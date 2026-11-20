La station de la Toussuire, en Savoie, investit massivement dans des chalets modernes et des résidences de luxe pour attirer une clientèle étrangère et compenser la baisse de touristes français, prévue à -6,6% d'ici 2027.

En Savoie, cette station de ski se métamorphose et mise sur le luxe face à la crise

En Savoie, cette station de ski se métamorphose et mise sur le luxe face à la crise

AFP Agence France-Presse

Chalets neufs par centaines, immenses résidences multi-étoilées sortant de terre et rénovation tous azimuts, la station de la Toussuire (Savoie) monte résolument en gamme pour attirer les skieurs étrangers et réduire sa dépendance à une clientèle française qui «s'appauvrit».

Les premières pistes ouvrent samedi dans les plus hauts domaines des Alpes, mais cette station de tradition familiale, qui fait partie du domaine skiable relié des Sybelles en vallée de Maurienne, n'accueillera les premiers skieurs que le 12 décembre. A quelques semaines de l'échéance, la neige est absente et tout est encore fermé mais les préparatifs vont bon train.

Outre les chalets, qui s'étalent désormais en plusieurs quartiers périphériques sur l'ancien plateau d'alpages, la station rénove et embellit ses bâtiments des années 70, leur ajoutant parfois plusieurs étages habillés de bois.

Des beaux chalets et du confort

Plusieurs résidences tout confort gérées par de grands groupes et comprenant chacune plusieurs centaines de lits ont vu le jour ces dernières années, portant la capacité totale de la station à 16'000 lits.

Finis les studios exigus dans des barres de béton peu esthétiques, le client d'aujourd'hui veut du «beau chalet» recouvert de bois et de pierre, du confort (appartements spacieux, piscines, spas), des parkings et des services skis aux pieds. Conséquence : certains logements se louent jusqu'à 20'000 euros la semaine.

«Revirement»

«On ne peut pas dire du tout que la Toussuire est une station haut de gamme mais ces produits-là, ils se commercialisent beaucoup mieux, notamment sur le marché international», qui représente pour l'heure 20% de sa clientèle, relève le directeur de l'office de tourisme Alexis Bongard.

«Il y a eu un vrai revirement depuis 4-5 ans», abonde Jean-Pierre Vidal, enfant du pays médaillé d'or aux JO de Salt Lake City en 2002, qui possède plusieurs chalets et magasins de sport dans la station. «On a beaucoup de clientèle belge, hollandaise, anglaise. Et on vise aussi à court terme les Italiens avec le tunnel (ferroviaire Lyon-Turin) qui va arriver dans quelques années» en Maurienne.

L'idée n'est pas de rivaliser avec les très huppées Courchevel ou Meribel qui captent les clients «long courrier» les plus fortunés (Brésiliens, Américains ou asiatiques) mais de mieux remplir les périodes hors vacances scolaires (janvier, mars et avril), souligne Bongard. Et force est de constater aujourd'hui que «la clientèle française s'appauvrit, (que) l'économie de la France est ce qu'elle est aujourd'hui. En dessous de la Grèce», estime-t-il.

Hiver particulier

Environ 9% des Français partent aux sports d'hiver, de profil «plutôt aisé, jeune, urbain», selon une étude du Credoc datant de janvier 2024. Et aujourd'hui, dans les 250 stations de ski alpin du pays, deux tiers de la clientèle est encore française, mais cette part pourrait diminuer.

Pour l'hiver 2027, les premières projections de réservations de séjours s'annoncent contrastées: -3,8%, dont -6,6% pour les réservations françaises et +2% pour les étrangères, selon le cabinet spécialisé G2A. «Cet hiver va être particulier, les touristes vont arbitrer et ceux qui vont le plus arbitrer, ce sont les Français», a averti son président Denis Maurer lors d'une présentation aux professionnels du tourisme de montagne le mois dernier.

Outre les conséquences climatiques d'une année El Niño «exceptionnelle», le marché risque de subir les effets de l'inflation mais aussi l'impact de l'élection présidentielle. Bref, «plus vous avez de Français, plus c'est difficile, moins vous avez de Français, moins c'est difficile», a-t-il résumé.

La clientèle du ski tend à se raréfier du fait des prix élevés et d'un enneigement devenu capricieux qui induit «une sorte d'oubli de l'hiver», relève aussi Philippe Bourdeau, professeur émérite à l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de Grenoble.

Face à cela, la montée en gamme est une «stratégie explicite» de «montée en valeur» de nombreuses stations de ski. «L'effet d'imitation des stations moyennes par rapport aux grandes stations» peut donner lieu à «de la surenchère autour des équipements de prestige et des prestations», souligne-t-il.