En bref A Leysin, un projet hôtelier de plus de 200 lits inquiète des habitants, qui dénoncent son impact et le manque de transparence; aucune demande de permis n’a encore été déposée

La commune soutient le tourisme quatre saisons, tandis qu’un projet de 175 canons à neige doit être fortement réduit après une mobilisation et en raison de la protection d’un marais

A Gryon, les habitants voteront le 29 novembre sur la protection du plateau de Frience, où la commune a renoncé à un hôtel de 165 lits mais veut préserver des possibilités de développement

Camille Krafft Journaliste Blick RP

Un «petit paradis» perché au-dessus des pâturages et des sapins, avec, en toile de fond monumentale, le cirque des Alpes: Dents-de-Morcle, grande et petite, Dents-du-Midi, Chamossaire et, de l’autre côté de la plaine du Rhône, les glaciers du Tour et du Trient. Il y a quelques années, la violoncelliste et compositrice Sara Oswald a fait construire un chalet sur les hauts de Leysin, dans le canton de Vaud, où elle a emménagé avec ses instruments fin 2020. Le jour de notre visite, un brouillard tenace s’accroche aux montagnes, et seules quelques cloches de vaches rompent un silence que l’on imagine propice à la création.

Mais ce décor pourrait changer, de manière spectaculaire. Un projet de développement hôtelier est en gestation sous les fenêtres de la musicienne, et pas des moindres. Le 22 septembre, une séance d’information a eu lieu à l’attention exclusive de proches voisins, après que des éléments ont commencé à fuiter. Les mandataires du maître d’ouvrage y ont confirmé la volonté de ce dernier de ne rien rendre public pour l’heure. Propriétaire de l’Hôtel des Chamois, la société Horizon Leysin SA semble avoir d’importants desseins pour cet ancien sanatorium laissé à l’abandon depuis 2002, qui a déjà fait l’objet de vaines tentatives de réhabilitation par le passé.

Le domaine des dieux

Selon les informations transmises aux voisins, l’homme d’affaires britannique actif à l’international qui est actionnaire d’Horizon Leysin projette d’ouvrir plus de 200 lits, répartis entre l’hôtel et deux hameaux composés de chalets hôteliers. Le tout sur une surface de quelque 30'000 m² incluant des parcelles attenantes à l’ancien sanatorium, sur lesquelles il aurait acquis des droits d’emption. Un parking, un spa, un petit funiculaire et des voiturettes électriques pour assurer les déplacements au sein du complexe ont été évoqués.

Ces ambitions font réagir dans la région. D’autant plus que des images de synthèse sont visibles sur le site fivelements.com, qui promet une ouverture en 2029. «On se croirait dans Astérix et le domaine des dieux, souffle Marc*, un habitant historique de Leysin qui souhaite garder l’anonymat pour des raisons professionnelles. Leysin, ce n’est pas Crans-Montana, Zermatt ou Gstaad. Il n’y a rien pour attirer cette clientèle. L’Hôtel des Chamois mérite d’être rénové, bien sûr. Mais saccager toute cette nature autour pour des lits froids n’a pas de sens.»

Contactée, l’avocate genevoise Sidonie Morvan, qui représente la société propriétaire, assure que «toute image du projet qui circule actuellement n’a pas été validée compte tenu du fait qu’aucune demande d’autorisation de construire n’a été déposée à ce jour. Il en va notamment d’images de synthèse diffusées sur le site fivelements.com ou tout autre site» dont elle n’a «pas connaissance». La gestion du dispositif par Fivelements, en mains d’un groupe international spécialisé dans le tourisme de bien-être, ne serait par ailleurs pas confirmée, selon elle. Pour le reste, «nous pourrons communiquer le jour où un projet sera déposé auprès des autorités. Pour l’heure, c’est totalement prématuré.»

Contradictions relevées

Difficile cependant pour les habitants d’oblitérer ce futur possible. Sara Oswald relève des contradictions: «On nous dit que ce projet va contribuer à faire vivre Leysin alors qu’il est excentré, prévu pour fonctionner en autarcie et qu’il nécessitera un accès en voiture. De plus, d’où viendrait l’eau pour le spa? Cela ne va pas dans le sens de la protection de l’environnement et d’un tourisme durable. Entre la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), Helvetia Nostra, le Service des eaux dans cette zone protégée, etc., j’ai rencontré beaucoup de difficultés lors de la construction de mon chalet il y a quelques années. C’est pourquoi j’ai été extrêmement choquée par la taille de ce projet. Je ne comprends pas pourquoi on ne s’attelle pas plutôt à rendre le centre du village plus attractif.»

