Une piste valaisanne intrigue les touristes. Sa particularité? Les skieurs commencent leur descente à Zermatt et la terminent en Italie. Une expérience transfrontalière qui vaut déjà des milliers de vues sur Instagram et TikTok.

Cette piste de ski valaisanne fascine les touristes sur Instagram

Cette piste de ski valaisanne fascine les touristes sur Instagram

Nikolina Pantic

Avez-vous déjà chaussé vos skis? Les premières stations de ski suisses sont déjà prises d’assaut. Les influenceurs voyage font régulièrement la promotion du ski en Suisse sur Instagram. Mais une piste en particulier fait sensation.

Et pour cause! Lorsque vous y skiez, vous n'êtes pas juste en train de dévaler une pente, mais vous pénétrez carrément dans un autre pays. Alanah Ward, créatrice de contenu australienne, n'a pas manqué d'exprimer sa surprise sur Instagram face à cette particularité: «En tant qu’Australienne, ce passage de frontière m’a complètement désorientée.»

De la Suisse à l'Italie à ski

Cette piste de ski qui fascine tant les visiteurs relie Zermatt (VS) à Breuil-Cervinia (I). Le fait de pouvoir passer d'un pays à l'autre, à ski ou en snowboard, en laisse plus d'un pantois. «En tant qu'Australienne, atterrir soudainement dans un autre pays est toujours quelque chose de particulier», explique Alanah Ward.

Sur Instagram, Alanah Ward partage généralement ses impressions de voyage et présente des destinations exceptionnelles à ses près de 5000 abonnés. Sa vidéo sur la piste de Zermatt-Cernivia a d'ores et déjà été visionnée plus de 14'000 fois. Si elle conseille ensuite quelques stations à visiter pour la saison hivernale à venir, elle juge peu probable que l'une d'entre elles puisse surpasser l'expérience suisso-italienne. «Passer une frontière, c'est unique», écrit-elle.

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«Une expérience avec une note de 11/10»

L'influenceuse voyage Florentina Denisa a, elle, fait le voyage depuis le Colorado l'hiver dernier pour aller faire du snowboard. Elle a également partagé son expérience avec ses abonnés sur TikTok, décrivant cette aventure comme «une expérience avec une note de 11/10».

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Ce domaine skiable est véritablement exceptionnel à bien des égards. Il relie non seulement une culture du ski à une autre, mais il permet par ailleurs de franchier la frontière à une altitude d'environ... 3400 mètres. En effet, le tracé du téléphérique «Matterhorn Alpine Crossing» est considéré comme une merveille alpine, puisqu'il permet la traversée en téléphérique la plus haute des Alpes entre deux pays. La frontière peut également être franchie à pied pour ceux qui le souhaitent.

La Suisse, pays du ski sans frontières

Malgré ce caractère supposément unique relevé relevé par les influenceurs voyage sur Instagram, le cas de Zermat est en réalité loin d'être isolé. En effet, dans la nation du ski qu'est la Suisse, plusieurs stations permettent de passer d'une frontière à l'autre.

Entre la Suisse et la France aux Portes du Soleil (VS)

L'immense domaine skiable des Portes du Soleil (VS) s'étend de part et d'autre de la frontière suisse et française. Avec ses 600 kilomètres de pistes et ses 208 remontées mécaniques, il s'agit du plus grand domaine skiable transfrontalier au monde. Les personnes qui skient dans la partie helvétique peuvent en outre s'attaquer au «Mur suisse», considéré comme l'une des pistes noires les plus raides et redoutées des Alpes.

Silvretta Ski-Arena

Dans le domaine skiable de Silvretta, enfin, les skieurs dévalent des pentes à cheval entre l'Autriche et la Suisse. Ce domaine relie Samnaun, dans les Grisons, à Ischgl, une station du Tyrol régluièrement surnommée «l'Ibiza des Alpes». Avec environ 240 kilomètres de pistes, il figure parmi les plus grandes et les meilleures stations de ski du Tyrol – du moins selon les exploitants.

Ici aussi, passer d'un pays à l'autre se fait sans effort. Un petit conseil: pour une expérience insolite, essayez le «circuit des contrebandiers». Là où l'on faisait autrefois passer clandestinement des marchandises à la frontière, vous ne verrez aujourd'hui que des skieurs exaltés par leur descente.