pas encore fait leur entrée dans la Constitution fédérale. Faudra-t-il un jour interdire les détonations des perturbations atmosphériques ou interdire la livraison de lettres aux propriétaires d'animaux de compagnie ?

Plus sérieusement, je sais que nos détonations peuvent provoquer une réelle détresse chez les animaux domestiques et sauvages, mais aussi chez certaines personnes. Je sais que nous pouvons provoquer des accidents, des incendies et laisser derrière nous des déchets. Je comprends ceux qui réclament davantage de tranquillité.

Mais j'ai également mes admirateurs. Ils mesurent généralement moins d'un mètre cinquante, ont parfois du ketchup ou des traces de glace sur leur tee-shirt et trouvent absolument scandaleux de devoir aller se coucher avant la tombée de la nuit.

Leurs yeux brillent avant même que l'on ait allumé cette fameuse mèche. Comment concilier leurs joies avec les peurs des autres? Comment préserver les moments d'émerveillement tout en réduisant les souffrances qu'ils peuvent occasionner?

Voilà une question à laquelle les hommes continueront de devoir répondre, même après cette votation.

Les petits frissons d'autrefois

A bien y réfléchir, je ne suis pas le seul vestige d'une époque où les hommes entretenaient un autre rapport au risque. Les grands feux de joie, les pétards du carnaval, les balançoires qui montaient un peu trop haut, les toboggans métalliques qui brûlaient les fesses en été…

Autant de souvenirs d'une enfance dont certains décors ont disparu ou ont été transformés au nom de la sécurité, avec son lot de réglementations contraignantes. Bien sûr, il y a eu des accidents. Bien sûr, certaines précautions ont sauvé des vies. Et personne ne souhaite revenir au temps où l'insouciance se payait parfois au prix fort.

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Mais moi, avec mes quelques centimètres de carton et ma baguette de bois, je m'interroge sur ce curieux équilibre que les hommes recherchent entre le plaisir et le risque, entre la liberté des uns et la tranquillité des autres.

Chaque génération redessine les frontières de ce qu'elle considère comme acceptable. Ce que les grands-parents appelaient autrefois une aventure, leurs petits-enfants l'appelleront peut-être une imprudence. J'ai même connu une génération qui proclamait qu'il était interdit d'interdire. Je me demande ce qu'elle dirait aujourd'hui de la manière dont ses petits-enfants envisagent le risque et la liberté.

Mon dernier envol?

Mon cousin le Vésuve, qui a toujours eu les pieds sur terre, devrait pouvoir poursuivre sa petite existence. Il en va de même de certains de mes parents les plus silencieux.

Quant à moi, avec ma détonation finale, je suis directement concernée par cette nouvelle disposition constitutionnelle. Il appartiendra désormais au législateur de préciser les contours de mon interdiction. Les grandes manifestations d'importance suprarégionale pourront encore bénéficier de dérogations.

Moi qui pensais finir dans une gerbe d'étincelles, me voilà en train de subir du droit constitutionnel. Je vais me faire une tartine de foie gras pendant qu'il est encore temps.