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Les remontées prises d'assaut
Des centaines de skieurs se pressent déjà à Saas-Fee

La saison de ski est déjà lancée dans la station valaisanne. Dès 7h30, de longues files d’attente s’étaient formées au pied des remontées mécaniques. Reportage sur place.
Publié: il y a 2 minutes
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La station de Saas Fee a été prise d'assaut samedi matin.
Photo: Martin Meul
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Natalie Zumkeller et Martin Meul

Alors que l’hiver commence à se faire sentir jusqu'en plaine avec des températures glaciales, des centaines de personnes ont pris samedi matin la direction des Alpes. La saison de ski démarre tôt cet hiver et la foule est au rendez-vous à Saas-Fee.

Markus Arrigoni, venu de Bâle, est sur les pistes depuis vendredi. Pour lui, commencer tôt est une habitude. «Je fais toujours ça avec un ami», explique-t-il. «Pour nous, la saison de ski commence en novembre.»

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Caroline, de Saint-Prex, dit «adorer» les sports d’hiver. Comme les conditions ne sont pas encore assez bonnes près de chez elle, elle a choisi Saas-Fee. «Je commence toujours ma saison en novembre», raconte la quinquagénaire vaudoise.

De longues files d’attente

Même enthousiasme chez Sarina Imhof. «Dès qu’on peut skier, j’y vais», lance la Valaisanne de 20 ans. Habituée du domaine, elle se réjouit de cette première journée, malgré le réveil matinal. «Ce sera bien. Ces dernières années, tout a toujours été très bien préparé.»

Dès 7h30, de longues files d’attente s’étaient déjà formées au départ des remontées mécaniques. Mais une fois en altitude, les conditions sont idéales: un ciel bleu éclatant, de la neige bien présente et de nombreux amateurs de sports d’hiver déjà sur les pistes.

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