Bousculée par les changements climatiques et sociétaux, l’économie des Préalpes vaudoises vit une profonde mutation, sur fond d’un concept de tourisme «quatre saisons» soutenu financièrement par l’État. À cette mutation s’ajoute une réalité de plus en plus prégnante: des citoyens bien décidés à peser dans la balance pour questionner des évolutions qu’ils jugent inadéquates, notamment par le biais d’oppositions, de recours et d’initiatives populaires.

« Beaucoup de nouveaux habitants arrivent de la plaine et sont à la recherche de tranquillité Laurence Habegger, syndique de Leysin »

«Beaucoup de nouveaux habitants arrivent de la plaine et sont à la recherche de tranquillité, relève Laurence Habegger, la nouvelle syndique de Leysin. Dans ces dossiers, les voix critiques sont souvent plus perceptibles, notamment parce qu’elles utilisent les outils légaux. Pour une petite administration comme la nôtre, une minorité très active peut mobiliser une énergie énorme. Mais les habitants et acteurs qui soutiennent le développement de la commune sont également nombreux.»

Une mobilisation de ce type a débouché récemment sur l’abandon d’un projet de 175 canons à neige porté par la société Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML). Combattu par un collectif ainsi que par différentes organisations, le dispositif prévu doit être revu drastiquement à la baisse en raison de la protection d’un site marécageux.

En quête de recettes, la commune de Leysin envisage le projet des Chamois comme une aubaine. «Contrairement à d’autres régions, nous ne disposons pas d’un important secteur industriel, commente Laurence Habegger. C’est le tourisme quatre saisons qui nous fait vivre. Nous soutenons fortement ce genre de développement qui respecte la taille humaine de notre village et son environnement, même si rien n’est figé à ce stade. Nous n’allons jamais devenir une station de luxe, mais nous aimerions garder sur Leysin la clientèle liée aux écoles internationales, plutôt que de la voir redescendre en plaine.» Quant à la mobilité douce, «un projet inédit va être développé, incluant train et funiculaire. Le jour où le dossier des Chamois sera déposé, nous regarderons ces aspects de plus près», assure la syndique.

Changement d’affectation

En fonction depuis quelques mois, l’élue pilote une commune pointée du doigt dans un récent rapport de la Cour des comptes pour ses potentiels conflits d’intérêts entre acteurs politiques et touristiques. Son prédécesseur, Jean-Marc Udriot, aurait ainsi «dû se récuser dans tous les dossiers» étudiés liés à TLML, société qu’il préside à titre personnel. Laurence Habegger tempère: «Nous avons appliqué toutes les recommandations de la Cour des comptes. Si on lit bien le rapport, il n’y a pas de conflits d’intérêts avérés, ni d’enrichissement personnel. C’est regrettable, par contre, car cela peut dissuader des personnes compétentes de s’engager pour la collectivité.»

Ce contexte a de quoi alimenter la méfiance de certains habitants face à de nouveaux projets touristiques. «Avec la LAT, beaucoup de propriétaires ont été «dépouillés» quand des terrains à bâtir sont devenus agricoles, raconte Marc. On est donc stupéfaits qu’un projet comme celui des Chamois soit subitement possible.» Il y a deux ans, des terrains situés près de l’hôtel sont effectivement devenus zone de tourisme et de loisir, ce qui permet une densification. Le changement s’est effectué lors de la mise à l’enquête du plan d’affectation communal, à l’été 2024, confirme la syndique. Les services cantonaux relèvent toutefois que, pour l’heure, ce plan ne leur a pas été transmis pour approbation. La plus grande des parcelles est officiellement encore en «zone des chalets A», soit à très faible densité.

« Ici, beaucoup de décisions importantes se prennent en circuit fermé Carine Landolt, habitante de Leysin »

Dans ces montagnes, des habitants évoquent une culture du secret qui perdure. Alors que, en ville, il est désormais fréquent d’inclure les citoyens bien en amont dans les projets urbanistiques d’envergure. «Ici, beaucoup de décisions importantes se prennent en circuit fermé», résume Carine Landolt, établie à Leysin. Or il y a des habitants venus de la plaine, et il y en aura de plus en plus, qui veulent s’impliquer comme moi dans la vie du village. Le développement prévu autour de l’Hôtel des Chamois semble peu adapté à une station comme Leysin. Certains me traitent de “bobo” parce que j'arrive de la ville, ça ne me dérange pas.»

