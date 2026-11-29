Les habitants de Gryon ont rejeté dimanche, à 57,25 %, l’initiative «Préserver Frience», qui visait à interdire toute nouvelle construction sur ce plateau de l’Alpe des Chaux.

Gryon refuse de sanctuariser le plateau de Frience

Gryon refuse de sanctuariser le plateau de Frience

En bref A Gryon, l’initiative «Préserver Frience» a été rejetée par 375 voix contre 280, soit 57,25% de non, avec une participation de 61,70%

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Comment concilier la préservation des paysages alpins et le développement touristique des régions de montagne? C’était au tour des habitants de Gryon de se prononcer sur la question ce dimanche. Selon le site Le Canard, qui reprend les chiffres officiels vaudois, ils ont rejeté l’initiative lancée par l’Association pour un tourisme écologiquement responsable (ATER) par 375 voix contre 280, soit 57,25% de non. Le taux de participation a atteint 61,70%.

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Pour rappel, l’initiative «Préserver Frience» visait à classer en zone à protéger ce plateau panoramique situé au cœur de l’Alpe des Chaux, afin d’y empêcher toute nouvelle construction.

Le texte avait été déposé en réaction à un plan d’affectation prévoyant la possibilité d’implanter un hôtel de 165 lits. Si la municipalité avait depuis renoncé à ce développement hôtelier, elle souhaitait maintenir le secteur en zone de tourisme et de loisir afin de conserver une marge de manœuvre pour l’évolution des infrastructures. L’ATER avait pour sa part maintenu son initiative, jugeant qu’une protection inscrite dans la loi offrait davantage de garanties à long terme.

Blick s’était rendu sur place à quelques jours de la votation. Vous pouvez retrouver ici notre reportage, qui revient également sur d’autres projets de développement touristique du côté de Leysin.