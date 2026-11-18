Un portail de voyage américain déconseille la Suisse cet hiver en raison des prix élevés. Une recommandation sensible pour les stations alpines, alors que les visiteurs américains sont devenus le premier marché étranger.

Un blog américain appelle à boycotter les vacances d'hiver en Suisse

Un blog américain appelle à boycotter les vacances d'hiver en Suisse

Bernadette Hogg

Entre sommets enneigés, chalets luxueux et poudreuse parfaite: la Suisse s'est imposée comme le conte de fées hivernal par excellence aux Etats-Unis depuis des années. Mais à présent, cette image de rêve est menacée!

«Oubliez la Suisse!», titre le célèbre portail de voyage américain Travel Off Path. L'information a été initialement relayée par nau.ch. Selon ce portail, le problème des vacances en Suisse réside dans la situation économique et le prix exorbitant des billets d'avion. Dépenser 2000 dollars (environ 1700 francs) ou plus pour cinq nuits dans l'une des destinations les plus chères d'Europe est tout simplement impossible cet hiver, affirme le blogueur de voyage Vinicius Costa.

Vinicius Costa propose donc cinq alternatives, dont le mont Olympe en Grèce, Bled en Slovénie et la «mini-Suisse» du Monténégro, à Zabljak. Pour chaque destination, l'auteur calcule le coût du voyage par rapport à la Suisse. A titre de comparaison: selon la base de données en ligne Numbeo, le coût de la vie y est de 51 à 68% inférieur à celui de la Suisse. Le plus étonnant, c'est que le calcul de Costa omet des points essentiels. D’une part, le coût de la vie en général ne donne que peu d'indications sur les prix dans les stations de sports d'hiver. D’autre part, des destinations comme Bled ou le parc national Olympique ne proposent pas de ski.

Pour les régions montagneuses suisses, une diminution des touristes américains serait catastrophique. Depuis l'hiver 2024/2025, les voyageurs en provenance du continent américain devancent l’Allemagne et occupent la première place de touristes étrangers. Durant l'hiver 2025/2026, la demande a atteint un niveau record de 1,8 million de nuitées, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). La croissance parmi les touristes américains s'est élevée à 4,5%, soit la plus forte progression de tous les pays d'origine.

Une activité hivernale stable?

D'après une enquête menée par Hotelleriesuisse, le secteur hôtelier aborde la saison hivernale avec confiance. La majorité des établissements anticipe des revenus similaires à ceux de l'année dernière. Toutefois, d'importantes disparités régionales persistent: les hôtels urbains, notamment, continuent de subir les conséquences du conflit au Proche-Orient.

En revanche, dans les Alpes, les réservations sont fortement tributaires des conditions météorologiques et d'enneigement. «Cet effet est accentué par la tendance croissante des clients à réserver à court terme», explique Christian Hürlimann, directeur d'Hotelleriesuisse, dans un communiqué de presse. Les clients basent de plus en plus leurs décisions sur les conditions actuelles. Conjuguée à la géopolitique, à la hausse des coûts d'exploitation et à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cette approche à court terme représente un défi de taille pour le secteur.

Des groupes américains investissent

Au long terme, cependant, les entreprises américaines croient au potentiel du tourisme hivernal suisse et y ont investi massivement. Le géant du secteur, Vail Resorts, exploite des stations à Andermatt (UR) et à Crans-Montana (VS). Dans la station valaisanne, la société a repris l'exploitation des remontées mécaniques en mai 2024, ce qui a entraîné une nette amélioration de la fréquentation.

Les hôteliers locaux nourrissaient de grands espoirs, et les résultats sont là pour le prouver. Entre novembre 2024 et octobre 2025, le nombre de nuitées hôtelières de clients américains a atteint 13'500, selon l’OFS. Cela représente une hausse de 74% par rapport à l’année précédente. Pour les investisseurs, une chose est sûre: le marché suisse recèle encore un potentiel considérable.