Initiative populaire communale

A une trentaine de kilomètres de là, en passant par la vallée, les habitants de Gryon voteront le 29 novembre sur l’initiative populaire communale «Préserver Frience», qui vise à prévenir de futures constructions sur un plateau panoramique situé au cœur de l’Alpe des Chaux. Nous retrouvons sur place les membres du comité de l’Association pour un tourisme écologiquement responsable (ATER), qui nous emmènent sur les hauteurs, elles aussi nimbées de brouillard. Par beau temps, on peut admirer notamment le massif calcaire du Miroir d’Argentine depuis cette zone de loisir prisée des familles.

Créée en 2023, l’ATER a notamment pour but de «garantir un avenir en harmonie avec la nature pour les générations à venir». Elle a lancé son initiative en réaction à la mise à l’enquête d’un plan d’affectation partiel, qui prévoyait la possibilité de construire un hôtel de 165 lits à l’emplacement d’une ferme-fromagerie. «Quand j’ai vu ce plan, mon sang n’a fait qu’un tour, confie Caroline Meynis, secrétaire de l’association, entrepreneuse de métier et résidente secondaire à Gryon. On ne peut pas bousiller ce plateau comme ça. Avec une initiative, on lance le débat. Les citoyens voteront en connaissance de cause.»

Sans remettre en question les installations existantes, comme les canons à neige alimentés par un lac artificiel, l’initiative demande le classement du secteur de Frience en zone à protéger au sens de l’article 17 de la LAT. Cela signifie que plus aucun nouvel hébergement ni aucune nouvelle infrastructure, définitifs ou provisoires, ne seront autorisés.

« Tout bloquer, c’est aussi livrer quelque chose de figé aux générations futures Nicolas Pellaton, municipal à Gryon »

En réaction aux oppositions et à l’initiative, la municipalité a supprimé la possibilité d’un développement hôtelier dans une mise à l’enquête complémentaire. Elle souhaite toutefois garder le secteur en zone de tourisme et de loisir, maintenir des possibilités d’hébergement en contrebas et assurer le tracé d’une future télécabine qui pourrait bénéficier d’un soutien étatique. «Nous avions un quota de 380 lits que nous avons déjà placés ailleurs», commente Nicolas Pellaton, le nouveau municipal chargé du Tourisme, qui reconnaît certains manquements en matière de communication de la part de l’exécutif précédent. «Nous devons encore payer nos infrastructures jusqu’en 2034 et n’allons pas investir dans de nouveaux projets. Par contre, si l’initiative passe, nous ne pourrons plus faire de modifications sur les infrastructures existantes. Tout bloquer, c’est aussi livrer quelque chose de figé aux générations futures.»

«Mise à l’enquête discrète»

Afin de prévenir un futur éventuel «Disneyland» à Frience, l’ATER a maintenu son texte. «En politique, la parole d’un responsable n’a de valeur que pour la durée de son mandat, commente Jean-Michel Amiguet, président de l’association et retraité de l’enseignement établi à Gryon. Si nous ne nous étions pas mobilisés contre une mise à l’enquête discrète sans présentation à la population, le projet hôtelier aurait abouti. Aujourd’hui, la municipalité et le syndic ont retourné leur veste. Les promesses politiques passent, mais les protections inscrites dans la loi demeurent.»

L’ATER dénonce également des autorisations de construire délivrées par la commune, notamment pour sept mazots hôteliers édifiés à Frience. Dans un courrier, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) relève que les parcelles concernées sont situées hors zone à bâtir sur le guichet cartographique de la Confédération. Un statut que contestent la commune et les services cantonaux. L’ARE confirme avoir pris contact avec le canton pour clarifier certains éléments. «Globalement, on a l’impression que l’objectif de favoriser un tourisme «quatre saisons» équivaut à une autorisation de construire non conforme», assène Jean-Michel Amiguet.

« Aujourd’hui, on ne peut plus faire de la politique «à l’ancienne» autour de ce genre de projet Mathilde Marendaz, députée »

La problématique fait l’objet d’une interpellation au Grand Conseil déposée par la députée Ensemble à gauche Mathilde Marendaz: «Les acteurs locaux comme l’ATER prônent un développement économique différent autour de la montagne. Ils ont une approche écologique, locale et citoyenne, aux antipodes d’un concept marketing destiné à un public de luxe. Leur engagement ramène le débat dans un cadre démocratique. L’évolution de la situation autour des canons à neige et du plateau de Frience démontre que, aujourd’hui, on ne peut plus faire de la politique «à l’ancienne» autour de ce genre de projet.»

* Prénom d’emprunt.